Busca por segunda moradia movimenta lançamentos do mar às montanhas

Lançamento Barão do Império, em Santa Leopoldina, terá três fases: a primeira será um condomínio de chácaras, a segunda um restaurante e a terceira, a construção de um hotel Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação

O mercado imobiliário na Grande Vitória está a todo o vapor, desde o segundo semestre de 2020. E o mesmo tem acontecido fora da região metropolitana, com lançamentos previstos para acontecer ainda neste ano, em regiões consolidadas como Pedra Azul, em Domingos Martins, Linhares e São Mateus, além de apostas em regiões que tradicionalmente não estavam no radar para receber grandes empreendimentos, como Santa Teresa e Santa Leopoldina.

Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Alexandre Schubert, esse movimento é bastante recente e muitos desses projetos estão focados, principalmente, na questão de dar mais espaço a seus futuros moradores, com loteamentos e condomínios de lotes ou de casas sendo o destaque nessa leva de novos empreendimento além da Grande Vitória.

“Muitas famílias estão optando por morar em casa. Essa visão sofreu uma mudança muito grande devido à pandemia do novo coronavírus, com as pessoas buscando agora condomínios com áreas e compartilhamento de atividades, que deem mais qualidade de vida e mais espaço. Eles querem uma casa com uma área aberta, um quintal, que funcione como uma área de ‘descompressão’, já que a rotina tem feito com que muitas famílias trabalhem, estudem e convivam em um único espaço”, observa Schubert.

Segundo o diretor da Ademi-ES, Alexandre Schubert, loteamentos e condomínios de lotes ou de casas são o destaque nessa leva de novos empreendimento além da Grande Vitória Crédito: Ademi-ES/Divulgação

Uma das tendências dessas novas regiões são os imóveis como segunda moradia, mas com um uso mais intenso do que passar apenas o final de semana. “Esse perfil será de um tempo de uso de 30% a 40% a mais em relação a uma casa de praia ou casa de campo. E são projetos com um valor agregado maior”, disse.

Outra aposta, segundo Schubert, é o “campo dentro da cidade”. Um dos exemplos é a região próxima ao Monte Mochuara, em Cariacica. Mesmo dentro da Grande Vitória, é uma área que ainda mantém características de uma casa de campo, afastada da correria dos grandes centros, mas que permite um deslocamento mais rápido ao local de trabalho ou lazer.

AS APOSTAS NO INTERIOR

Ao Norte Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá estão entre as regiões apontadas como potenciais áreas de expansão do mercado imobiliário fora da Grande Vitória. Entre os atrativos estão a proximidade com a região metropolitana e o clima de interior e montanhas, para se morar ou como opção de segunda moradia para “descompressão” durante a semana. Pedra Azul continua em alta, com uma procura muito grande por terrenos, principalmente próximo ao chamado Quadrado de São Paulinho do Aracê. Além da Rota do Lagarto, outras regiões têm ganhado destaque, como a Rota do Carmo, Vale da Pedra e Caxixi, no entorno do Parque de Pedra Azul, e a Rota dos Ipês, mais próxima a Campinho, na sede do município. Já em Itapemirim, o atrativo principal é a retomada da indústria de petróleo e gás na região, além da economia que gira em torno da pesca na cidade. Iriri, em Anchieta, está entre as regiões litorâneas que têm despertado o interesse do mercado imobiliário. Entre os atrativos, estão a possibilidade de morar perto da praia, como casa de praia, alternativa a balneários mais adensados, como Guarapari, e a proximidade com a Grande Vitória, para quem optar por escolher essas regiões como primeira moradia. Cachoeiro de Itapemirim também recebe prédios residenciais de alto padrão. Aracruz se mantém em evidência, por ser uma região litorânea e por sua proximidade com Vitória. Ibiraçu se destaca como uma nova de turismo religioso, com a abertura da visitação à estátua do Buda gigante no Mosteiro Zen Budista. São Mateus e Colatina, por serem dois grandes polos, também têm atraído a iniciativa privada, principalmente em obras mais populares, já que há um déficit de moradia nessas cidades. Linhares tem recebido bastante investimento da iniciativa privada, com muitas obras em andamento e sendo concluídas. Além disso, o seu litoral tem atraído a população para morar na região, além de ser uma cidade com recursos de energia, geradora de empregos e uma geografia plana, que facilita a realização de projetos.

PROXIMIDADE COM A GRANDE VITÓRIA

A proximidade com a Grande Vitória tem sido uma das apostas para o lançamento de empreendimentos de segunda moradia ou até mesmo a primeira, já que muitas cidades que fazem parte dessa nova onda de investimentos ficam, em média, de 40 a 50 minutos de distância do aeroporto de Vitória, por exemplo. Uma dessas áreas é Santa Leopoldina, onde a Vaz Empreendimentos recentemente lançou o Barão do Império, que será construído em três fases: a primeira terá um condomínio de chácaras, na sequência, o restaurante e por último o hotel.

“A região foi escolhida por ser uma área rural com uma proximidade de 35 a 45 minutos com a Grande Vitória. É uma alternativa para quem quer morar próximo aos grandes centros, mas não quer aglomeração, quer estar próximo à natureza, ouvir o canto dos pássaros. Esse empreendimento seria lançado em 2023, mas antecipamos para 2021 por conta da alta demanda por esse tipo de produto”, disse o diretor da Vaz Desenvolvimento e da Cristal Empreendimentos, Douglas Vaz.

A empresa tem interesse em investir em Itapemirim, por conta da retomada da cadeia de petróleo e gás na região. Vaz aponta também outras áreas de crescimento, como Ibiraçu, Aracruz, Santa Teresa, Domingos Martins e Iriri, em Anchieta, atraindo quem quer morar próximo ao litoral.

Outra empresa que tem planos de intensificar a sua atuação fora da Grande Vitória é a CBL, que deve lançar novos produtos, nos próximos meses, em Cachoeiro de Itapemirim e Praia Grande, em Fundão, que possui características de estar próximo ao litoral, segundo avalia o diretor de vendas da CBL, Renato Nolasco Ferreira.

“As pessoas querem sair dos grandes centros urbanos, mas ter a proximidade de deslocamento. E o mercado, em algumas cidades fora da Grande Vitória, está bastante aquecido. Em Linhares, já vendemos todos os quatro loteamentos que fizemos na cidade. Em Aracruz, temos oito loteamentos, quase que vendidos em sua totalidade, por isso, devemos investir em mais três novos empreendimentos por lá”, observa Ferreira.

Outra região que a empresa tem investido é Colatina, que segundo o diretor de vendas da CBL, respondeu muito bem e já está sendo preparado o quarto empreendimento nessa cidade. Outras áreas onde a empresa aposta são Nova Venécia, com dois empreendimentos lançados e também Ibiraçu, no eixo da BR-101.

VENDAS DISPARAM EM PEDRA AZUL

Nas montanhas, a necessidade de isolamento por conta da pandemia e o desejo das famílias de estarem em contato com a natureza teve um efeito imediato na região de Pedra Azul, em Domingos Martins: em muitos condomínios a oferta de áreas se esgotou e há somente terrenos de revenda.

O reflexo já é visto também no aumento dos preços. O corretor de imóveis Beto Lang, especializado na região, explica que a escassez se dá porque há alguns anos não são feitos novos lançamentos na região.

100% É QUANTO CHEGOU O AUMENTO DE VALORES DE CONDOMÍNIOS EM PEDRA AZUL

“Aumentou exponencialmente a procura por terrenos, quintas, chácaras e casas na região. Hoje, há muito mais demanda do que oferta em Pedra Azul. É difícil encontrar terrenos em condomínios, consequentemente os preços subiram. Teve aumento de até 100% nos valores”, revela.

Com a possibilidade de trabalho em home office, muitas pessoas, inclusive, optaram por passar mais tempo na região, e não apenas finais de semana. “Quando começaram a ficar trancadas em casa, as pessoas sentiram necessidade de ter um espaço. Hoje, com a oferta de fibra ótica, melhorou muito o serviço de internet na região, e muitos estão optando por trabalhar em Pedra Azul mesmo”.

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