Imóveis de luxo aliam modernidade e requinte nos endereços mais cobiçados

Se existe um segmento do mercado imobiliário no Espírito Santo que não tem sentido as oscilações da economia, e nem mesmo foi afetado pela crise de 2015, é o de imóveis de alto padrão. Além de resistir aos momentos adversos, empreendimentos que prezam pela exclusividade, localização privilegiada, tecnologia e qualidade no acabamento ainda têm acompanhado o movimento atual de aquecimento do mercado durante a pandemia.
Segundo o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Moacyr Brotas Netto, os juros mais baixos e a redução das aplicações ajudaram também a alavancar ainda mais esse nicho, que não passou pela baixa nos lançamentos e que agora acompanha o bom momento do setor.
“Os empreendimentos de alto padrão têm ganhado bastante força dentro do portfólio das empresas. São produtos com acabamento diferenciado, diversidade de projetos e que contemplam endereços que são bastante procurados, seja perto da praia, seja junto à natureza. O mercado imobiliário, desde o ano passado, já vinha em um momento positivo, e isso também impactou o segmento de luxo”, observa Brotas.
"O imóvel de alto padrão se caracteriza por estar em terrenos que hoje não se ‘fabrica’ mais, são endereços únicos, com bons serviços no entorno, próximo à natureza, com acabamento diferenciado e personificação do produto"
A analista de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, confirma o aumento da procura por esse tipo de imóvel. Ela observa que as pessoas estão buscando por espaços maiores e mais confortáveis, pois estão passando mais tempo dentro de casa.
“Os pais trabalham de forma remota e os filhos estudam a distância, então a demanda cresceu devido à necessidade de ambientes mais funcionais. O olhar para dentro de casa também mudou, o que não incomodava antes passou a preocupar os moradores de empreendimentos menores. Também acredito que a redução das taxas de juros influenciou fortemente. Mesmo quem não tem o dinheiro total, pode dar o atual apartamento de entrada e financiar o resto”, pontua.
LANÇAMENTOS
O segmento de imóveis de luxo também destaca-se pelos lançamentos ininterruptos, sem ficar longos períodos com poucas novidades, como ficou boa parte do mercado, até o primeiro semestre do ano passado.
Segundo o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) Leandro Lorenzon, os lançamentos continuam. “Quem adquire um imóvel de alto padrão já possui uma reserva econômica, o que faz com que esse tipo de imóvel, tipicamente, não seja atingido por crises”, analisa.
Mas engana-se quem pensa que é o tamanho da área privativa e a quantidade de quartos que classificam um imóvel como alto padrão. Existem unidades de dois quartos e até mesmo lofts nessa categoria. O que determina é uma série de outros fatores, como localização, acabamentos de alta qualidade e o projeto em si, que permite a personalização para o estilo de vida do futuro morador.
“As pessoas buscam, em um empreendimento de alto padrão, acabamentos nobres, boa durabilidade, execução, zelo e atenção aos detalhes. Além disso, uma área comum bem equipada, com soluções para adaptar ao estilo de vida de seus moradores, e ainda tecnologia incorporada ao padrão construtivo”, elenca o diretor do Sinduscon-ES.
Um exemplo de imóvel nesse perfil é o próximo lançamento da Galwan, o Jazz Residence, condomínio com duas torres residenciais e apartamentos de até 161m², sendo quartos com três suítes, localizado a 100 metros da praia de Itapuã, em Vila Velha. Pela proximidade com a praia e o tamanho do terreno, que comportará duas torres e uma área de lazer ampla, o empreendimento tem sido bastante procurado, antes mesmo do lançamento, conta o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro.
“Ainda nem lançamos e já temos mais de 400 pessoas inscritas para conhecerem melhor o projeto. Isso significa que há um grande interesse pelo local. A pessoa passa em frente, vê o telefone no tapume e entra em contato. Estamos muito otimistas com o interesse que estamos despertando. Os apartamentos são espaçosos e a área é nobre, perto de shoppings, restaurantes, padarias, supermercados”, disse Galvêas.
Outro lançamento diferenciado é o Taj Home Resort, da Grand Construtora. O projeto é assinado pela arquiteta Karol Simonasse e o escritório Pretti Arquitetos Associados e estará localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado no bairro Jockey de Itaparica, local de grande potencial econômico, que vem se destacando por oferecer uma estrutura para atender às demandas residenciais e comerciais.
Dividido em duas torres, o Taj Home Resort terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para um ou, no máximo, dois apartamentos. Além disso, além de lazer diferenciado, o empreendimento contará com um comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café entre outros.
“Vivemos um contexto inovador em que, mais do que nunca, ao adquirir um apartamento, o comprador deseja ter liberdade sem perder a privacidade e segurança, valorizando o tempo e a comodidade de ter tudo ao alcance. O Taj foi idealizado para ser um destino de férias sem viajar. Tudo o que apreciamos em hotéis e resorts pelo mundo, é possível ter à disposição também no dia a dia, após o expediente ou entre um compromisso e outro”, destaca o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.
LOCALIZAÇÃO
As regiões consolidadas na Grande Vitória estão entre os bairros mais procurados para imóveis de alto padrão. Ou seja, normalmente o mercado não busca “desbravar” novas áreas, mas podem ocorrer exceções, como é o caso do bairro Costa Nova, em Vila Velha, que irá abrigar um projeto com imóveis de alto padrão.
Pela localização, os bairros que continuam em destaque são os que tradicionalmente estão entre os mais procurados da Grande Vitória e que têm cada vez menos terrenos disponíveis. Jardim da Penha, Praia do Canto, as ilhas do Boi e do Frade, Jardim Camburi e Enseada do Suá, em Vitória. Em Vila Velha, estão a Praia da Costa, Itapuã e Praia de Itaparica. Já na Serra, o predomínio é de condomínios horizontais, como o Alphaville e o Boulevard Lagoa. O Alto Dona Augusta, em Cariacica, também tem dado destaque para esse tipo de empreendimento, além de bairros nas regiões de Linhares, Guarapari, Colatina e Cachoeiro.
O vice-presidente da Ademi-ES complementa a lista com outras localidades que estão sendo muito procuradas para novos empreendimentos de alto padrão, como Pedra Azul e Santa Teresa, na região de montanhas do Estado. Na região de praias, figuram Guarapari e, ao Norte, Guriri, em São Mateus.
CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS:
Taj Home Resort
Características: duas torres com 112 unidades. Há opções de 4 quartos com suíte (32 unidades), 3 quartos com suíte (64 unidades) e 3 quartos com 3 suítes (16 unidades). Área privativa residencial varia de 88m² (3 quartos) a 106m² (4 quartos) e são duas ou três vagas de garagem. Lazer com piscina, churrasqueira, fitness, espaço gourmet, salão de festas, brinquedoteca, playground, bike sharing, sports wash, lazer descoberto (entregue montado e decorado) e área verde com 800m² dentro do terreno. Obras avançadas com entrega prevista para setembro de 2022. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 670 mil. Realização: Impacto Engenharia
Características: 120 apartamentos de quatro suítes, com até 188 m² e três vagas de garagem, 6 coberturas com metragens de até 342m² com seis ou sete vagas. Duas torres com 60 unidades cada e três apartamentos por andar. Lazer com piscina adulto e infantil, deque, bangalôs, playground, jogos teen, salão de festas jovem, quadra recreativa, quadra de tênis, salão de festas adulto, jogos adultos gourmet, vinho churrasqueira, gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, entre outros. Localização: Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 1.256.358,37. Realização: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e Impacto Engenharia
Características: condomínio com duas torres residenciais e apartamentos de 2, 3 e 4 quartos com 3 suítes. A Torre New York tem apartamentos de 3 e 4 quartos com áreas privativas de 107,70m² a 161m². Já a Torre New Orleans oferece apartamentos de 2, 3 e 4 quartos, de 84m² a 158m². Energia solar para as áreas comuns e infraestrutura para cabeamento estruturado, depósito para guardar itens de entrega e loja virtual interna para o condomínio, bicicletário e home office na área comum. Lazer com pomar, salão gourmet, pub, espaço dos jovens, brinquedoteca, playground, quadra recreativa descoberta, churrasqueiras, sala de repouso, sauna, fitness, cinema, espaço multiuso e piscinas adulto e infantil. Localização: Itapuã, Vila Velha. Valor: não informado Realização: Galwan.
Características: unidades de 3 suítes com área privativa de 100m² a 196m² e preparação para varanda gourmet. Infraestrutura para instalação de videomonitoramento nas áreas comuns, fechadura biométrica nos apartamentos e preparação para carregamento de veículos elétricos (1 ponto por apartamento). Lazer com piscina com deque molhado, solaruim, gourmet pizza & grill, espaço gourmet, salão de festas, game room, espaço kids, playground, quadra recreativa, academia e sauna com repouso. Localização: Praia do Canto, Vitória. Valor: a partir de R$ 1,7 milhão. Realização: Javé Construtora
Características: três torres com unidades de 4 quartos com até 4 suítes e área privativa de 110m² a 253m². Lazer independente na cobertura, com brinquedoteca, churrasqueira, espaço gourmet, solarium, salão de festas, playground, salão de jogos, bicicletário, piscinas adulto e infantil e sauna. Localização: Praia da Costa, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 912 mil. Realização: Javé Construtora
Características: unidades de 4 suítes com três ou quatro e área privativa de 163,20m² a 321m². Três ou quatro vagas de garagem com ponto de recarga para carros elétricos. Lazer na cobertura entregue montado com espaço kids, espaço gourmet, piscina adulto e infantil acessíveis, churrasqueira e espaço pizza, espaço fitness, espaço lual, game club, sauna com acesso direto à piscina. Localização: Bacutia, Guarapari. Valor: a partir de R$ 1,3 milhão. Realização: Javé Construtora
Características: empreendimento com 12 pavimentos de até duas unidades por andar, totalizando 26 apartamentos de 4 suítes, com área privativa de até 223,81m². Apartamentos com até cinco vagas de garagem. Lazer com brinquedoteca, espaço gourmet & grill, copa, fitness, beach lounge, piscina adulto descoberta, playground, quadra, salão de festas, varanda gourmet, sala de espera para motoristas, sala de entrega de encomendas refrigerada e estação para carregar carros elétricos. Localização: avenida Dante Michelini, Vitória. Valor: Não informado. Realização: Nazca e Abaurre
Características: unidades de 3 quartos com suíte com área privativa de 110m². Varanda gourmet com bancada, pontos de água, esgoto e elétrico, automação de persianas, tomadas USB nos apartamentos e fechadura biométrica na entrada. Aproveitamento de águas pluviais e dos aparelhos de ar-condicionado, preparação para monitoramento por câmeras e carregamento de veículos elétricos. Lazer com salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, gourmet grill, espaço kids, piscina com deque molhado, solarium, quadra recreativa, fitness, pet place. Localização: Rua Aleixo Netto, Praia do Canto, Vitória. Valor: a partir de R$ 1,45 milhão. Realização: Nazca e Abaurre.
Características: edifício com 14 pavimentos e 66 apartamentos de 3 quartos com suíte, com áreas de 86m² a 100 m². Lazer com mais de 1.000 m², com piscina adulto e infantil, solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca e espaço pet. Todos os ambientes entregues montados e decorados. Bicicletário, free tools com ferramentas compartilhadas para uso nas áreas comuns, guarda-entregas, e estacionamento com vagas de garagem para visitantes, idosos ou cadeirantes. Valor: a partir de R$ 827.718,00. Realização: Metron
Características: 42 apartamentos, com 4 suítes e 2 elevadores privativos com área de 171m². Área de lazer com piscina, quadra recreativa, playground, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet grill e pizza, um irish pub e academia. Localização: Enseada do Suá, Vitória. Valor: sob consulta. Realização: Metron
Características: 72 apartamentos de 3 quartos com suíte. Lazer com pub bar, salão de festas, espaço gourmet, piscina com deque molhado, solarium, brinquedoteca, fitness center, sala de reunião, coworking. O empreendimento terá ainda espaços compartilhados como pet place, bike point, bike repair, convenience service, lounge café, espaço concierge, scooter sharing e beach point. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: não informado. Realização: Proeng
Características: 24 unidades de 166,20m², sendo duas por andar com 4 suítes. Lazer com salão de festas, gourmet grill, club lounge gourmet, piscinas infantil e adulto com raia de 25 metros, deque molhado, solarium, academia by life fitness, sauna com repouso, quadra poliesportiva, espaço kids, playground. Além disso, o empreendimento terá conveniências como: bike point, espaço de compartilhamento, delivery box, lava-patas e gerador de emergência para a área comum e os elevadores. Localização: Praia do Canto, Vitória. Valor: não divulgado. Realização: Grupo Incospal e RS Construtora
Características: uma torre de 25 andares com unidades de 2 quartos de 70m² de área privativa, sendo uma suíte e três apartamentos por andar. Lazer com churrasqueira, duchas, espaço gourmet, playground, piscina recreativa, quadra, salão de festas, sauna, varanda descoberta. Localização: Praia do Suá, Vitória. Valor: não informado. Realização: Grand Construtora
Características: Dividido em duas torres o empreendimento terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para 1 ou, no máximo, 2 apartamentos. Setor comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café entre outros. Lazer com quadras poliesportivas, de tênis e de squash; spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de 1 mil m², piscina indoor aquecida para natação entre outros. Localização: Jockey de Itaparica. Valor: não divulgado. Realização: Grand Construtora