Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia

Um acidente entre um carro e uma moto deixou um jovem de 19 anos morto após uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira (30) na ES 356, na estrada que dá acesso ao município de Marilândia, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Marcos Alexandre Gomes Pereira. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas morreu ainda no local.
Segundo informações do Sargento Gama, da Polícia Militar, Marcos seguia sentido Colatina quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da moto, que invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o carro. Ele não possuía carteira de habilitação.
O jovem, natural de Minas Gerais, havia chegado ao Estado no fim do ano passado para trabalhar como lavrador. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves.