Prefeitura de Vila Velha abre 800 vagas para castração de gatos e cães

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir desta segunda-feira (15), as inscrições para castração de gatos e cães no município. Estão disponibilizadas 800 vagas destinadas a moradores da cidade e protetores de animais já cadastrados. Após o cadastro, será feita uma triagem. Uma vez aprovado, a prefeitura irá direcionar onde será feito a castração do animal.





As inscrições podem ser feitas no site http://www.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria até o preenchimento das vagas disponíveis.





O procedimento nos pets será feito no carretão da Unidade Avançada de Atendimento Anival, a partir do próximo sábado (20), no campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, e no domingo (21), no Parque da Prainha. Entre os dias 22 e 24, o atendimento retorna ao Normilhão, e de 25 a 28 de junho ocorre na Avenida Califórnia, em Barramares.





Durante a Semana do Bem-Estar Animal de Vila Velha, que vai de 20 a 28 de junho, também serão disponibilizados os serviços de vacinação (sem agendamento), cadastro de animais e adoção (cães e gatos). Para a vacinação, é necessário apresentar documento com foto do responsável e, se houver, a carteira de vacinação do animal.