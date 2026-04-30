Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas
Economia (BR)

Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas

Empreendedores da saúde que tratam a clínica como empresa ganham previsibilidade, eficiência operacional e mais capacidade de crescimento

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 18:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 abr 2026 às 18:14
A visão empresarial na gestão da saúde amplia previsibilidade, eficiência operacional e capacidade de crescimento (Imagem: Parilov | Shutterstock)
A visão empresarial na gestão da saúde amplia previsibilidade, eficiência operacional e capacidade de crescimento Crédito: Imagem: Parilov | Shutterstock
Clínicas odontológicas que adotam modelos de gestão com metas, indicadores e processos padronizados movimentaram R$ 2,2 bilhões em um ano. O dado reforça um movimento que cresce no setor: profissionais tecnicamente qualificados têm buscado estrutura empresarial para ampliar margem, organizar a operação e reduzir desperdícios.
Ricardo Novack, sócio-diretor do Grupo ICOM, ecossistema de gestão e marketing para clínicas da área da saúde no Brasil, afirma que o principal erro de muitos donos de clínicas é depender apenas da agenda cheia. “Ter pacientes não significa ter lucro. Há clínicas com bom volume de atendimentos que operam no limite por falta de controle financeiro, baixa conversão comercial e ausência de processos claros”, diz.

Mais concorrência, mais exigência na gestão

O alerta ocorre em um momento de maior concorrência na saúde privada. O Brasil alcançou52,1 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares em março de 2025, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mantendo o maior patamar da série recente. Na prática, isso eleva a exigência do paciente, amplia a disputa por atenção e pressiona clínicas a operar com mais eficiência.
Dentro da base analisada, clínicas estruturadas registram faturamento médio anual de R$ 325 mil, ticket médio de atendimento de R$ 9 mil e ticket de venda próximo de R$ 5.500. Segundo Ricardo Novack, o resultado costuma vir menos de ações isoladas e mais da soma entre recepção preparada, acompanhamento de indicadores, marketing orientado por dados e rotina financeira organizada.
“Muitos empreendedores da saúde ainda decidem no improviso. Não acompanham taxa de comparecimento, inadimplência, origem dos pacientes ou rentabilidade por serviço. Sem isso, o crescimento vira sorte”, afirma.
Outro ponto crítico está na jornada do paciente. Do primeiro contato ao pós-consulta, clínicas com fluxos definidos tendem a reduzir perdas comerciais. Tempo de resposta, confirmação de agenda, clareza no orçamento e follow-up influenciam diretamente a conversão. “O paciente compra confiança antes de comprar tratamento. Quando a experiência falha, o preço vira obstáculo”, diz o executivo.
A profissionalização da gestão transforma a clínica em um negócio mais eficiente, escalável e sustentável (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
A profissionalização da gestão transforma a clínica em um negócio mais eficiente, escalável e sustentável Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

Gestão como base para o crescimento

Para o empreendedor do setor, a profissionalização também reduz a dependência da figura do dono. Com processos documentados, metas por equipe e indicadores acompanhados em tempo real, a clínica ganha escala e capacidade de expansão sem concentrar todas as decisões no fundador.
O movimento acompanha uma dor recorrente do segmento. Um levantamento do Sebrae em parceria com entidades médicas mostra que a gestão financeira segue entre os principais desafios de clínicas e consultórios brasileiros, especialmente em fluxo de caixa, precificação e controle de custos.
Na avaliação de Ricardo Novack, o avanço do setor passa por uma mudança de mentalidade. “A clínica precisa continuar sendo excelente tecnicamente, mas também precisa funcionar como negócio . Quem entender isso antes tende a crescer mais rápido e sofrer menos nas oscilações do mercado.”
Para donos de clínicas que desejam começar, ele recomenda três prioridades imediatas: separar finanças pessoais e empresariais, medir indicadores básicos semanalmente e mapear toda a jornada do paciente. “Sem gestão, faturamento alto pode esconder desorganização. Com gestão, o crescimento se torna previsível.”
Por Carolina Lara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta, jogador do Flamengo
Arrascaeta tem cirurgia bem-sucedida e põe placa e parafusos na clavícula
Cristiano Ronaldo
'Fim se aproximando': a 30 gols do milésimo, CR7 fala em adeus à carreira
Cruzeiro
Cruzeiro mostra poder de decisão para superar Boca na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados