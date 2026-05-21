Pratos com polvo e vinhos direto da estante são destaque em bistrô de Vitória

Restaurantes localizados dentro de lojas de vinho não são incomuns no Espírito Santo, especialmente em Vitória e Vila Velha. Mas um deles se destaca pela cozinha de influência mediterrânea que brilha em meio a centenas de garrafas da bebida: o bistrô Wine Vix, na Capital.
Criado há pouco mais de cinco anos para atender os clientes da adega de mesmo nome, que existe desde 2009, o espaço abre para almoço e jantar, com 35 lugares, em pleno burburinho gastronômico da rua Elesbão Linhares, na Praia do Canto.
Por lá, o carro-chefe é o Polvo ao Mediterrâneo, grelhado na manteiga com minibatatas e tomatinhos (R$ 159, para duas pessoas). No almoço executivo, o molusco protagoniza uma das receitas mais queridas pelos capixabas, o arroz de polvo (R$ 79,90, já com entrada e sobremesa).
Mas não só de frutos do mar se faz o menu, que acaba de receber novidades. Na página de entradas, são estreantes o steak tartare (filé mignon cru, picado na ponta da faca e temperado/R$ 80) e a burrata caprese quente (R$ 79).
Na lista de novos pratos há risoto de camarão (R$ 99), bife ancho ao molho rôti com batata rústica (R$ 89), atum selado com crosta de gergelim e purê de mandioquinha (R$ 75) e salmão com risoto de limão siciliano (R$ 99), todos individuais.
A casa promove com frequência eventos para degustação de vinhos, e o próximo será um jantar harmonizado em parceria com a vinícola uruguaia Garzón, na próxima terça-feira (26), às 19h30. O menu de seis etapas, coordenadas com rótulos de Tannat, Pinot Grigio, Marselan e Albariño, custa R$ 299 por pessoa.
Para acompanhar os pratos no dia a dia do restaurante, é possível pedir vinho em taça (R$ 29 cada uma, de tinto ou branco), e as garrafas custam a partir de R$ 70.
O almoço executivo é servido de segunda a sexta, das 11h às 15h, e o funcionamento geral é de segunda a sábado, das 11h às 22h. A loja abre às 9h. Mais informações: @winevixvinhos.
Padaria promove happy hour à italiana em Vitória
Inspirada pela tradição italiana do aperitivo, semelhante a um happy hour mas regado a drinques com petiscos já inclusos no valor, a padeira Juliana Mendes promove a segunda edição do Aperitivos da Ju neste sábado (23), das 16h30 às 21h, na O Pão da Ju, em Vitória.
Na ocasião, a padaria artesanal terá no cardápio três sabores inéditos de pizza romana, por R$ 25 a fatia: calabresa com cream cheese, muçarela e cebola roxa; Caprese (tomate confit, muçarelas e pesto); e Bologna, de mortadela com sour cream, pesto e pistache.
Além do clássico Aperol Spritz (R$ 27), o brinde vai contar com vinhos naturais brasileiros em taça (tinto, branco e laranja/a partir de R$ 24). O aperitivo propriamente dito, composto de pão azul, baguete de alecrim, grissini, pesto e melba de bacon e mel, será vendido avulso por R$ 15 ou a um preço promocional já com bebida inclusa. Mais informações: @opaodaju.
Internacional
ONG convoca restaurantes para campanha solidária
A ONG Make-A-Wish Brasil, que realiza sonhos de crianças com doenças graves, está com inscrições abertas para estabelecimentos gastronômicos de todo o país participarem da quarta edição do Wish Dish. Até 15 de junho, os restaurantes interessados podem se cadastrar na campanha solidária que, anualmente, arrecada fundos para viabilizar novos sonhos e, assim, proporcionar alegria, força e esperança às crianças atendidas e suas famílias. Os espaços participantes irão destinar parte das vendas de um prato especial do cardápio à campanha, que acontecerá de 1º a 31 de julho. O valor final arrecadado e a quantidade de sonhos realizados serão divulgados no dia 24 de agosto. Inscrições e mais informações pelo e-mail [email protected].
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