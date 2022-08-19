Construtora celebra quem realiza sonhos: o corretor de imóveis

“Em 1998, recebi minha primeira oportunidade no mercado imobiliário com o Neto, da Neto Imóveis, um dos maiores corretores que eu conheço e que me ofereceu uma oportunidade em uma corretora em Jardim da Penha. Lá, eu conheci esse mercado e, nessa época, eu fui pela curiosidade.

Infelizmente, não aproveitei aquele momento. Naquela época, eu conheci as onças todas do mercado imobiliário, grandes profissionais, amigos e referências. Fiquei um ano e meio lá, saí e fui trabalhar outra empresa, na Vitória Imóveis.

Foi quando eu descobri que seria pai e voltei para o mundo corporativo, no final de 1999. Fui trabalhar em banco e, em 2002, essa trajetória não deu certo. Eu tive gêmeas, fui pai de duas de uma só vez e era um rapaz de 25 anos. Retornei para o mercado imobiliário, bati em algumas portas e não tive sucesso. E, mais uma vez, o meu amigo Neto me acolheu, me direcionando para uma imobiliária que tinha sido aberta em Jardim Camburi.

Retornei em uma fase complicada. E a grande maioria dos profissionais, assim como eu, chega ao mercado imobiliário pela dor e não pelo amor. Não há problema nisso, desde que você aproveite as todas as oportunidades que a profissão tem para oferecer. Nesses mais de 20 anos de profissão, tive oportunidade de colocar muita gente para dentro desse mercado. A maioria dos corretores teve um padrinho em algum momento da carreira.

Fui crescendo e tive a oportunidade de gerenciar equipes. Há três anos, fui acolhido pela Grand Construtora, que me transforma a cada dia em um profissional e um ser humano melhor”.