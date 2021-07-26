Aumenta a busca por lotes para construir casa dos sonhos; veja opções

Condomínio Reserva da Praia, na Praia da Cerca, em Guarapari, tem área de lazer e entretenimento com mais de 7 mil m² Crédito: Metron/Divulgação

Poder construir a casa dos sonhos, com quintal, piscina e até uma pequena horta, além de ver as crianças brincarem na rua, mas com a mesma segurança de um condomínio de apartamentos. Esses atrativos têm motivado um número maior de famílias a se mudarem para condomínios de horizontais ou loteamentos no Espírito Santo.

É tão intensa a procura por esse perfil de imóvel que os estoques de empresas se esgotam em pouco tempo, afirma o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Alexandre Schubert.

“Desde 2020, a pandemia tem influenciado uma mudança no modo de viver das famílias. As pessoas descobriram que ter espaço é fundamental e passaram a enxergar os loteamentos como solução. Tanto que estoques desse tipo de imóvel, que antes estavam disponíveis na Grande Vitória e em Linhares, já se esgotaram”, explica.

Loteamentos e condomínios de lotes, geralmente, são desenvolvidos em locais mais distantes dos grandes centros, o que, normalmente, implica mais tempo de locomoção para o trabalho e escola. Mas, ao mesmo tempo, estimulam o crescimento nas regiões onde estão localizados, atraindo novos negócios.

Como o capixaba já está acostumado a ter tudo muito próximo, esse tipo de empreendimento, até o ano passado, era procurado por um público mais restrito. Porém, a necessidade do isolamento social fez com que as pessoas começassem a trabalhar de casa e repensassem o quesito localização.

Isso porque ter um espaço maior e mais adaptável para trabalhar, viver e se divertir passou a ter outro significado e muita gente viu que a solução estava na possibilidade de morar em um condomínio de lotes ou loteamentos já existentes dentro da Região Metropolitana da Grande Vitória ou em grandes cidades fora desse perímetro, como Guarapari, Linhares e a Região Serrana.

“Aliado a essa nova busca, temos um momento de forte queda da taxa de juros, baixa remuneração em investimentos de renda fixa, além de linhas de financiamento mais acessíveis para a compra de terrenos”, explica Schubert.

QUALIDADE DE VIDA

Um dos pontos fortes da busca cada vez maior por loteamentos é a qualidade de vida que morar em um imóvel com essas características pode proporcionar, sem se ater à questão do deslocamento, uma vez que o home office, em muitas empresas, se tornou permanente.

“Esse mercado está superaquecido. As pessoas querem mais liberdade em suas casas e o loteamento dá a oportunidade de construir e ampliar o espaço. Outro aspecto é que, com o desenvolvimento econômico, esse tipo de empreendimento leva crescimento a locais onde ainda existem vazios urbanos que precisam ser preenchidos”, observa o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) Douglas Vaz.

Segundo Vaz, alguns loteamentos valorizaram até 100% no último ano e muitas empresas do setor, que tinham planos de fazer lançamentos para 2022, tiveram de adiantar a programação para 2021, devido à grande procura e ao bom momento do mercado. “Esse mercado cresceu muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, e o Espírito Santo tem seguido essa tendência”, disse.

Uma das áreas no Estado que na avaliação dele deve ter bastante demanda desse tipo de produto é Vila Velha. “Vila Velha irá receber, em breve, os principais projetos de loteamentos, pois, além de existir muito espaço, a velocidade de vendas é bem maior do que na Serra, município onde esse tipo de produto já está consolidado”, avalia.

NOVIDADES

O diretor do Sinduscon-ES explica que a Serra tem toda a vocação para esse tipo de empreendimento, por contar com grandes espaços e boa parte do território ser plana, o que facilita ainda mais a construção de condomínios horizontais e a proximidade com grandes empresas. “Porém, o mercado maior é em Vila Velha”, pontua.

Bairros como Interlagos, Ponta da Fruta, Barra do Jucu e a região que compreende Cobilândia e Araçás, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, estão entre as localizações mais promissoras para receberem lançamentos de condomínios de lotes ou loteamentos.

Um exemplo da grande demanda por esse tipo de produto é o loteamento Laguna Park, em Vale Encantado, Vila Velha. Lançado pela CBL em 2019, com lotes a partir de 250m², as unidades se esgotaram. De acordo com o gerente comercial da loteadora, Renato Ferreira, o sucesso foi tanto que a empresa já planeja novos lançamentos na região com o mesmo perfil, previstos para o próximo ano.

Em Cariacica, as opções são no entorno da Rodovia Leste-Oeste, para quem busca acesso fácil à Grande Vitória, ou na região do Mochuara, para aqueles que querem morar mais próximos às montanhas.

Já na Serra, além da região onde se localiza o condomínio Alphaville, o mercado imobiliário tem apostado na região de Nova Almeida. Guarapari também está no circuito de lançamentos, com opções até mesmo para quem deseja morar em uma casa com vista para o mar.

Fora da Grande Vitória, também ganham destaque Linhares, Colatina e Ibiraçu com lançamentos desse perfil de empreendimento para serem realizados ainda no primeiro semestre deste ano.

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