Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • Mesa de centro: veja dicas de como decorar sua sala da forma correta
Decoração

Mesa de centro: veja dicas de como decorar sua sala da forma correta

Com o passar do tempo, inspiradas nas mesas de chás japonesas, esses móveis começaram a ser mais baixos. Especialistas dão dicas de como compor e organizar objetos para não destoar do restante do cômodo

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:59

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

22 set 2021 às 17:59
mesa de centro
A mesa de centro é um fator importante para deixar a decoração do ambiente incrível. Crédito: Evelyn Muller
As mesas de centro são peças versáteis que trazem elegância e leveza para o ambiente quando utilizadas de forma correta. Antigamente, essas mesas eram altas, mesmo sendo utilizadas na função de mesa de centro. Com o passar do tempo, inspiradas nas mesas de chás japonesas, começaram a ser mais baixas.
A função dessas mesas é basicamente para expor uma decoração e também para servir de apoio de aperitivos e copos. Quando pufes são usados como mesas de centro, além dessas funções, eles também podem servir como apoio para os pés.
Em geral, recomenda-se que a mesa de centro fique abaixo da linha do sofá. O ideal é que ela tenha entre 30 e 40 centímetros de altura, sendo menor que os sofás. Mas isso varia de acordo com o gosto dos moradores e também a altura dos outros móveis do ambiente.
mesa de centro
A escolha da mesa de centro deve ser feita de acordo com o ambiente onde ela será colocada. Crédito: Evelyn Müller
A arquiteta Camila Corradi e a designer de interiores Thatiana Mello explicam que para escolher uma mesa de centro é fundamental analisar o todo da decoração.
"A mesa de centro é uma peça importante. Na decoração, ou começa pela própria mesa, como peça-chave, e depois escolhe o restante da decoração, ou começa pela decoração do ambiente e depois decide o modelo que quer utilizar", pontua Camila Corradi.
As mesas podem ser de ferro, alumínio, madeira, madeira revestida com pergaminho ou fórmica, por exemplo. É possível combinar os diferentes revestimentos e fazer um mix. São infinitas as possibilidades.
“Uma mesa de madeira, por exemplo, combina com uma decoração qualquer. Se for uma madeira rústica, combina com uma decoração mais rústica. Se a madeira for laqueada, faz uma combinação bacana com uma decoração contemporânea, moderna e clean. Já a mesa de vidro é um pouco mais moderna, mais clean. A mesa espelhada funciona melhor para decorações mais sofisticadas. A mesa de laca já foi muito utilizada, mas agora não está mais em alta”, explica Thatiana Mello.
O visual das mesas pode ser desde o mais retrô a um design mais moderno, sendo que existem diferentes formatos, como quadrados, retangulares, redondos e orgânicos.
mesa de centro
As mesas de centro podem ser encontradas em diversas formas e em diferentes tamanhos. Crédito: Evelyn Müller
As especialistas recomendam, para ambientes grandes, fazer combinações das mesas em diferentes tamanhos. Mas elas fazem um alerta: não é recomendado usar mesas de centro com formatos diferentes. O ideal é utilizar mesas que sejam do mesmo modelo, apenas com alturas diferentes.
Outra alternativa é compor pufes com mesas e até mesmo inserir baús para complementar. Já em salas pequenas, o recomendado é ver o formato da sala primeiro. Em uma sala mais quadrada, é aconselhado o uso de mesas retangulares, redondas ou oval.

VEJA EXEMPLOS PARA DETERMINADOS AMBIENTES

  • Decoração rústica: os caixotes são legais para fazer uma composição com mesas, compondo o espaço. Pallets também dão certo para decorações mais rústicas.
  • Decoração estilo industrial: o uso de pneus em decorações mais industriais pode ser uma ótima alternativa como opção de mesa de centro. O ideal é sempre escolher um modelo que vá de acordo com a decoração.
  • Decoração clean: materiais mais tradicionais como vidro se dão melhor em um décor mais clean, assim como a laca.

CONFIRA DICAS PARA DECORAR UMA MESA DE CENTRO

Livros

O ideal é usar uma decoração menor, com poucos itens, para que seja possível visualizar a base. Essa dica também serve para mesas mais imponentes.
Fazer composição com vasos de flores e folhagens colaboram para trazer vivacidade para o ambiente. Nestes casos, é preciso alguns cuidados: os arranjos precisam estar em um recipiente que não deixe a água escorrer, para não danificar a mesa.
Fazer composição com outras mesas também é uma boa opção. Quando as peças são semelhantes no tamanho e estrutura, é possível encaixar uma na outra, alcançando uma evidência bem interessante.
Para quem gosta de viajar e trazer lembranças, decorar a mesa com esses objetos é uma possibilidade. Podem ser caixinhas, esculturas, entre outros itens. Dessa forma, o ambiente fica com a personalidade dos moradores.
Uma outra dica é usar livros e revistas que tenham capas e estruturas bonitas para compor a decoração. Nesse caso, é preciso ter cuidado para que os objetos não destoem do restante do cômodo, para não pesar o ambiente. 

O QUE NÃO PODE FALTAR

Segundo a arquiteta Camila Corradi e a designer de interiores Thatiana Mello, o que não pode faltar em uma mesa de centro é uma decoração agradável e que não fique pesada.
Arranjos de flores, objetos da família e peças que remetem à memória afetiva dos moradores, são sempre bem-vindos. O importante é sempre alinhar o estilo da mesa com a decoração.

CASAS COM CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Para quem tem crianças em casa ou animais de estimação, o ideal é usar mesas que não quebrem com facilidade, ou seja, evite modelos de vidro. Também é recomendado evitar modelos que tenham quinas pontiagudas.
Para pets que costumam morder os móveis, a madeira também não é o melhor caminho. No entanto, esses detalhes dependem do estilo de vida dos moradores.

Veja Também

Saiba como escolher a bancada ideal para sua cozinha

Decoração moderna e sofisticada: como combinar o cinza com outras cores

Como transformar os cômodos da sua casa em um ambiente instagramável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao imoveis Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados