Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um jovem de 19 anos morto após uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira (30) na ES 356, na estrada que dá acesso ao município de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Marcos Alexandre Gomes Pereira. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas morreu ainda no local.