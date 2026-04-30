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Acidente fatal

Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia

Motociclista de 19 anos perdeu o controle em curva na ES 356, invadiu a pista contrária e morreu no local

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 17:23

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

30 abr 2026 às 17:23
Motociclista de 19 anos perdeu o controle em curva, invadiu a pista contrária e morreu no local Célio Ferreira

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um jovem de 19 anos morto após uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira (30) na ES 356, na estrada que dá acesso ao município de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Marcos Alexandre Gomes Pereira. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas morreu ainda no local.

Segundo informações do Sargento Gama, da Polícia Militar, Marcos seguia sentido Colatina quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da moto, que invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o carro. Ele não possuía carteira de habilitação. 

O jovem, natural de Minas Gerais, havia chegado ao Estado no fim do ano passado para trabalhar como lavrador. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves.

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