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Construtora celebra quem realiza sonhos: o corretor de imóveis

Em 27 de agosto é comemorado Dia do Corretor de Imóveis, e a Grand Construtora celebra com eventos especiais todos aqueles que não medem esforços para levar o melhor a seus clientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 16:25

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 16:25

Grand Construtora faz homenagem a quem ajuda a realizar o sonho de quem busca um imóvel ideal
Grand Construtora faz homenagem a quem ajuda a realizar o sonho de quem busca um imóvel ideal Crédito: Grand Construtora/ Divulgação
Vista para o mar, área privativa, varanda gourmet, quartos amplos, sala arejada e repleta de luz. Ah, e pelo menos duas vagas de garagem. Também é bom ter sol da manhã para aquecer o coração. São muitos os desejos que surgem ao comprar um imóvel. E há um profissional responsável por realizar o que o cliente sonha: o corretor de imóveis.
Dia 27 de agosto é dia dele e a Grand Construtora celebra todos aqueles que não medem esforços para levar o melhor a seus clientes. Hoje, no Estado, o melhor e mais luxuoso empreendimento tem nome: é o Taj Home Resort, um suntuoso complexo que tem absolutamente tudo o que se possa sonhar.
As comemorações vão começar neste dia 20 de agosto, quando os corretores que realizaram vendas no último trimestre vão cantar junto com o mais romântico intérprete da música brasileira, Fábio Jr., no Espaço Patrick Ribeiro.
Também na casa de shows próxima ao aeroporto de Vitória, no dia 30 de agosto, cerca de 600 corretores serão convidados para uma palestra com Ricardo Martins, hoje o maior expositor imobiliário do País, com mais de 200 milhões de visualizações em suas redes sociais. Martins é o fundador da empresa My Broker, que vendeu no ano passado mais de 1,3 bilhão de reais. Também é considerado o maior treinador de profissionais do mercado imobiliário brasileiro, com mais de 15 mil alunos.
Para Eduardo Reis, gerente de Parcerias da Grand Construtora, a celebração será na medida para os corretores que estão apresentando o maior empreendimento imobiliário do Estado. “A capacitação permanente e a melhoria continua é fundamental para garantir um serviço de excelência, por isso será importante ouvir a experiência de Ricardo Martins. Além disso um corretor precisa ser confiável, eficiente e manter seu foco sempre no cliente”, acredita.
No Taj Home Resort, Reis tem levado sua experiência para outros corretores de imóveis, em cursos promovidos nas manhãs de quintas-feiras. Ele destaca que grande parte dos corretores chega ao mercado de trabalho pela dor. “Sabe aquele momento da sua vida em que nada parece dar certo? Nesse momento alguém te diz que virar corretor dá muito dinheiro. Não tem problema em chegar na profissão pela dor, aproveite todas as oportunidades que ela ter para lhe oferecer”, ensina ele, há mais de 20 anos no mercado.

A GRAND TEM O MELHOR TIME! VEJA ABAIXO O DEPOIMENTO DE ALGUNS DE NOSSOS CORRETORES:

Eduardo Reis, gerente de Parcerias da Grand Construtora Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Eduardo Reis, gerente de Parcerias

“Em 1998, recebi minha primeira oportunidade no mercado imobiliário com o Neto, da Neto Imóveis, um dos maiores corretores que eu conheço e que me ofereceu uma oportunidade em uma corretora em Jardim da Penha. Lá, eu conheci esse mercado e, nessa época, eu fui pela curiosidade. 

Infelizmente, não aproveitei aquele momento. Naquela época, eu conheci as onças todas do mercado imobiliário, grandes profissionais, amigos e referências. Fiquei um ano e meio lá, saí e fui trabalhar outra empresa, na Vitória Imóveis.   

Foi quando eu descobri que seria pai e voltei para o mundo corporativo, no final de 1999. Fui trabalhar em banco e, em 2002, essa trajetória não deu certo. Eu tive gêmeas, fui pai de duas de uma só vez e era um rapaz de 25 anos.  Retornei para o mercado imobiliário, bati em algumas portas e não tive sucesso. E, mais uma vez, o meu amigo Neto me acolheu, me direcionando para uma imobiliária que tinha sido aberta em Jardim Camburi. 

Retornei em uma fase complicada. E a grande maioria dos profissionais, assim como eu, chega ao mercado imobiliário pela dor e não pelo amor. Não há problema nisso, desde que você aproveite as todas as oportunidades que a profissão tem para oferecer. Nesses mais de 20 anos de profissão, tive oportunidade de colocar muita gente para dentro desse mercado. A maioria dos corretores teve um padrinho em algum momento da carreira. 

Fui crescendo e tive a oportunidade de gerenciar equipes. Há três anos, fui acolhido pela Grand Construtora, que me transforma a cada dia em um profissional e um ser humano melhor”.

Eduardo Gasperazzo, gerente da Home
Eduardo Gasperazzo, gerente da Home da Grand Construtora Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Eduardo Gasperazzo, gerente da Home

“Há oito anos, atuo no mercado imobiliário, sempre como gerente de vendas e tendo como foco o suporte aos corretores e parceiros. Ao longo dessa caminhada, consegui realizar vários de meus sonhos e com um pensamento bem simples: como sempre gostei de vender, sempre busquei comercializar algo de valor agregado alto e imóvel, sem dúvida, atende a esse requisito com facilidade. 

A capacitação foi fundamental para alcançar meus objetivos. Investi em MBAs, cursos de incorporação e estratégias de negociação que facilitaram o desenvolvimento das atividades no dia a dia.   Nosso mercado só vai evoluir se todo profissional que atua nele buscar o melhoramento pessoal. 

O domínio da informação é o que constrói uma ponte para a valorização de nossa profissão e o que nos torna indispensáveis no planejamento da compra de um imóvel”.

Marina Afonso, corretora de imóveis Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Marina Afonso, corretora de imóveis

"A minha caminhada como corretora é recente, mas sem dúvidas, marcante. Somos incentivados a ter um curso superior, passar em um concurso público, pois um trabalho com salário fixo é sempre muito visado. E, mesmo tendo tido a oportunidade de atuar como corretora antes, eu não aceitei o convite e segui na tentativa do tão sonhado emprego com salário fixo. Me formei em Nutrição, atuei em clínicas e também fiz a tentativa de empreender. 

Foi uma época maravilhosa de muito crescimento profissional e levarei para sempre. Mas novos rumos me esperavam.   Em 2020, iniciei minha trajetória na Grand, abracei essa oportunidade mesmo com medos e receios e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Sem dúvidas, a Marina de 10 anos atrás não imaginava quem poderia ser no âmbito profissional. 

Estamos em agosto e, neste ano, já vendi mais de R$ 12 milhões! O meu erro foi me limitar.  E o meu acerto foi na escolha de trabalhar com a Grand Construtora, essa empresa que me ensina e acolhe todos os dias."

Fábio Borges, corretor de imóveis Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Fábio Borges, corretor de imóveis

Em julho de 2016 tive a felicidade de fazer parte do grupo seleto de corretores da Grand Construtora graças ao diretor comercial Gustavo Rezende que atendeu o meu pedido e abriu as portas, ensinando os primeiros passos sobre a corretagem de imóveis. 

De lá pra cá foram muito desafios, mas para a honra e glória do Senhor foram todos vencidos.   Neste período de 6 anos como corretor tenho conquistado muitos clientes pois é uma alegria fazer parte na negociação de compra de um apartamento, já que é o sonho de todo o brasileiro.   

E, com o lançamento do Taj Home Resort uma nova etapa se formou, com muito estudo, desenvolvimento e aprendizagem tenho conquistado meus objetivos. Tudo isso graças a esta profissão maravilhosa que é a de corretor de imóveis.

GRAND CONSTRUTORA

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