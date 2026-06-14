Festival movimenta a Ilha das Caieiras com gastronomia, música e empreendedorismo

Entre os dias 19 e 21 de junho, a Orla da Ilha das Caieiras, em Vitória, será palco de uma intensa programação gastronômica e musical durante o Festival São Pedro Gourmet – Edição Mulheres Empreendedoras. Com entrada gratuita, o evento vai reunir artistas de diferentes estilos e valorizar a produção cultural capixaba em um dos cenários mais tradicionais da Capital.





A abertura acontece na sexta-feira (19), a partir das 16h, ao som da DJ Negana, e à noite, a cantora Flávia Mendonça sobe ao palco com o show “Arraiá da Lôra”, que mistura forró, piseiro, arrocha e sertanejo com uma pitada de arrasta-pé. Nesse dia, os visitantes poderão acompanhar as emoções da Copa do Mundo em um telão instalado na área do festival.





A programação do sábado (20) começa ao som de Pamela Moreira, e na sequência Felipe Rodrigues assume o microfone. Para encerrar a noite, a banda Casaca promete um espetáculo repleto de energia, misturando o tradicional congo do Espírito Santo com influências do rock e da MPB.





O encerramento acontece no domingo (21) com destaque para o “Almoço com Samba”, comandado pelo grupo Olhar de Sedução e a participação especial de Aline Martins.