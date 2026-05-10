Idoso morre com suspeita de dengue em Ecoporanga; caso é investigado

Um idoso identificado como Nelcy Rufino de Jesus, de 74 anos, morreu com suspeita de dengue em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sábado (9). A morte foi confirmada pelo filho da vítima, que relatou que o pai apresentava hematomas pelo corpo e infecção na garganta. Na declaração de óbito, consta que a possível causa da morte pode ter sido consequência da doença.
O secretário municipal de Saúde de Ecoporanga, Michel Barth, informou que o teste rápido de dengue realizado por Nelcy teve resultado negativo. Apesar disso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi notificada, e o caso segue sob investigação.
A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para obter informações sobre o andamento da apuração e aguarda retorno.