Circuito de cervejas em Linhares terá mais de 30 estilos da bebida

Shows de pop, rock e jazz estão garantidos na programação do Circuito de Cerveja Artesanal - Edição Linhares, que começa quinta (18)

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:10

O evento vai contar com a participação de oito cervejarias locais Crédito: Kei Shooting/Shutterstock

Neste fim de semana, o brinde dos cervejeiros está garantido em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De 18 a 20 de setembro (quinta a sábado), a cidade vai receber uma edição do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, no Center Norte Conceição. A entrada é gratuita.

O evento, que reúne oito cervejarias do ES localizadas na região, terá mais de 30 estilos diferentes da bebida à venda. A programação musical também está garantida, com mais de 12 horas de shows ao vivo, do jazz ao pop e rock, e ainda feira de artesanato e praça de alimentação com um cardápio de comidas bastante variado.

Cervejarias participantes

As cervejarias confirmadas na edição linharense são Resenha Beer, Moon Dogs, PedraBeer, Fascinium, Douger, Moro, Conceição e LBS. Durante o circuito, um eco copo para consumo da bebida será vendido a R$ 5 (cada unidade)

Além de provar uma ampla variedade de chope artesanal, quem for ao Center Norte poderá aprender mais sobre cervejas por meio de uma imersão em seu universo, conduzida por um beer sommelier, que em todos os dias do evento apresentará estilos e curiosidades e dará dicas de harmonização.

A edição linharense do circuito vai reunir mais de 30 estilos de cerveja artesanal Crédito: Fabrício Saiter

Alexandre Borges Sexteto, Retrock, Back To The Past, Duets, Mr. Gabs, Banda Deveras e Marcelo Ribeiro são as atrações musicais escaladas para subir ao palco e agitar o público.

Circuito itinerante

O Circuito Capixaba da Cerveja Artesanal é itinerante e já passou por São Mateus, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, Iúna, Viana e Vila Velha, além da capital, Vitória.

“O Espírito Santo vive um grande momento no setor. Temos mais de 90 cervejarias espalhadas pelo Estado e um mercado em crescimento. Nosso objetivo é valorizar as marcas de cada região e dar visibilidade a esse trabalho criativo e de qualidade, aproximando os consumidores da produção local”, destaca o organizador do evento, José Olavo Medici.

Confira a programação:

Quinta-feira - 18/09

18h – Abertura



19h – Dicas Sommelier



20h – Alexandre Borges Sexteto



22h – Retrock



0h – Encerramento

Sexta-feira - 19/09

18h – Abertura



19h – Dicas Sommelier



20h – Back To The Past



22h30 – Duets



1h – Encerramento

Sábado - 20/09

16h – Abertura



16h30 – Dicas Sommelier



17h30 – Mr. Gabs



20h30 – Marcelo Ribeiro



22h30 – Deveras



1h – Encerramento



CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL - EDIÇÃO LINHARES

Quando: de 18 a 20 de setembro de 2025

Onde: Center Norte Conceição. Rua Gov. Florentino Avidos, 80, Bairro Conceição, Linhares

Entrada gratuita

Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.

