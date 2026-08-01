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Bairro Redenção

Homem agride barbeiro com serra e esfaqueia dois jovens em Vitória

Confusão começou na quinta-feira (30) e se estendeu até a tarde de sexta-feira (31); caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2026 às 19:26
Da esquerda para a direita: barbeiro agredido com maquita, e os esfaqueados Jhonathan Roberto e Jeferson Wagner
Da esquerda para a direita: barbeiro agredido com makita, e os esfaqueados Jhonathan Roberto e Jeferson Wagner Crédito: Câmera de segurança e Oliveira Alves

Um homem causou uma confusão no bairro Redenção, em Vitória, nesta semana. Ele agrediu um barbeiro com uma serra elétrica circular, na última quinta-feira (30), e, no dia seguinte, esfaqueou dois jovens no meio da rua. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, tudo começou na quinta-feira à tarde. O homem, que não teve a identidade divulgada, chegou ao bairro e começou a discutir com o barbeiro Wagner dos Santos, que aluga um apartamento no bairro para a ex-companheira do suspeito. 


“A conversa foi engrossando, ele colocou o dedo na minha cara, deu três tapinhas no meu rosto, depois começou a trocar a Makita de uma mão para a outra. Comecei a ficar também um pouco alterado, fui me defender e ele jogou a Makita na minha cabeça”, contou Wagner, que ficou ferido com o golpe da serra elétrica circular, mas preferiu não prestar queixa. 


No dia seguinte, o suspeito voltou ao bairro e ficou parado na frente da barbearia de Wagner. Um amigo do barbeiro, o pintor Jhonathan Roberto, que sabia da confusão da quinta-feira, foi até o estabelecimento. 


“O Wagner estava dentro do salão cortando o cabelo e eu o vi [o suspeito] do lado de fora com uma bolsa na frente. Ele veio para arrumar confusão de novo e eu fui intervir, mas ele puxou uma faca da bolsa e deu duas facadas no meu braço. Aí o filho do Wagner, o Jeferson, foi tentar me ajudar e tomou facada no braço também”, lembrou Jhonathan, que precisou levar 15 pontos no braço. 


Ainda segundo apuração da TV Gazeta, a motivação para o crime, conforme testemunhas, é que o suspeito teria se incomodado porque a ex-companheira decidiu se mudar do apartamento, por isso, foi tirar satisfação com o dono do imóvel, o barbeiro Wagner.


Depois do crime, o suspeito fugiu. A Polícia Militar chegou a fazer buscas no local, mas sem sucesso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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