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Pitadas

Restaurante do ES lança novo menu com ênfase em pratos asiáticos; conheça

Joaquim Café & Bar também aposta em pizzas e massas com pegada contemporânea. Veja também: festival no Ilha do Caranguejo e websérie da Terrafé
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 19:27

Shrimp Fried Rice do Joaquim Café & Bar, em Vitória
Shrimp Fried Rice: prato asiático é um dos clássicos da casa. Foto: Olivier Schochlin

No mês em que o Empório Joaquim completa sete anos, sua filial, o Joaquim Café & Bar, lança um novo cardápio com forte influência asiática. No badalado point da Praia do Canto, a Itália também marca presença, com sabores inéditos de pizza e massas. 


O protagonismo oriental entre os lançamentos se dá pelo sucesso do Fish Bar, caçula do Grupo Joaquim que funciona dentro do café com preparações à base de pescado fresco e iguarias do mar, como ostras e vieiras. 

Berinjela com missô do Joaquim Café & Bar, em Vitória
Berinjela Missô. Foto: Acervo/Joaquim Café & Bar

São três as entradas recém-chegadas à casa: Dumpling de Cogumelos (gyozas selados na chapa recheados com cogumelos e abóbora e servidos com molho ponzu/R$ 36), Berinjela Missô (caramelizada com pasta de soja fermentada e finalizada com gergelim torrado e cebolinha fresca/R$ 56) e Tempurá de Legumes (couve-flor e folhas de shissô envoltas por geleia de sriracha/R$ 77).


Na ala dos pratos principais, o destaque vai para o Salmão Missô, em que o peixe vai para a mesa com tomates-cereja salteados e noodle de legumes (R$ 103), e para o Beef Thai, de filé bovino em molho tailandês com vegetais crocantes e ervas frescas (R$ 99). 

Dumpling de cogumelos do Joaquim Café & Bar, em Vitória
Dumpling de Cogumelos. Foto: Acervo/Joaquim Café & Bar

A porção italiana do menu inclui três novas opções com massa. Além do Rigatoni com camarão, cogumelo e shissô (R$ 143), entram em cena o Linguine Avocado Tuna, com creme de abacate, atum fresco e alga nori (R$ 92); e, para o friozinho, cappelletti de ossobuco in brodo (R$ 98).

 

Na seção de pizzas, estreiam a Pizza Dip, servida com homus tahine e sour cream (R$ 67), e a Puffed Pizza, de massa de longa fermentação inflada e crocante (R$ 35). Outros cinco sabores já conhecidos pela clientela retornam à casa, entre eles Antonia's (molho de tomate, muçarela de búfala e pesto) e Trufada (stracciatella e azeite trufado). 

Pizza do Joaquim Café & Bar, em Vitória
Pizza Antonia's: de volta ao cardápio. Foto: Olivier Schochlin

O Joaquim Café & Bar funciona de segunda a sábado a partir do meio-dia, e aos domingos das 10h30 às 18h, no shopping Pátio Praia. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @joaquim.cafebar.

Festival no ES reúne pratos de camarão a R$ 99,90

De 3 de agosto a 25 de setembro, Vitória e Vila Velha recebem o 7º Festival do Camarão do Ilha do Caranguejo, que propõe cinco pratos feitos com o crustáceo. Criadas pelos chefs Gabriel Herculano e Aldir Jr., as receitas são inspiradas em clássicos internacionais e têm o mesmo preço, R$ 99,90, servindo de duas a três pessoas. 


Conheça os pratos:

Uma novidade desta edição é o mascote Michelilha, miniatura colecionável dada a quem completa o passaporte com todos os pratos do festival. Disponível de segunda a sexta, exceto nos feriados de 7 e 8 de setembro, a ação acontecerá nos restaurantes de Jardim Camburi e do Boulevard Shopping Vila Velha. Mais informações: @ilhadocaranguejo.  

Série sobre café tem pré-estreia em cinema do ES

O universo dos cafés especiais é tema da websérie documental "Além da Xícara", que estreia sua segunda temporada com uma exibição especial no Cine Jardins, em Vitória, no dia 7 de agosto. A sessão é voltada para convidados e as vagas são limitadas mediante retirada antecipada dos ingressos pelo link: https://cinema.terrafe.ia.br/. 


Produzida pela rede capixaba de cafeterias Terrafé, a obra audiovisual retrata a trajetória de produtores que ajudaram a colocar o Espírito Santo entre as maiores referências em cafés especiais do Brasil e do mundo. 

Nos três episódios da série, o público será convidado a viajar pelas estradas sinuosas da região do Caparaó, acompanhar o amanhecer entre as lavouras, observar o ritmo das colheitas e conhecer as famílias Lacerda e Protázio, que transformaram gerações de trabalho, conhecimento e dedicação em alguns dos cafés mais premiados do país.


A première no Cine Jardins vai reunir produtores, apreciadores da bebida e apaixonados pela cultura cafeeira, e após a apresentação, todo o público poderá assistir à produção no canal da Terrafé no YouTube. Mais informações: @terrafecafeteria.

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