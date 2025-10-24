Pitadas

Hamburgueria especializada em smash burgers é reinaugurada no ES

Golzin Smash Burger pertence ao chef Luiz Felipe Torezani, do GolBurger. Veja também: Halloween na Bontà e chefs do ES em novo projeto do Sebrae

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:36

Rômulo Mendonça: smash burger, queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho Crédito: Vitor Jubini

O hambúrguer no estilo smash, em que a carne é moldada em bola e esmagada na chapa, ganhando ainda mais sabor e uma leve crocância, conquistou de vez seu espaço nas principais casas do ramo. Em Vila Velha, a Golzin Smash Burger, totalmente dedicada a essa especialidade, acaba de voltar à ativa repaginada e com novidades, após uma pausa que durou quase dois anos.

A hamburgueria pertence a Luiz Felipe Torezani, e apesar do nome e da proximidade de endereços não é uma versão pocket do GolBurger, primeira e mais famosa casa do chef, na Praia da Costa.

O Golzin tem identidade própria e um cardápio exclusivo composto de entradas, sobremesas e 11 opções de smash burgers, feitos em pão de batata com blend bovino de 100g ou sobrecoxa de frango empanada com corn flakes.

A hamburgueria foi aberta originalmente em 2022, mas fez uma pausa de quase 2 anos Crédito: Vitor Jubini

Para a reabertura, Torezani criou seis sanduíches inéditos e reformulou itens do cardápio original, como o atual campeão de vendas Casagrande (queijo, cebola caramelizada, ovo frito, bacon e molho da casa/R$ 38).

Na leva de lançamentos, destacam-se o André Balada (sobrecoxa frita, mel de pimenta, queijo, picles, bacon e molho/R$ 35), o Cazé (queijo, azeite trufado e fonduta de parmesão/R$ 40) e o Ramon Motta (queijo, bacon, banana, picles de cebola, alface, tomate e molho/R$ 35).

O ambiente foi todo reformado e ganhou mesas para acomodar os clientes Crédito: Vitor Jubini

Outro diferencial na nova fase é o espaço da loja, que foi toda reformada e passou a acomodar mais assentos. O antigo balcão lateral saiu de cena para dar lugar a totens de atendimento digital, onde os próprios clientes fazem os pedidos. As mesas do salão e da varanda totalizam 16 lugares.

A hamburgueria tem delivery e funciona de terça a domingo, das 17h às 22h30, na Rua Inácio Higino, 227 (no mesmo quarteirão do GolBurger). Mais informações: (27) 99700-0375 e @golzinsmash (Instagram).

Pizzaria de Vila Velha lança menu de Halloween

A pizzaria Bontà, na Prainha, em Vila Velha, criou um cardápio temático de Halloween, que estará disponível de 28 a 31 de outubro. Durante esse período, a casa receberá os clientes com um snack especial (dedinhos de massa com amêndoas acompanhados por molho de tomate).



No menu de Dia das Bruxas, as entradas são arancini de abóbora recheado com carne seca (R$ 49); antepasto italiano com presunto de Parma, abobrinha à escabeche, azeitona preta italiana, "olhos" de muçarela de búfala e pão da casa (R$ 108); e burrata com ragu sobre a massa de pizza (R$ 89).

Pizza Caverita Vegana e palha italiana na versão "cripta": opções para o Dia das Bruxas Crédito: Acervo/Bontà

Entre as pizzas comemorativas, destaque para a Caverita Vegana (versão da marguerita decorada com caveiras de cogumelo Paris e orégano fresco/R$ 64) e para a Pepperoni Endiabrado, com molho de tomate, muçarela fresca, pepperoni, pimenta calabresa, pimenta-do-reino, pimenta biquinho e orégano (R$ 72).

De sobremesa, a palha italiana ganhou uma nova versão: Cripta, feita com cacau, Oreo, geleia de morango, morango fresco, chantili e uma lápide decorativa (R$ 32). A noite de Halloween terá música ao vivo com Luiz Magnago das 18h30 às 22h30 (rock internacional), e nesse dia (31), a casa propõe que os clientes cheguem fantasiados. Mais informações: @bontafornoecucina.

Chefs do ES participam de projeto gastronômico nacional Um novo projeto, que combina alta gastronomia, alimentos certificados com Indicação Geográfica (IG), produtos artesanais de diferentes biomas do Brasil e rodada de negócios, foi lançado na última quarta-feira (22) pelo Sebrae, no Rio de Janeiro, com a presença de cozinheiros de todo o país - incluindo um time de profissionais do Espírito Santo. O objetivo da ação, chamada Chefs de Origem, é valorizar a produção de alimentos de origem diferenciada e típicos da cultura alimentar brasileira. Estiveram presentes no espaço EXC, localizado no Jardim Botânico, para representar a gastronomia capixaba em uma discussão sobre a importância da valorização dos ingredientes nacionais: Juarez Campos (Casa do Chef Juarez e Oriundi), Igor Trarbach (Kairu), David Santos (Maresias e Catuá), Ricardo Pereira da Silva e Alessandro Eller. O evento também contou com a participação do chef Alex Atala. Mais informações: @sebrae e @sebrae.es.



Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Os preços citados nesta edição foram apurados em 24/10/25.

Este vídeo pode te interessar