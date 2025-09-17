Sabores capixabas

Jantar reúne chefs de seis restaurantes para homenagem ao ES

Vieiras à provençal e pudim de grana padano estarão no menu do evento promovido pela Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança em Vitória

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:26

Vieiras à provençal do restaurante Papaguth, anfitrião do jantar Crédito: Evelize Calmon

Criada há mais de 30 anos com o propósito de valorizar e difundir a gastronomia brasileira, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança vai homenagear o Espírito Santo em sua série de jantares regionais, promovidos pelas casas associadas em todo o país. A edição capixaba está marcada para 26 de setembro, uma sexta-feira, às 20h, no restaurante Papaguth, em Vitória.

O jantar será preparado por chefs que representam seis reCardstaurantes do Estado: além do anfitrião, Júlio Lemos, estarâo na cozinha Sueli Muroni e Juberly Martins, do Ninho da Roxinha (Serra); Ari Cardoso, da Casa do Chef Ari (Domingos Martins); Assis Teixeira, do Domus Itálica (Vila Velha); Eduardo Gonçalves e Renan Rocha, do Katatas Gourmet (Cachoeiro de Itapemirim); e Juarez Campos e Pedro Kucht, do Oriundi (Vitória).



Para iniciar a noite, serão servidas três entradas: bruschetta de camarão, do Katatas; bolinho de bacalhau, por Ninho da Roxinha; e vieiras à provençal, um clássico do Papaguth.

Pudim de queijo grana padano do restaurante Oriundi Crédito: Fabio Machado

O primeiro prato é assinado pelo Domus Itálica, que traz seu filé de bacalhau com redução de maracujá e espaguete alho e óleo. Em seguida, a Casa Chef Ari apresenta o ossobuco braseado com redução de vinho Malbec, musseline de tubérculos e legumes.

Para encerrar, entra em cena como sobremesa o famoso pudim de grana padano do italiano Oriundi.

O ingresso para o Jantar Regional da Boa Lembrança custa R$ 350 por pessoa ou R$ 600 por casa (no pagamento via pix) e já inclui a entrega da tradicional lembrança pela qual a associação é conhecida: uma cerâmica exclusiva pintada a mão, criada especialmente para o evento. A louça é colecionável e faz uma homenagem às belezas do Espírito Santo.

JANTAR REGIONAL DA BOA LEMBRANÇA - ESPÍRITO SANTO

Quando: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira), às 20h

Onde: no restaurante Papaguth. Praça do Papa, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória

Quanto: a partir de R$ 350 por pessoa (inclui prato de cerâmica oficial do evento/colecionável da Boa Lembrança)

Reservas e mais informações: (27) 3253-1516 Whatsapp.

