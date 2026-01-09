Pitadas

Cafeteria pioneira em cafés especiais reabre as portas em Vitória

Conheça as novidades do Café Bamboo e veja também: chefs do Cais (SP) no Kairū e lançamento de drinque em lata com cannabis

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:13

Salada Lilikoi: novidade com molho havaiano à base de maracujá Crédito: Tarciana Bride

Inaugurada em 2007 na Praia do Canto, a cafeteria Café Bamboo foi pioneira em servir cafés especiais no Espírito Santo. Na época, o boom dos coffee lovers ainda era distante, mas a casa gerou burburinho ao trazer para Vitória uma nova vertente da bebida, aliada a drinques cafeinados e saladas que marcaram época.

Em 2022, após mudar de endereço dentro do bairro, saindo da rua Afonso Cláudio para a avenida Rio Branco, a cafeteria passou por dificuldades pós-pandemia e, há pouco mais de quatro meses, fechou as portas. "Tivemos que fazer essa pausa pela saúde financeira e para repensar a cafeteria", explica o sócio-fundador Djan Bastos.

Café da manhã ao estilo americano é uma opção fixa Crédito: Tarciana Bride

Eis que, para alegria dos frequentadores fiéis, que não são poucos, o Bamboo voltou à ativa no último dia 11 de dezembro, trazendo novidades tanto no ambiente como no cardápio - neste, a principal é a salada Lilikoi, feita com folhas, tofu grelhado, sunomono, tomate-cereja, cebola roxa, milho tostado e molho de inspiração havaiana à base de maracujá, melado de cana e mostarda (R$ 49).

O salão foi totalmente repaginado, com projeto do escritório de arquitetura Margato e Zamprogno, e a calçada ganhou cadeiras de praia. O deque externo agora é coberto por um toldo e a parte interna passou a contar com bancada para clientes que precisam usar notebook. Cris Ibra, de São Paulo, é a nova chef.

Novo ambiente interno tem sofá e bancada estruturada para notebooks Crédito: Tarciana Bride

Outra novidade vem da seção de happy hour, em parceria com a 1127, marca de drinques prontos do bartender Alex Ferreira. Clássicos como Fitzgerald, Negroni e Penicilin estão entre as opções para brindar no local.

O Café Bamboo funciona de segunda a sexta, das 10h às 21h, e aos sábados, das 9h às 20h. O endereço é avenida Rio Branco, 1.630, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cafebamboo.

Sanduíche Pequim: baguete com pernil suíno, barbecue e queijo prato Crédito: Tarciana Bride

Restaurante promove jantar com chefs de SP na Prainha

Na Prainha, em Vila Velha, o restaurante Kairū se prepara para receber dois dos chefs mais respeitados na cena atual da gastronomia brasileira: Catarina Ferraz e Adriano de Laurentiis, do Cais, localizado na Vila Madalena, em São Paulo. A dupla vem participar de um menu-degustação no dia 29/01, a partir das 19h.

Intitulado Brinda & Prova, o evento inaugura uma série de jantares especiais que a casa pretende realizar em 2026. O menu terá sete etapas, entre as quais estão ostras com sal de tomate, kimchi de mexerica e óleo de koji, curry verde com mexilhões, espeto de cupim al pastor com abacaxi e glace de tepache e gelato de coco fresco, furikake doce, caramelo de água de coco e kombu.

Catarina Ferraz e Adriano de Laurentiis são chefs do Cais, em São Paulo Crédito: Bruno Geraldi

O valor por pessoa é R$ 370 e as bebidas serão cobradas à parte. Para acrescentar a harmonização de vinhos, paga-se mais R$ 175. Reservas e mais informações: (27) 99852-3352 e @kairurest.

Destilaria mineira lança drinque à base de cannabis

Uma novidade no mercado de bebidas RTD (ready to drink, ou em português "prontas para beber") promete dar o que falar no carnaval de rua de 2026. É o drinque em lata Sky Kush Ice, que une uísque, limão e terpenos naturais extraídos da cannabis em uma receita leve e gaseificada.

Criado pela Lamas Destilaria, o novo produto vem de Belo Horizonte, berço de hits alcóolicos como Xeque Mate, Lambe Lambe e Xá de Cana, e sua proposta pode soar provocativa à primeira vista. O foco, porém, está longe de qualquer efeito psicoativo, pois o Sky Kush Ice não contém THC nem CBD.



O drinque Sky Kush Ice será lançado oficialmente depois do carnaval Crédito: Lamas Destilaria

Os terpenos (compostos aromáticos presentes em diversas plantas) entram em cena para adicionar camadas herbais, cítricas e levemente resinosas ao perfil da bebida, criando um diálogo inesperado com o uísque e o frescor do limão. O terpeno escolhido vem da OG Kush, uma das linhagens mais conhecidas da cannabis sativa, valorizada justamente por seu perfil aromático.

A estreia do Sky Kush Ice acontecerá no carnaval de Belo Horizonte, com a distribuição de 20 mil latas em pontos estratégicos e boêmios da cidade, e também em áreas onde os blocos se concentram. O lançamento oficial no e-commerce da destilaria está previsto ainda para fevereiro, com entregas para todo o país. Mais informações: @lamasdestilaria.

