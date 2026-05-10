Idoso morre com suspeita de dengue em Ecoporanga; caso é investigado

Um casal foi baleado em um bar no bairro Moacir Avidos, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). A mulher contou à Polícia Militar que teve um relacionamento com o autor dos disparos e que os dois estavam separados, mas ele não aceitava o fim da relação.





De acordo com a PM, a mulher foi atingida na perna esquerda e na nádega direita, enquanto o atual companheiro foi ferido na perna direita. O casal foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.





Após os disparos, o suspeito fugiu em um veículo. Policiais fizeram buscas pela região, mas o homem não foi encontrado.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Disse, ainda, que nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada.





A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, por meio de três canais: ligando para o telefone 181; por meio do site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; e por meio pelo WhatsApp. Nesse último, basta mandar uma mensagem para o número (27) 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual.