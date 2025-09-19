Pitadas

Confeitaria do ES lança brunch e novidades inspiradas na primavera

Conheça o novo menu da Pepe Pâtisserie, em Pedra Azul. Veja também: gelato grátis na Borelli e lançamentos com peixe no Coco Bambu

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:00

O bolo Floresta Encantada é um dos lançamentos Crédito: Charles Bringer

A Pepe Pâtisserie, um dos pontos imperdíveis quando se fala em boa gastronomia na Rota do Carmo, em Pedra Azul, acaba de renovar o cardápio, incluindo opções de brunch e doçuras que impressionam não só pelo sabor, mas também pelo visual. A principal inspiração para as novidades da casa, reconhecida por sua confeitaria sofisticada e divertida, vem da primavera.

Um exemplo, que estreou há alguns meses e segue em alta por lá, é o doce que tem forma e aparência de banana mas é, na verdade, um entremet feito com musse da fruta caramelizada com cumaru, centro de caramelo salgado e cobertura de casquinha de chocolate branco.

O entremet de banana já virou hit na casa Crédito: Charles Bringer

Ainda na linha dos entremets - estilo de sobremesa multicamadas que combina texturas contrastantes, vale provar dois lançamentos mais recentes: o Floresta Negra, feito com biscoito de cacau, musse de chocolate amargo e centro de compota de framboesas, e o Maçã do Amor, que contém a fruta em três texturas (fresca, caramelizada e purê) envoltas por musse de chocolate branco e biscoito sablé.

As frutas seguem como protagonistas das sobremesas, assinadas pelo chef Pablo Pietro, seja na choux recheada com creme diplomata de cardamomo, geleia de framboesa e água de rosas, coberta por um delicado gel feito com a frutinha vermelha, ou na madeleine recheada com curd de maracujá e chantili de baunilha.

Novidades da Pepe Pâtisserie 1 de 8

Na ala dos bolos recém-chegados, destacam-se o Floresta Encantada, versão delicada do Floresta Negra feita com massa de baunilha, compota de morangos, morangos frescos e chantili de fava de baunilha, e o de mexerica com casca da fruta cristalizada e cremoso de chocolate meio amargo.

Leia mais Jantar reúne chefs de seis restaurantes para homenagem ao ES

Além das doçuras inéditas, a Pepe acrescentou duas opções de brunch no menu, ambas a R$ 59. Uma delas reúne quiche do dia com saladinha, torrada xadrez com ricota e geleia, mix de frutas frescas, iogurte e granola caseira, e a outra vem com fatias de pão de longa fermentação com ovos mexidos e bacon, bolo do dia, iogurte, mix de frutas e granola.

Uma das opções de brunch vem com quiche e torrada xadrez Crédito: Charles Bringer

A confeitaria encerrou as atividades de sua filial do Parque do China e agora só atende na casinha amarela da Rota do Carmo, às sextas e sábados, das 13h às 18h, e aos domingos, das 10h às 17h. Mais informações: @pepepatisserie.

Gelato grátis para festejar o Dia do Sorvete

Para comemorar o Dia do Sorvete no próximo dia 23 de setembro, terça-feira, a rede de gelaterias Borelli vai distribuir gelato de graça. Em cada loja, serão disponibilizados vouchers de cortesia da casquinha de uma bola para os 300 primeiros clientes, entre 14h e 16h.

O Espírito Santo conta atualmente com cinco unidades da Borelli, sendo duas na Capital (Praia do Canto e Shopping Vitória), duas em Vila Velha (Praia da Costa e Shopping Praia da Costa) e uma na Serra (Shopping Mestre Álvaro). Mais informações: www.gelatobrelli.com.br.

A rede de gelaterias está em 26 estados e conta com cinco lojas no ES Crédito: Gelato Borelli/Acervo

Cardápio com novos pratos de peixe

As unidades do restaurante Coco Bambu no Espírito Santo acabam de ampliar seu cardápio, incluindo três novas opções à base de peixes. Uma delas é o pargo inteiro frito, servido com baião de dois, farofa de banana e batata ou macaxeira fritas. Outra novidade é o sirigado, também conhecido como badejo-quadrado.

Encontrado em recifes e fundos rochosos da costa brasileira, especialmente no Nordeste, esse peixe é servido na casa de duas formas: assado, com molho à base de natas e vinho branco, acompanhado por legumes, arroz branco e farofa de banana (a partir de R$ 159/250g), ou ao estilo Meunière (a partir de R$ 157/250g), grelhado e servido com molho de laranja, limão, manteiga e alecrim fresco, com batata chips e arroz.

O pargo inteiro frito vai à mesa com fritas, baião de dois e farofa de banana Crédito: Coco Bambu/Acervo

Em Vila Velha, o restaurante fica no Shopping Praia da Costa, na Rua Dr. Olivio Lira, 353, e o de Vitória está localizado na Praia do Canto, na Rua João da Cruz, 10. Mais informações: @cocobambues.

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Os preços citados nesta edição foram apurados em 18/09/25.

