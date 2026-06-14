Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Festival movimenta a Ilha das Caieiras com gastronomia, música e empreendedorismo
Evento gratuito

Festival movimenta a Ilha das Caieiras com gastronomia, música e empreendedorismo

Confira a programação do São Pedro Gourmet, que acontece de 19 a 21 de junho em um dos mais belos cenários de Vitória
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 14:00

Entre os dias 19 e 21 de junho, a Orla da Ilha das Caieiras, em Vitória, será palco de uma intensa programação gastronômica e musical durante o Festival São Pedro Gourmet – Edição Mulheres Empreendedoras. Com entrada gratuita, o evento vai reunir artistas de diferentes estilos e valorizar a produção cultural capixaba em um dos cenários mais tradicionais da Capital.


A abertura acontece na sexta-feira (19), a partir das 16h, ao som da DJ Negana, e à noite, a cantora Flávia Mendonça sobe ao palco com o show “Arraiá da Lôra”, que mistura forró, piseiro, arrocha e sertanejo com uma pitada de arrasta-pé. Nesse dia, os visitantes poderão acompanhar as emoções da Copa do Mundo em um telão instalado na área do festival. 


A programação do sábado (20) começa ao som de Pamela Moreira, e na sequência Felipe Rodrigues assume o microfone. Para encerrar a noite, a banda Casaca promete um espetáculo repleto de energia, misturando o tradicional congo do Espírito Santo com influências do rock e da MPB.


O encerramento acontece no domingo (21) com destaque para o “Almoço com Samba”, comandado pelo grupo Olhar de Sedução e a participação especial de Aline Martins. 

A cantora Flavia Mendonça vai se apresentar na primeira noite do evento. Foto:  Cloves Louzada

Gastronomia, cultura e empreendedorismo

Além da programação musical, o Festival São Pedro Gourmet celebra a riqueza cultural e gastronômica da Ilha das Caieiras, um dos principais cartões-postais de Vitória. Durante os três dias de evento,o público poderá saborear pratos típicos da culinária capixaba preparados por empreendedoras locais, valorizando tradições que atravessam gerações e ajudam a movimentar a economia da comunidade.


A edição especial tem como destaque o protagonismo feminino, evidenciando histórias de trabalho, dedicação e superação de mulheres que fazem da gastronomia uma importante fonte de renda e preservação da identidade cultural da região. O público também poderá prestigiar manifestações da cultura popular, como a apresentação da Quadrilha Arraiá Estrela Cadente.

Data: 08/04/2019 - ES - Vitória - Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras - Editoria: Cidades - Foto: Guilherme Ferrari - GZ
A torta capixaba é um dos pratos mais tradicionais da Ilha das Caieiras. Foto: Guilherme Ferrari

Programação:

19/06 (sexta-feira) - das 16h às 22h


16h - DJ Negana

18h - Solenidade de abertura

18h às 19h30 - Resenha do Pagode / DJ Negana

20h às 21h30 - Show com Flávia Mendonça

Atração especial - Transmissão do jogo do Brasil em telão


20/06 (sábado) – das 11h às 20h


11h - Abertura e DJ Negana

12h às 14h - Voz e violão com Pamela Moreira

14h - DJ Negana

15h às 17h - Felipe Rodrigues / DJ Negana

17h30 às 19h - Show com a Banda Casaca

19h às 20h - Quadrilha – Arraiá Estrela Cadente


21/06 (domingo) – das 11h às 20h


11h - Abertura e DJ Negana

12h - Almoço com Samba: Grupo Olhar de Sedução convida Aline Martins

14h - DJ Negana

15h às 16h - Escola de samba Pega no Samba

16h - DJ Negana

16h15 às 17h30 - Monique Rocha

17h30 - DJ Negana

18h - Leq Samba

20h - Encerramento

FESTIVAL SÃO PEDRO GOURMET - EDIÇÃO MULHERES EMPREENDEDORAS

Quando: de 19 a 21 de junho de 2026

Onde: Orla da Ilha das Caieiras, São Pedro, Vitória

Entrada gratuita

Mais informações: @saopedrogourmet. 

Veja Também 

Petisco do Recanto Gastrobar no Roda de Boteco 2026

Roda de Boteco 2026: veja lista com todos os petiscos do festival

Pratos servido no Tanuki, Praia do Canto

Boteco japonês com alma brasileira: conheça o novo izakaya de Vitória

Arroz doce

Receita de arroz doce: chef Arlete Nunes ensina técnicas para não errar no preparo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Festa Junina Ilha das Caieiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilberto Gil encerrou a segunda edição do Festival Turá em São Paulo na noite deste domingo (25) com o show 'Nós e a Gente' onde é acompanhado por sua família no palco
Banda Sinfônica Vale Música celebra Gilberto Gil em concerto inédito
Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Beira-Mar
Acidente deixa duas pessoas feridas e congestiona trânsito em Vitória
Bernadete de Souza Braga, de 61 anos, assassinada com golpes de facão em 4 de outubro de 2023
Pena de 40 anos para homem que matou mulher com golpes de facão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados