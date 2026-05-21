Pratos com polvo e vinhos direto da estante são destaque em bistrô de Vitória

Restaurantes localizados dentro de lojas de vinho não são incomuns no Espírito Santo, especialmente em Vitória e Vila Velha. Mas um deles se destaca pela cozinha de influência mediterrânea que brilha em meio a centenas de garrafas da bebida: o bistrô Wine Vix, na Capital.





Criado há pouco mais de cinco anos para atender os clientes da adega de mesmo nome, que existe desde 2009, o espaço abre para almoço e jantar, com 35 lugares, em pleno burburinho gastronômico da rua Elesbão Linhares, na Praia do Canto.





Por lá, o carro-chefe é o Polvo ao Mediterrâneo, grelhado na manteiga com minibatatas e tomatinhos (R$ 159, para duas pessoas). No almoço executivo, o molusco protagoniza uma das receitas mais queridas pelos capixabas, o arroz de polvo (R$ 79,90, já com entrada e sobremesa).