Mesa de centro: veja dicas de como decorar sua sala da forma correta

A mesa de centro é um fator importante para deixar a decoração do ambiente incrível. Crédito: Evelyn Muller

As mesas de centro são peças versáteis que trazem elegância e leveza para o ambiente quando utilizadas de forma correta. Antigamente, essas mesas eram altas, mesmo sendo utilizadas na função de mesa de centro. Com o passar do tempo, inspiradas nas mesas de chás japonesas, começaram a ser mais baixas.

A função dessas mesas é basicamente para expor uma decoração e também para servir de apoio de aperitivos e copos. Quando pufes são usados como mesas de centro, além dessas funções, eles também podem servir como apoio para os pés.

Em geral, recomenda-se que a mesa de centro fique abaixo da linha do sofá. O ideal é que ela tenha entre 30 e 40 centímetros de altura, sendo menor que os sofás. Mas isso varia de acordo com o gosto dos moradores e também a altura dos outros móveis do ambiente.

A escolha da mesa de centro deve ser feita de acordo com o ambiente onde ela será colocada. Crédito: Evelyn Müller

A arquiteta Camila Corradi e a designer de interiores Thatiana Mello explicam que para escolher uma mesa de centro é fundamental analisar o todo da decoração.

"A mesa de centro é uma peça importante. Na decoração, ou começa pela própria mesa, como peça-chave, e depois escolhe o restante da decoração, ou começa pela decoração do ambiente e depois decide o modelo que quer utilizar", pontua Camila Corradi.

As mesas podem ser de ferro, alumínio, madeira, madeira revestida com pergaminho ou fórmica, por exemplo. É possível combinar os diferentes revestimentos e fazer um mix. São infinitas as possibilidades.

“Uma mesa de madeira, por exemplo, combina com uma decoração qualquer. Se for uma madeira rústica, combina com uma decoração mais rústica. Se a madeira for laqueada, faz uma combinação bacana com uma decoração contemporânea, moderna e clean. Já a mesa de vidro é um pouco mais moderna, mais clean. A mesa espelhada funciona melhor para decorações mais sofisticadas. A mesa de laca já foi muito utilizada, mas agora não está mais em alta”, explica Thatiana Mello.

O visual das mesas pode ser desde o mais retrô a um design mais moderno, sendo que existem diferentes formatos, como quadrados, retangulares, redondos e orgânicos.

As mesas de centro podem ser encontradas em diversas formas e em diferentes tamanhos. Crédito: Evelyn Müller

As especialistas recomendam, para ambientes grandes, fazer combinações das mesas em diferentes tamanhos. Mas elas fazem um alerta: não é recomendado usar mesas de centro com formatos diferentes. O ideal é utilizar mesas que sejam do mesmo modelo, apenas com alturas diferentes.

Outra alternativa é compor pufes com mesas e até mesmo inserir baús para complementar. Já em salas pequenas, o recomendado é ver o formato da sala primeiro. Em uma sala mais quadrada, é aconselhado o uso de mesas retangulares, redondas ou oval.

VEJA EXEMPLOS PARA DETERMINADOS AMBIENTES

Decoração rústica: os caixotes são legais para fazer uma composição com mesas, compondo o espaço. Pallets também dão certo para decorações mais rústicas.

os caixotes são legais para fazer uma composição com mesas, compondo o espaço. Pallets também dão certo para decorações mais rústicas. Decoração estilo industrial: o uso de pneus em decorações mais industriais pode ser uma ótima alternativa como opção de mesa de centro. O ideal é sempre escolher um modelo que vá de acordo com a decoração.

o uso de pneus em decorações mais industriais pode ser uma ótima alternativa como opção de mesa de centro. O ideal é sempre escolher um modelo que vá de acordo com a decoração. Decoração clean: materiais mais tradicionais como vidro se dão melhor em um décor mais clean, assim como a laca.

CONFIRA DICAS PARA DECORAR UMA MESA DE CENTRO

Livros O ideal é usar uma decoração menor, com poucos itens, para que seja possível visualizar a base. Essa dica também serve para mesas mais imponentes. Fazer composição com vasos de flores e folhagens colaboram para trazer vivacidade para o ambiente. Nestes casos, é preciso alguns cuidados: os arranjos precisam estar em um recipiente que não deixe a água escorrer, para não danificar a mesa. Fazer composição com outras mesas também é uma boa opção. Quando as peças são semelhantes no tamanho e estrutura, é possível encaixar uma na outra, alcançando uma evidência bem interessante. Para quem gosta de viajar e trazer lembranças, decorar a mesa com esses objetos é uma possibilidade. Podem ser caixinhas, esculturas, entre outros itens. Dessa forma, o ambiente fica com a personalidade dos moradores. Uma outra dica é usar livros e revistas que tenham capas e estruturas bonitas para compor a decoração. Nesse caso, é preciso ter cuidado para que os objetos não destoem do restante do cômodo, para não pesar o ambiente.

O QUE NÃO PODE FALTAR

Segundo a arquiteta Camila Corradi e a designer de interiores Thatiana Mello, o que não pode faltar em uma mesa de centro é uma decoração agradável e que não fique pesada.

Arranjos de flores, objetos da família e peças que remetem à memória afetiva dos moradores, são sempre bem-vindos. O importante é sempre alinhar o estilo da mesa com a decoração.

CASAS COM CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Para quem tem crianças em casa ou animais de estimação, o ideal é usar mesas que não quebrem com facilidade, ou seja, evite modelos de vidro. Também é recomendado evitar modelos que tenham quinas pontiagudas.