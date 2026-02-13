Editorias do Site
Vila Velha ganha restaurante japonês no Parque das Castanheiras

Conheça o Miyo Sushi, inaugurado há uma semana na Praia da Costa. Veja também: o novo almoço executivo do Kairū, na Prainha

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:21

Restaurante Miyo Sushi, inaugurado no Parque das Castanheiras/Praia da Costa, Vila Velha
Restaurante de comida japonesa foi inaugurado há uma semana Crédito: Pablo Gonçalves

Conhecida pela alta concentração de bares e restaurantes badalados, a região da Praia da Costa conhecida como Parque das Castanheiras acaba de ganhar seu primeiro restaurante japonês, o Miyo Sushi, que aposta na alta coquetelaria e traz no cardápio sushis, sashimis, combinados, pratos quentes e opções autorais. 

A abertura da casa, no último dia 6 de fevereiro, marca a estreia em Vila Velha do grupo 21vinte7, dos sócios Luiz Fernando Neto, Pedro Paulo Moysés, Rodolfo Kawada, Thiago Garcia e Tito Dias. O quinteto, que comanda na Capital empreendimentos como Barlavento, Repique, Wanted e o japonês Unagi, se prepara para lançar uma unidade do Miyo na Serra ainda este ano.   

Restaurante Miyo Sushi, inaugurado no Parque das Castanheiras/Praia da Costa, Vila Velha
Novo japonês fica na Rua Rio Branco, onde funcionava o bar Alambique  Crédito: Reprodução/Instagram @miyo.sushi_

No point canela-verde, o salão amplo e totalmente climatizado traz um quê de sofisticação na arquitetura, assinada por Rodrigo Martinelli. A capacidade total é para 85 pessoas sentadas, somando mesas e balcão. Dantas, chef executivo do grupo 21vinte7, assina o cardápio, e o bartender Yuri Pereira a carta de coquetéis. 

Pratos do Miyo Sushi

Usuzukuri misto - lâminas de salmão, atum e peixe branco do dia finalizadas com ovas, gergelim e cebolinha (R$ 69) Foto por Pablo Gonçalves
Uramaki Miyo Especial - Salmão, atum e peixe branco envoltos em shari e nori, finalizados com azeite trufado e raspas de limão siciliano (R$ 44/8 unidades) Foto por Pablo Gonçalves
Salmão Umeboshi - salmão sobre shari com missô azedo, finalizado com ameixa japonesa em conserva e raspas de limão siciliano (R$ 27/duas unidades) Foto por Pablo Gonçalves
Ceviche de peixe (entrada fria/R$ 52) Foto por Pablo Gonçalves
Teppan de filé mignon (R$ 78), servido com legumes, gohan e missoshiro (sopa de missô) Foto por Pablo Gonçalves
Usuzukuri misto - lâminas de salmão, atum e peixe branco do dia finalizadas com ovas, gergelim e cebolinha (R$ 69) Foto por Pablo Gonçalves

"O Miyo traz para Vila Velha gastronomia japonesa de alto padrão e alta coquetelaria comandada pelo Yuri, que trabalhou no Tan Tan, em São Paulo. É uma proposta de restaurante japonês um pouco mais comercial do que tradicional", afirma o sócio Pedro Paulo Moysés. 

Com alcoólicos que custam a partir de R$ 44, a carta de coquetéis já tem um queridinho: o Raichi Spritz, feito com gim de goiaba, aperol, lichia e bitter Angostura (R$ 50). Outro hit nos primeiros dias da casa, segundo Pedro, é o Herb Highball, que combina saquê, vodca, jerez fino, coentro e louro (R$ 48).   

Restaurante Miyo Sushi, inaugurado no Parque das Castanheiras/Praia da Costa, Vila Velha
Os hand rolls de salmão ou atum estão entre as opções mais pedidas Crédito: Pablo Gonçalves

Entre os diferenciais do menu, o sócio destaca os hand rolls, que são rolinhos crocantes de alga nori recheados com salmão ou atum batidinhos (R$ 32/duas unidades), e a folha de arroz frita que forma cestinhas crocantes para receber cubos de peixe temperados (R$ 42/duas unidades).

Restaurante Miyo Sushi, inaugurado no Parque das Castanheiras/Praia da Costa, Vila Velha
Cestinha crocante de folha de arroz com atum, ovas e temperos: dica para petiscar Crédito: Pablo Gonçalves

Com delivery previsto para funcionar dentro de dois meses, o Miyo vai abrir regularmente de terça a domingo, das 18h às 23h30. Neste carnaval, estará aberto todos os dias, exceto na quarta (18). Rua Rio Branco, 127. Mais informações: @miyo.sushi_

Restaurante Kairū lança almoço executivo 

O restaurante Kairū, localizado na Prainha, em Vila Velha, lançou nesta semana seu almoço executivo. Servido de terça a sexta, das 11h30 às 14h30, o menu vem com dois tipos de entrada, quatro de prato principal e uma sobremesa (sorvete soft com calda e crocante). Cada item é vendido separadamente. 

Na estreia, uma das pedidas para abrir a refeição é a salada fresca de siri defumado com maionese de pimenta-de-cheiro, coentro e brioche tostado (R$ 22). Na seção de pratos, o tikka masala de palmito com arroz jasmin, coentro e chilli crunch é a opção vegetariana (R$ 65).     

Almoço executivo do restaurante Kairū, em Vila Velha
O executivo da casa está disponível de terça a sexta Crédito: Acervo/Kairū

Sobrecoxa empanada em corn flakes acompanhada por creme de milho, vinagrete de pimenta-de-cheiro, kale e arroz (R$ 62); arroz frito oriental com kimchi, pancetta, ovo mollet, alga nori e gergelim (R$ 65); e steak de atum dry aged grelhado ao molho poivre com tucupi e fritas (R$ 79) completam as pedidas no momento. Mais informações: @kairurest.   

