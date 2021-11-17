“A sociedade está se organizando para revitalizar as cidades”

A pandemia colocou em xeque as nossas cidades, colocando em evidência o lado negativo: os lares não são ideais para convivência, não têm espaço adequado, não possuem boa ventilação. E isso mudou também a forma como as pessoas se relacionam com o espaço urbano e a vida nas cidades, de ter cidades com espaços mais agradáveis. As pessoas passaram a valorizar mais como estão as praças, os espaços de encontro e de convívio ao ar livre.