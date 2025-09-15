Circuito de cervejas em Linhares terá mais de 30 estilos da bebida

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:10
Neste fim de semana, o brinde dos cervejeiros está garantido em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De 18 a 20 de setembro (quinta a sábado), a cidade vai receber uma edição do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, no Center Norte Conceição. A entrada é gratuita.
O evento, que reúne oito cervejarias do ES localizadas na região, terá mais de 30 estilos diferentes da bebida à venda. A programação musical também está garantida, com mais de 12 horas de shows ao vivo, do jazz ao pop e rock, e ainda feira de artesanato e praça de alimentação com um cardápio de comidas bastante variado.
As cervejarias confirmadas na edição linharense são Resenha Beer, Moon Dogs, PedraBeer, Fascinium, Douger, Moro, Conceição e LBS. Durante o circuito, um eco copo para consumo da bebida será vendido a R$ 5 (cada unidade)
Além de provar uma ampla variedade de chope artesanal, quem for ao Center Norte poderá aprender mais sobre cervejas por meio de uma imersão em seu universo, conduzida por um beer sommelier, que em todos os dias do evento apresentará estilos e curiosidades e dará dicas de harmonização.
Alexandre Borges Sexteto, Retrock, Back To The Past, Duets, Mr. Gabs, Banda Deveras e Marcelo Ribeiro são as atrações musicais escaladas para subir ao palco e agitar o público.
O Circuito Capixaba da Cerveja Artesanal é itinerante e já passou por São Mateus, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, Iúna, Viana e Vila Velha, além da capital, Vitória.
“O Espírito Santo vive um grande momento no setor. Temos mais de 90 cervejarias espalhadas pelo Estado e um mercado em crescimento. Nosso objetivo é valorizar as marcas de cada região e dar visibilidade a esse trabalho criativo e de qualidade, aproximando os consumidores da produção local”, destaca o organizador do evento, José Olavo Medici.
CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL - EDIÇÃO LINHARES
Quando: de 18 a 20 de setembro de 2025
Onde: Center Norte Conceição. Rua Gov. Florentino Avidos, 80, Bairro Conceição, Linhares
Entrada gratuita
Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.
