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Moda

K-beauty impulsiona uso da centella asiática no cuidado capilar

Do skincare para os fios, ingrediente se destaca em soluções para regeneração e recuperação dos cabelos
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Abril de 2026 às 15:54

A centella asiática ajuda a reduzir a sensibilidade do couro cabeludo e estimula o crescimento saudável dos fios (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A centella asiática ajuda a reduzir a sensibilidade do couro cabeludo e estimula o crescimento saudável dos fios Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A aproximação entre skincare e haircare tem ampliado a presença de ingredientes tradicionalmente associados aos cuidados com a pele em produtos para cabelos. Entre os que começam a ganhar protagonismo nesse movimento, está a centella asiática, ativo amplamente difundido pela K-beauty , reconhecido por suas propriedades regeneradoras e calmantes.
Também chamada de Gotu Kola ou CICA, a planta de origem asiática é utilizada há séculos na medicina tradicional. Nos últimos anos, sob influência da cosmética sul-coreana e por suas rotinas de cuidados, ganhou projeção mundial em cosméticos voltados à reparação da pele e ao fortalecimento da barreira cutânea. Agora começa a aparecer com mais frequência em fórmulas destinadas ao tratamento do couro cabeludo e dos fios.
O interesse do mercado capilar pelo componente está ligado à tendência conhecida como “skinificação do cabelo ”, que propõe tratar o couro cabeludo com a mesma atenção dedicada à pele do rosto. Nesse contexto, ativos com propriedades calmantes e regeneradoras passam a ser valorizados também em shampoos, tônicos, máscaras e tratamentos específicos para a fibra capilar.

Principais benefícios da centella asiática para a saúde capilar

De acordo com Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, a centella asiática pode contribuir para o equilíbrio do couro cabeludo e para a saúde dos fios. “Ela possui compostos bioativos que ajudam a estimular processos de regeneração e a melhorar a qualidade do couro cabeludo, o que impacta diretamente na saúde da fibra. Em fórmulas capilares, pode contribuir para fortalecer os fios, reduzir a sensibilidade do couro cabeludo e favorecer um ambiente mais equilibrado para o crescimento”, explica.
Segundo a especialista, o componente também aparece associado a fórmulas voltadas à recuperação de cabelos sensibilizados. “Quando combinada a ingredientes que ajudam a equilibrar o pH dos fios, como em tratamentos acidificantes, a centella asiática pode potencializar a reparação da fibra e contribuir para reduzir a porosidade. Um exemplo é o Novex Acid Control Acidificante Anti-Danos, produto que une a CICA ao ácido lático em uma proposta de cuidado voltada à selagem das cutículas e à recuperação de cabelos danificados”, comenta.
Entre os principais benefícios atribuídos ao extrato nos cuidados capilares, estão a ação cicatrizante, que auxilia na manutenção da integridade do couro cabeludo. Além disso, seus compostos naturais, como triterpenos e flavonoides, estão associados à melhora da regeneração dos tecidos e ao fortalecimento da estrutura capilar.
A centella asiática pode ser uma aliada de quem possui cabelos sensibilizados ou quer prevenir danos aos fios (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A centella asiática pode ser uma aliada de quem possui cabelos sensibilizados ou quer prevenir danos aos fios Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Indicações de uso da centella asiática

Produtos formulados com o ativo costumam ser indicados especialmente para quem apresenta fios fragilizados por processos químicos, como descoloração, coloração ou alisamentos, além de pessoas com couro cabeludo sensível ou que buscam fortalecer a saúde capilar de forma preventiva.
Embora ainda seja mais conhecida no universo do skincare , a presença crescente da centella asiática em produtos capilares indica um movimento de inovação no setor, que aposta em ingredientes multifuncionais e em uma abordagem cada vez mais integrada entre cuidados com a pele e com os cabelos.
Por Caroline Amorim

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