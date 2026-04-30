Leves, criativos e sustentáveis: conheça os vinhos preferidos da Geração Z

A queda no consumo de bebidas alcoólicas é uma realidade mundial, e inúmeras pesquisas comprovam isso. Uma delas, realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), mostra que entre a população mais jovem essa mudança é bastante significativa.





A porcentagem de pessoas com idade entre 18 e 24 anos que afirmam não consumir álcool saltou de 46% em 2023 para 65% em 2025.





Com essa redução significativa, diversos setores da indústria de bebidas vem tentando se adaptar, e com o segmento de vinhos não é diferente.





Essa nova tendência de comportamento, puxada principalmente pela Geração Z (que engloba os nascidos entre 1995 e 2010, aproximadamente), segue uma valorização da transparência e da responsabilidade social. Seus nativos preferem investir tempo e energia em experiências ligadas à saúde, ao bem-estar e à estabilidade emocional.





Diante disso, muitas vinícolas passaram a apostar em vinhos sustentáveis e orgânicos, e a elaborar experiências únicas e personalizadas com os estilos da bebida, investindo em um perfil sensorial diferente, em embalagens criativas e em formatos de consumo flexíveis.





Um exemplo é a vinícola chilena Echeverria, reconhecida pelos rótulos sofisticados e clássicos, que decidiu usar sua filosofia de sustentabilidade para criar algo mais de acordo com o novo momento do vinho.





Desde 2021, seu portfólio inclui um vinho 100% natural, feito com uvas de cultivo sustentável e fermentados com a levedura da própria fruta, sem filtragem e ainda com uma embalagem totalmente reciclável. A linha “No Es Pituko”, que em chileno significa “não é chique”, se destaca por seu frescor e personalidade. Sua produção aumenta a cada ano devido à boa aceitação que teve no mercado.





A vinícola brasileira Vivente Vinhos Vivos, por sua vez, já nasceu com a ideia dessa nova geração. Desde 2018, os produtores Diego Cartier e Micael Eckert elaboram um estilo da bebida que consideram “vivo”, utilizando nada além de uvas fermentadas espontaneamente, práticas orgânicas e biodinâmicas na vinha e respeito à natureza.





O resultado são vinhos mais leves, com baixo teor de álcool e acidez destacada, envoltos por rótulos artísticos e divertidíssimos, que chamam a atenção dos jovens.





Confira a seguir alguns dos vinhos mais consumidos pela Geração Z.