Session IPA: cervejas lupuladas mais suaves são perfeitas para o calor

Bodebrown Trooper Iron Maiden Aces High Session IPA (Brasil)

Cervejaria Bodebrown e Bruce Dickinson - Não, você não leu errado. Essa cerveja foi criada pela cervejaria curitibana em parceria com ninguém menos que Bruce Dickinson, lendário frontman do Iron Maiden. E como se isso já não fosse motivo suficiente para brindar com esse rótulo, essa Session IPA encanta com suas notas cítricas e com a leveza de 4,6% de ABV.