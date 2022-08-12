Como harmonizar cervejas IPA com pratos que fogem do óbvio

Ao contrário de outros lugares do Brasil, onde a elaboração e o consumo de cervejas ácidas ganha cada vez mais espaço, o estilo que continua fazendo a cabeça dos capixabas é a India Pale Ale (IPA) e seus muitos subestilos.

Basta dar uma volta nas cervejarias locais e observar as prateleiras dos mercados e das lojas especializadas em cerveja, ou mesmo conversar com quem é do ramo, para ter certeza de que as lupuladas ainda estão em alta por aqui.

Na cena cervejeira, muita gente ainda pensa que cervejas amargas não harmonizam com pratos diferentões e, com isso, o consumo das IPAs acaba ficando restrito a companhias como hambúrguer e churrasco.

Cerveja IPA e churrasco: combinação clássica (e óbvia) Crédito: Shutterstock

É fato que as harmonizações de corte e contraste vão bem com cervejas intensas como as IPAs. Um hambúrguer com uma boa carne e queijos complexos já tem seu lugar como melhor amigo de uma English IPA, por exemplo.

Mas, como boa defensora da harmonização de qualquer alimento com cervejas que sou, decidi trazer algumas opções de pratos mais elaborados que vão muito bem, obrigada, com as nossas queridas superlupuladas.

Salmão com molho de maracujá + NEIPA

O molho que mais acompanha esse peixe nos restaurantes brasileiros é quem traz o equilíbrio necessário para essa harmonização. A fruta empresta sua acidez para o salmão, que é mais gorduroso e harmoniza com uma boa New England IPA tanto por semelhança (já que esse subestilo tem lúpulos americanos com notas de frutas tropicais, amarelas e ácidas) quanto por corte (há equilíbrio entre a gordura do salmão e a acidez e o amargor da NEIPA).



Minha sugestão: Roleta Russa New England IPA

Bolinho de bacalhau + Session IPA

Mais uma receita com peixe que funciona demais com uma cerveja lupulada, porém nem tanto. Para não ofuscar o brilho do bacalhau, é importante escolher uma Session IPA, que tem amargor um pouco mais baixo do que outras do estilo. O segredo é o mesmo do prato anterior: a acidez corta a gordura da fritura do bolinho e os lúpulos frutados trazem o frescor de que o prato precisa.



Minha sugestão: Dádiva Venice Beach Session IPA

Session IPA e bolinho de bacalhau: dupla imbatível Crédito: Shutterstock

Butter Chicken Masala + English India Pale Ale

Um dos pratos mais clássicos da culinária indiana é uma ótima companhia para a IPA mais tradicional de todas. A harmonização aqui é possível por semelhança: cervejas IPA da Escola Inglesa têm lúpulos terrosos em suas receitas, o que combina muitíssimo bem com todas as nuances que o curry indiano proporciona. Em tempo: o curry é uma mistura de temperos variados, com notas terrosas inconfundíveis, muito comum em toda a Índia. É tão tradicional que muitas famílias têm a sua própria receita há séculos.



Minha sugestão: Fuller's India Pale Ale

