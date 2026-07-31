Restaurante do ES lança novo menu com ênfase em pratos asiáticos; conheça

No mês em que o Empório Joaquim completa sete anos, sua filial, o Joaquim Café & Bar, lança um novo cardápio com forte influência asiática. No badalado point da Praia do Canto, a Itália também marca presença, com sabores inéditos de pizza e massas.





O protagonismo oriental entre os lançamentos se dá pelo sucesso do Fish Bar, caçula do Grupo Joaquim que funciona dentro do café com preparações à base de pescado fresco e iguarias do mar, como ostras e vieiras.