Festival movimenta a Ilha das Caieiras com gastronomia, música e empreendedorismo

Entre os dias 19 e 21 de junho, a Orla da Ilha das Caieiras, em Vitória, será palco de uma intensa programação gastronômica e musical durante o Festival São Pedro Gourmet – Edição Mulheres Empreendedoras. Com entrada gratuita, o evento vai reunir artistas de diferentes estilos e valorizar a produção cultural capixaba em um dos cenários mais tradicionais da Capital.
A abertura acontece na sexta-feira (19), a partir das 16h, ao som da DJ Negana, e à noite, a cantora Flávia Mendonça sobe ao palco com o show “Arraiá da Lôra”, que mistura forró, piseiro, arrocha e sertanejo com uma pitada de arrasta-pé. Nesse dia, os visitantes poderão acompanhar as emoções da Copa do Mundo em um telão instalado na área do festival.
A programação do sábado (20) começa ao som de Pamela Moreira, e na sequência Felipe Rodrigues assume o microfone. Para encerrar a noite, a banda Casaca promete um espetáculo repleto de energia, misturando o tradicional congo do Espírito Santo com influências do rock e da MPB.
O encerramento acontece no domingo (21) com destaque para o “Almoço com Samba”, comandado pelo grupo Olhar de Sedução e a participação especial de Aline Martins.
Gastronomia, cultura e empreendedorismo
Além da programação musical, o Festival São Pedro Gourmet celebra a riqueza cultural e gastronômica da Ilha das Caieiras, um dos principais cartões-postais de Vitória. Durante os três dias de evento,o público poderá saborear pratos típicos da culinária capixaba preparados por empreendedoras locais, valorizando tradições que atravessam gerações e ajudam a movimentar a economia da comunidade.
A edição especial tem como destaque o protagonismo feminino, evidenciando histórias de trabalho, dedicação e superação de mulheres que fazem da gastronomia uma importante fonte de renda e preservação da identidade cultural da região. O público também poderá prestigiar manifestações da cultura popular, como a apresentação da Quadrilha Arraiá Estrela Cadente.
Programação:
19/06 (sexta-feira) - das 16h às 22h
16h - DJ Negana
18h - Solenidade de abertura
18h às 19h30 - Resenha do Pagode / DJ Negana
20h às 21h30 - Show com Flávia Mendonça
Atração especial - Transmissão do jogo do Brasil em telão
20/06 (sábado) – das 11h às 20h
11h - Abertura e DJ Negana
12h às 14h - Voz e violão com Pamela Moreira
14h - DJ Negana
15h às 17h - Felipe Rodrigues / DJ Negana
17h30 às 19h - Show com a Banda Casaca
19h às 20h - Quadrilha – Arraiá Estrela Cadente
21/06 (domingo) – das 11h às 20h
11h - Abertura e DJ Negana
12h - Almoço com Samba: Grupo Olhar de Sedução convida Aline Martins
14h - DJ Negana
15h às 16h - Escola de samba Pega no Samba
16h - DJ Negana
16h15 às 17h30 - Monique Rocha
17h30 - DJ Negana
18h - Leq Samba
20h - Encerramento
FESTIVAL SÃO PEDRO GOURMET - EDIÇÃO MULHERES EMPREENDEDORAS
Quando: de 19 a 21 de junho de 2026
Onde: Orla da Ilha das Caieiras, São Pedro, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @saopedrogourmet.