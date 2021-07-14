Imóveis de luxo aliam modernidade e requinte nos endereços mais cobiçados

Taj Home Resort, da Grand Construtora, está localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado no bairro Jockey de Itaparica, local de grande potencial econômico Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Se existe um segmento do mercado imobiliário no Espírito Santo que não tem sentido as oscilações da economia, e nem mesmo foi afetado pela crise de 2015, é o de imóveis de alto padrão. Além de resistir aos momentos adversos, empreendimentos que prezam pela exclusividade, localização privilegiada, tecnologia e qualidade no acabamento ainda têm acompanhado o movimento atual de aquecimento do mercado durante a pandemia.

Segundo o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Moacyr Brotas Netto, os juros mais baixos e a redução das aplicações ajudaram também a alavancar ainda mais esse nicho, que não passou pela baixa nos lançamentos e que agora acompanha o bom momento do setor.

“Os empreendimentos de alto padrão têm ganhado bastante força dentro do portfólio das empresas. São produtos com acabamento diferenciado, diversidade de projetos e que contemplam endereços que são bastante procurados, seja perto da praia, seja junto à natureza. O mercado imobiliário, desde o ano passado, já vinha em um momento positivo, e isso também impactou o segmento de luxo”, observa Brotas.

"O imóvel de alto padrão se caracteriza por estar em terrenos que hoje não se ‘fabrica’ mais, são endereços únicos, com bons serviços no entorno, próximo à natureza, com acabamento diferenciado e personificação do produto" Moacyr Brotas Netto - vice-presidente das Associação de Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)

A analista de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, confirma o aumento da procura por esse tipo de imóvel. Ela observa que as pessoas estão buscando por espaços maiores e mais confortáveis, pois estão passando mais tempo dentro de casa.

“Os pais trabalham de forma remota e os filhos estudam a distância, então a demanda cresceu devido à necessidade de ambientes mais funcionais. O olhar para dentro de casa também mudou, o que não incomodava antes passou a preocupar os moradores de empreendimentos menores. Também acredito que a redução das taxas de juros influenciou fortemente. Mesmo quem não tem o dinheiro total, pode dar o atual apartamento de entrada e financiar o resto”, pontua.

LANÇAMENTOS

O segmento de imóveis de luxo também destaca-se pelos lançamentos ininterruptos, sem ficar longos períodos com poucas novidades, como ficou boa parte do mercado, até o primeiro semestre do ano passado.

Segundo o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) Leandro Lorenzon, os lançamentos continuam. “Quem adquire um imóvel de alto padrão já possui uma reserva econômica, o que faz com que esse tipo de imóvel, tipicamente, não seja atingido por crises”, analisa.

Mas engana-se quem pensa que é o tamanho da área privativa e a quantidade de quartos que classificam um imóvel como alto padrão. Existem unidades de dois quartos e até mesmo lofts nessa categoria. O que determina é uma série de outros fatores, como localização, acabamentos de alta qualidade e o projeto em si, que permite a personalização para o estilo de vida do futuro morador.

“As pessoas buscam, em um empreendimento de alto padrão, acabamentos nobres, boa durabilidade, execução, zelo e atenção aos detalhes. Além disso, uma área comum bem equipada, com soluções para adaptar ao estilo de vida de seus moradores, e ainda tecnologia incorporada ao padrão construtivo”, elenca o diretor do Sinduscon-ES.

Um exemplo de imóvel nesse perfil é o próximo lançamento da Galwan, o Jazz Residence, condomínio com duas torres residenciais e apartamentos de até 161m², sendo quartos com três suítes, localizado a 100 metros da praia de Itapuã, em Vila Velha. Pela proximidade com a praia e o tamanho do terreno, que comportará duas torres e uma área de lazer ampla, o empreendimento tem sido bastante procurado, antes mesmo do lançamento, conta o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro.

“Ainda nem lançamos e já temos mais de 400 pessoas inscritas para conhecerem melhor o projeto. Isso significa que há um grande interesse pelo local. A pessoa passa em frente, vê o telefone no tapume e entra em contato. Estamos muito otimistas com o interesse que estamos despertando. Os apartamentos são espaçosos e a área é nobre, perto de shoppings, restaurantes, padarias, supermercados”, disse Galvêas.

Outro lançamento diferenciado é o Taj Home Resort, da Grand Construtora. O projeto é assinado pela arquiteta Karol Simonasse e o escritório Pretti Arquitetos Associados e estará localizado em um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado no bairro Jockey de Itaparica, local de grande potencial econômico, que vem se destacando por oferecer uma estrutura para atender às demandas residenciais e comerciais.

Dividido em duas torres, o Taj Home Resort terá 390 apartamentos, tendo opções com 4 quartos, (sendo 4 suítes e 4 vagas de garagem) e 3 quartos, (sendo 3 suítes e 3 vagas de garagem). Os elevadores são privativos para um ou, no máximo, dois apartamentos. Além disso, além de lazer diferenciado, o empreendimento contará com um comercial de uso restrito dos moradores com choperia, lavanderia, salão de beleza, estúdio de pilates, restaurante contemporâneo, padaria com café entre outros.

“Vivemos um contexto inovador em que, mais do que nunca, ao adquirir um apartamento, o comprador deseja ter liberdade sem perder a privacidade e segurança, valorizando o tempo e a comodidade de ter tudo ao alcance. O Taj foi idealizado para ser um destino de férias sem viajar. Tudo o que apreciamos em hotéis e resorts pelo mundo, é possível ter à disposição também no dia a dia, após o expediente ou entre um compromisso e outro”, destaca o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

LOCALIZAÇÃO

As regiões consolidadas na Grande Vitória estão entre os bairros mais procurados para imóveis de alto padrão. Ou seja, normalmente o mercado não busca “desbravar” novas áreas, mas podem ocorrer exceções, como é o caso do bairro Costa Nova, em Vila Velha, que irá abrigar um projeto com imóveis de alto padrão.

Pela localização, os bairros que continuam em destaque são os que tradicionalmente estão entre os mais procurados da Grande Vitória e que têm cada vez menos terrenos disponíveis. Jardim da Penha, Praia do Canto, as ilhas do Boi e do Frade, Jardim Camburi e Enseada do Suá, em Vitória. Em Vila Velha, estão a Praia da Costa, Itapuã e Praia de Itaparica. Já na Serra, o predomínio é de condomínios horizontais, como o Alphaville e o Boulevard Lagoa. O Alto Dona Augusta, em Cariacica, também tem dado destaque para esse tipo de empreendimento, além de bairros nas regiões de Linhares, Guarapari, Colatina e Cachoeiro.

O vice-presidente da Ademi-ES complementa a lista com outras localidades que estão sendo muito procuradas para novos empreendimentos de alto padrão, como Pedra Azul e Santa Teresa, na região de montanhas do Estado. Na região de praias, figuram Guarapari e, ao Norte, Guriri, em São Mateus.

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