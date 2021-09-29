Novos prédios na Enseada do Suá reúnem luxo e lazer de resort

Reserva Vitória, na Enseada do Suá, tem vista para o mar e ficará ao lado de um parque linear que será entregue à cidade. Crédito: Abaurre Construtora/Nazca Incorporadora/Divulgação

A Enseada do Suá, em Vitória, tem passado por grandes mudanças ao longo de sua história. Uma das regiões comerciais mais importantes da Grande Vitória, o bairro passou a abrigar empreendimentos residenciais nos últimos anos e se oficializou como novo endereço do crescimento da expansão imobiliária, atraindo, inclusive, incorporadoras de fora do Espírito Santo. Agora, recebe três lançamentos de alto padrão, que trazem um novo conceito de luxo e qualidade de vida: Reserva Vitória, Hounfleur Maison e The Gallery.

Os empreendimentos inauguram uma nova fase, com projetos que focam em um lazer mais parecido com o de um resort, mas também trazendo uma nova pegada arquitetônica, de inovação, paisagismo e integração com a cidade. Há inclusive opções de apartamentos com quintal – as chamadas unidades garden – e a construção de parque ao ar livre, aberto ao público.

“É um novo ponto de vista sobre a cidade, pois, mesmo com os limites da legislação, esses novos projetos estão trazendo algo novo e dentro da demanda do mercado. Um bom projeto é resultado de um bom cliente, que presta atenção às demandas da sociedade, em que temos pessoas cada vez mais engajadas, além das referências do consumidor em projetos arquitetônicos mais elaborados. A cidade só tem a ganhar”, avalia o conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) Renzo Capelini

A região é uma das mais valorizadas da Capital. Atualmente, a média do metro quadrado gira em torno de R$ 12 mil a R$ 13 mil, podendo ultrapassar esses valores, no caso de lançamentos.

R$ 12 mil a R$ 13 mil É A MÉDIA DO METRO QUADRADO NA ENSEADA DO SUÁ

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, um dos grandes atrativos da região são os seus terrenos de dimensões maiores, que não são encontrados em bairros nobres como Praia do Canto, Jardim Camburi e Barro Vermelho. Esses terrenos maiores, afirma Fontes, dão condições para desenvolver projetos grandes e com lazer mais sofisticado.

“A Enseada do Suá é um bairro que já foi predominantemente comercial. Mas tem recebido lançamentos residenciais, transformando-se em um bairro misto. Por conta de seus terrenos maiores, a região pode trazer produtos inovadores, com apelo ao público jovem. A região ganha com a chegada desses grandes investimentos, além de gerar renda e impostos para o município”, observa.

DESIGN THINKING

The Gallery terá um mall térreo com 25 lojas Crédito: Opportunity/Divulgação

Um dos principais aspectos da região da Enseada do Suá é a vista privilegiada da área, já que é possível ver a baía de Vitória e marcos como o Convento da Penha, o Morro do Moreno e as ilhas do Boi e do Frade. Para a arquiteta do Opportunity Fundo de Investimentos Imobiliário Cristina Gravina, a chegada de empreendimentos residenciais (principalmente mais próximos à orla) contribui para reduzir os vazios urbanos ainda existentes na região, de grandes terrenos desocupados.

O fundo imobiliário guarda uma sucessão e lançamentos bem-sucedidos na região, que compeliram a entrar na segunda fase de seu mais recente empreendimento na Enseada do Suá, o The Gallery, que já se encontra na segunda fase do projeto, com o lançamento de mais uma torre. No térreo, o projeto possui um mall, com lojas e escritórios. A parte residencial contará com 100 unidades de três e quatro suítes, mais quatro coberturas duplex e quatro apartamentos exclusivos com cinco suítes, sendo este último apenas uma unidade por andar.

“A Enseada do Suá é um lugar encantador e faltavam pessoas para curtir a vista maravilhosa da região. Quando chegamos no bairro, fizemos uma oficina de design thinking para entender melhor o público e valorizar a área urbana. Escutamos os moradores e muitos falaram que ainda é muito deserto à noite, dando a sensação de insegurança, mas com a chegada dos novos empreendimentos, isso vai trazer uma mudança”, afirma a arquiteta.

NOVA CURVA DA JUREMA

Reserva Vitória terá duas torres residenciais e um parque cultural aberto à cidade, com 16 mil metros quadrados Crédito: Abaurre Construtora/Nazca Incorporadora/Divulgação

Outra área que vai receber um lançamento diferenciado é a região atrás do shopping, na Enseada do Suá, que já é apelidada de “Nova Curva da Jurema”. O Reserva Vitória tem a assinatura de três empresas: a Nazca Incorporadora, a Abaurre Construtora e a Apex Realty. O projeto, além da construção de duas torres residenciais com arquitetura diferenciada, comporta ainda um parque cultural com 16 mil metros quadrados aberto à cidade, com obras de artistas contemporâneos feitas para o espaço.

A construção vai acontecer em etapas começando pelo Parque Cultural Reserva de Vitória, que será de uso público e mantido permanentemente pela Associação dos Moradores e Amigos do Parque Reserva Vitória. Já o residencial, o Complexo Reserva Vitória, contará com dois empreendimentos, o Ilha Vitória e Ilha de Trindade Ocean Front Residence com residências de luxo com design que privilegia a vista para o mar em todas as direções e torres de até cinco pavimentos.

“No último PDM de Vitória ficou claro que a população queria mais residencial do que comercial. Nesse sentido, os empreendedores vêm fazendo essa transformação no bairro e encontramos uma oportunidade única com esse empreendimento, que é de frente para o mar e terá um parque cultural. Ele só tem seis andares (térreo mais cinco pavimentos), visando a integração com o entorno, pois o local pede um empreendimento mais baixo”, afirma o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

LAZER DE RESORT

Lazer do Honfleur Maison vem com conceito de resort Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

Outro empreendimento que chega na região com conceito diferenciado é o Honfleur Maison, da incorporadora Hanei Minoru, em parceria com a JL Construtora e a Francisco Rocha Imobiliária. O projeto terá duas torres com apartamentos de 100m² a 318m², o condomínio traz conceitos inovadores, incluindo um elevador delivery, que leva os pedidos direto para dentro da unidade.

Para o lazer, moradores terão à disposição o Honfleur Resort, incluindo piscina com cachoeira. O salão de festas conta com foyer (uma sofisticada antessala para receber convidados), chapelaria, cozinha buffet e pista de dança com tratamento acústico.

Outro destaque do Honfleur Maison é o conceito de gentileza urbana. Uma testada verde, de 300 metros, vai abrigar um parque linear multitemático no condomínio, com praças para exercícios, ponto de ônibus, porte-cochère (pórtico na entrada principal), lago com carpas, ponte de madeira, playground, pet garden e praça de convivência com quiosques e bancos.

CONFIRA OS LANÇAMENTOS NA ENSEADA DO SUÁ: