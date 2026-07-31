Motociclista é flagrado com drogas escondidas em capacete no ES

Diversas porções de drogas foram encontradas escondidas dentro do capacete de um motociclista durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia na localidade de Safra.





Dentro de uma sacola plástica escondida no capacete, os policiais encontraram 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados no caso, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem.