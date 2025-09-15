Comida a quilo

Concurso vai eleger o melhor restaurante self-service do ES

Conheça os competidores da etapa capixaba da disputa O Quilo é Nosso, que reúne 14 estabelecimentos localizados tanto em cidades do interior como da Grande Vitória

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:38

Eisbein do restaurante Empório Pedra Bonita, em Marechal Floriano Crédito: Sindibares-ES/Acervo

Começa nesta terça-feira (16) e vai até 26 de setembro a disputa que vai eleger o melhor restaurante a quilo do Espírito Santo. Trata-se do concurso nacional promovido pelo Sindbares/Abrasel O Quilo é Nosso, cuja etapa capixaba reúne 14 casas participantes das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Marechal Floriano.

O menu da competição inclui criações que vão do penne cítrico com camarão ao nhoque de banana-da-terra com requeijão e molho de moqueca, além de receitas como tilápia grelhada e fraldinha recheada. Confira a lista completa de participantes e seus respectivos pratos no final deste texto.

Receitas exclusivas

Cada restaurante criou uma receita especialmente para o concurso, e esse prato fará parte do cardápio durante todo o período da competição. O sabor e a criatividade da preparação será um dos critérios mais importantes a serem avaliados em cada etapa, e também estarão em análise atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida da casa participante.

Os pratos serão julgados por dois grupos: o júri técnico e o voto popular. Os jurados serão escolhidos pelo Sindbares/Abrasel ES e visitarão os restaurantes de forma anônima, sem se identificar, para consumir uma refeição diversificada contendo obrigatoriamente a receita inscrita no concurso.

Penne cítrico com camarão do Salsa Self-service, em Vitória Crédito: Sindibares-ES/Acervo

Somente ao final da visita, os jurados poderão se identificar, por meio de uma credencial, e o voto do júri técnico terá peso de 60% no resultado final.

Uma novidade nesta edição é a inclusão de um novo critério de avaliação, que confere pontuação extra a receitas que utilizarem de forma criativa partes de ingredientes geralmente descartadas dos alimentos, como folhas, peles, talos, sementes e cascas. Com isso, o objetivo é incentivar a sustentabilidade e a redução do desperdício.

O público geral, por sua vez, vai avaliar os pratos votando de forma on-line no site oficial da competição (oquiloenosso.com.br), até o dia 26 de setembro.

Concurso nacional

Com o tema “Saudável e Natural do Brasil”, o concurso O Quilo é Nosso será realizado pela segunda vez no Espírito Santo, mas já acontece há nove anos em outras regiões brasileiras. Em 2024, a campeã foi Maria Lúcia Frisso Montarroyos, chef e proprietária do restaurante Nona Lu, com um prato de bacalhau de azeite trufado e musseline de baroa.

O vencedor de cada estado avança para a grande final, que acontecerá no evento Mesa São Paulo, em novembro deste ano.

Restaurantes do ES que participam do concurso:

Bom Apetite - Prato: Nhoque Tropical (nhoque de banana-da-terra com requeijão e molho de moqueca de camarão). Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 14h30. Rua 25 de Março 33, loja 217, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Instagram: @restaurantebomapetite. Sabor da Vila Restaurante - Prato: empadão de frango. Funcionamento: diariamente, das 11h às 14h30. Av. Cariacica 652, térreo, Vila Capixaba. Cariacica. Instagram: @sabordavilacariacica.

Partei Buffet. Prato: tilápia grelhada ao molho salmoriglio Ervas frescas e mostarda Dijon) e quinoa real. Funcionamento: diariamente, das 11h às 15h. Av. Getúlio Vargas 25, Campo Grande, Cariacica. Instagram: @restaurantepartei.

Empório Pedra Bonita - Prato: eisbein (joelho de porco defumado, preparado conforme a tradição alemã). Funcionamento: diariamente, das 06h30 às 18h. BR-262, Km 66, Victor Hugo, Marechal Floriano. Instagram: @emporiopedrabonita.

Restaurante Kalifas - Bacalhau Especial Dona Glória (torta de bacalhau). Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 14h. Av. Oceano Atlântico 1408, Guriri, São Mateus. Instagram: @kalifasrestaurante.

Restaurante Santuzzi - Prato: Salada fresca de romã com amêndoas e talos. Funcionamento: diariamente, das 11h às 14h30. Av. Abdo Saad, 685 (ao lado do Banco do Brasil), Parque Jacaraípe, Serra. Instagram: @restaurantesantuzzi.

Europa Grill - Prato: Cupim Café Brasil, com banana-da-terra com creme, farofa crocante e molho especial com melado. Funcionamento: diariamente, das 11h às 14h. Rua Finlândia, 1, Setor Europa, Cidade Continental, Serra. Instagram: @restauranteeuropagrill.

La Vitta - Prato: panqueca de frango low carb. Funcionamento: diariamente, das 10h às 22h. Av. Dr. Olívio Lira 353, loja 216-F, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @lavitta_shoppingpraiadacosta.

Restaurante Salada Grill - Prato: sururu ao coco verde. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 14h30. Rua Professor Almeida Cousin 40, Pelourinho, Enseada do Suá, Vitória. Instagram: @salada_grill.

Mister Cook - Prato: tilápia temperada com limão siciliano, assada e acompanhada de molho de tomates e ervas, finalizada com chips de coco crocantes. Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 15h. Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 160, Monte Belo, Vitória Instagram: @mistercook_restaurante.

Restaurante Chico Bento - Prato: Camarão 3 Anjos (camarão com molho branco e três tipos de queijo/catupiry, gorgonzola e minas), gratinado com parmesão. Funcionamento: diariamente, das 10h40 às 14h30. Av. Anísio Fernandes Coelho 1540, Jardim da Penha, Vitória. Instagram: @chicobentojpenha.

Spetus - Prato: quibe de berinjela recheado com creme de ricota. Funcionamento: diariamente, das 11h às 14h50. Rua Aleixo Netto, 1.016, Praia do Canto, Vitória. Instagram: @restaurantespetus. Salsa Self-service - Prato: penne com camarões salteados, alho-poró e cebolas ao creme de limão siciliano. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 14h; sábado, domingo e feriados, das 11h às 15h. Rua Madeira de Freitas 76, Praia do Canto, Vitória. Instagram: @salsaselfservice.

Manhattan - Prato: fraldinha recheada com pimentões coloridos, queijo muçarela e farofa da casa. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 14h30. Rua José Alexandre Buaiz, 230, Enseada do Suá, Vitória. Instagram: @manhattan.vix.



CONCURSO O QUILO É NOSSO - ETAPA ESPÍRITO SANTO

Quando: de 16 a 26 de setembro de 2025

Onde: em 14 restaurantes a quilo localizados no Espírito Santo

Mais informações: www.oquiloenosso.com.br e Instagram @oquiloenosso.

