Roda de Boteco 2026: veja lista com todos os petiscos do festival

O Roda de Boteco, festival gastronômico mais aguardado pelos apreciadores de um bom petisco com cerveja gelada, chega à sua 22ª edição de 3 de junho a 5 de julho. O evento acontecerá em 40 bares e botecos da Grande Vitória, e mais da metade dos participantes estão localizados em Vila Velha. Os demais endereços ficam em Vitória, Cariacica e Serra.
Durante o festival, todas as receitas criadas pelos estabelecimentos serão vendidas a um preço único (R$ 64,90), e o valor já inclui uma cerveja de cortesia (Original/600ml).
R$ 64,90
Preço fixo dos petiscos do Roda de Boteco 2026
No tradicional concurso que elege os melhores petiscos do festival, a votação passa a ser online. O público continuará avaliando os critérios de sempre: sabor e criatividade do petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, mas o processo desta vez será totalmente digital, com QR Code e código diário disponibilizados pelos garçons.
Dos 40 bares e botecos inscritos este ano, 15 concorrem pela primeira vez aos troféus, entre eles Mandacaru, Pitoresco, Tia Vitória, Maria Bonita e Seu Quinto.
A festa de encerramento, o aguardado Botecão, acontecerá nos dias 10 e 11 de julho, na Prainha, em Vila Velha. Como em todas as edições, o evento reunirá os participantes em um só espaço, permitindo que o público experimente versões reduzidas dos petiscos, e contará com uma programação de shows e atrações culturais.
Bares do Roda de Boteco em Vila Velha
Bar do Gil
Rabada Crocante - bolinho de polenta empanado na farinha panko e coberto por rabada desfiada com agrião, refogada em seu próprio molho. Avenida Saturino Rangel Mauro, 3, Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99915-0522 e @bardogil.es.
Bar do Piauí
Maria Isabel Cremosa de Fraldinha - arroz com fraldinha desfiada, requeijão e creme de leite, acompanhado por batata palha crocante e salada tropical. Avenida Coqueiral, 191, Santa Mônica, Vila Velha. Mais infomações: (27) 98882-3767 e @_barpiaui.
Bar dos Amigos
Raiz Capixaba - croquetes de moqueca capixaba com recheio de camarão VM servidos ao molho de pirão de peixe. Rua São Paulo, 3009, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: (27) 99721-8701 e @bardosamigosvv.
Bar dos Meninos
Biro Biro - bolinho de carne com recheio de queijo e cebola caramelizada, empanado com macarrão cabelinho-de-anjo. Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: (27) 98107-2625 e @bardosmeninos.
Botequim Salamares
Chilli do Polvo - releitura cremosa com polvo e camarão de um tradicional prato mexicano. Rua Rio Branco, 109, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 99243-8965 e @salamares_almoco.
Cabana da Orla
Pastel de Arraia com Catupiry - pastel recheado com filé de arraia desfiado e refogado, coentro fresco, leite de coco e queijo cremoso. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1063, Quiosque 18, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: (27) 99524-1635 e @cabanadaorla.
Capixabar Prainha
Os Três Porquinhos - trio de pastéis nas versões lombo suíno ao barbecue; linguiça toscana, bacon e cheddar; e calabresa, vinagrete, queijo e orégano. Avenida Luciano das Neves, 250, Prainha, Vila Velha. Mais informações: (27) 99833-8881 e @capixabarprainha.
Casa Di Mar
Polvo Grego - polvo grelhado servido com purê de banana-da-terra, tomate cereja e cebola salteada. Rua Antônio dos Santos Leão, 167, Barra do Jucu, Vila Velha. Mais informações: (27) 99779-6290 e @restaurantecasadimar_.
Castanheira Bar
Torre 107 - alcatra empanada crocante, queijo coalho empanado, molho sugo, muçarela gratinada no maçarico e manjericão fresco. Rua Rio Branco, 107, Parque das Castanheiras, Vila Velha. Mais informações: (27) 99590-8989 e @castanheirabar.
Don Petisco
Croqueta Don Petisco - croqueta de ossobuco acompanhada por molho de café, farofa crocante e picles de cebola roxa. Avenida Papa João XXIII, 163, Cobilândia, Vila Velha. Mais informações: (27) 98864-8595 e @donpetisco_.
Espetaria e Petiscaria do Gugu
Porquinho sem Vergonha - bolinho artesanal de pernil suíno recheado com jiló, bacon e alho- poró, acompanhado por geleia de pimenta. Avenida Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. Mais informações: (27) 99628-3253 e @espetariaepetiscariadogugu.
Esquina de Casa Bar e Petiscaria
Canela de Chifrudo - ossobuco cozido lentamente e acompanhado por purê de batata com queijo. Rua Mestre Gomes, 780, Glória, Vila Velha. (27) 98153-9624.
Gostinho Mineiro - o Rei do Tira-gosto
Maior de Minas - bolinho empanado de costela com requeijão e queijo, acompanhado por molho barbecue com goiabada. Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. Mais informações: (27) 99268-9841 e 99278-1309 ou @gostinhomineiro11.
Mandacaru Gastrobar (Vila Velha)
Segura o Bode - bolinho de bode recheado com queijo coalho e maionese de hortelã. Rua Luciano das Neves, 286, Centro, Vila Velha. Mais informações: (27) 99706-7220 e @mandacarugastrobar.
Marés Gastrobar
Parmegiana de Camarão - steak de camarão empanado finalizado com molho de camarão e blend de queijos gratinados. Rua Major Nodge Ulisses de Oliveira (antiga Rua Belém), 391, Itapuã, Vila Velha (em frente à Padaria Manos). Mais informações: (27) 99671-6897.
Meu Buteco
Trem Cremoso - creme de aipim com toque de batata, queijo, carne bovina desfiada e linguiça da roça, finalizado com crispy crocante de aipim. Rua Jasmim, 20, Jardim Colorado, Vila Velha. Mais informações: (27) 99852-3050 e @meubutecovv.
Petiscaria do Jojo's
Escondidinho da Vovó - purê de batata na manteiga, ragu de costela de boi ao vinho, queijo maçaricado, bacon e banana-da-terra. Rua Humberto Pereira, 359, Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99940-3782 e @jojo_petiscaria.
Postinho Bar e Petiscaria
Papo de Capixaba - arroz de moqueca capixaba feito com camarão, coberto de queijo gratinado e finalizado com banana-da-terra frita. Rua Maria de Oliveira Maresguia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99643-6350 e @postinhobarepetiscaria.
Regina Maris
Fricacê Caipira - pernil de porco em creme de milho e bacon servido em pão especial. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: (27) 98116-5648 e @reginamariss.
Só Santo Botequim
Santa Fraldinha - purê rústico de aipim com queijo muçarela com fraldinha desfiada no molho de cerveja preta. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 99311-3906 e @sosantobotequim.
Spettaria & Cia
Espetinhos de Filé à Parmegiana na Cama de Aligot - dupla de espetinhos de filé mignon empanados em farinha panko e finalizados à parmegiana, acompanhados de aligot (creme de batata com queijo). Rua Itacibá, 135, lojas 9 e 10, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99960-0055 e @spettaria.e.cia.
Bares do Roda de Boteco em Vitória
Bar Barraco
O Desabafo - pão brioche selado na manteiga, blend de carne de panela empanado na farinha panko, queijo cheddar e cebola caramelizada. Rual João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 99246-9853 e @barbarraco.
Bar da Estufa
Linguaruda do Watizap - língua bovina preparada na pressão e servida com pão francês ao azeite. Rua Chafic Murad, 218, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: (27) 99764-2596 e @bardaestufa.vix.
Bar do Charles
Escondidinho Mistérios do Mar - escondidinho de marisco composto por musseline de aipim saborizado com pimenta-de-cheiro, creme de queijos e moqueca de marisco com camarão, sururu, siri desfiado, anel de lula e bacalhau. Vai à mesa com arroz e farofa de banana-da-terra com alho crocante. Rua Pastor Daniel Felipe, 181, Redenção, Vitória. Mais informações: (27) 99791-4677 e @bardocharless.
Bar dos Meninos (Vitória)
Biro Biro - bolinho de carne com recheio de queijo e cebola caramelizada, empanado com macarrão cabelinho-de-anjo. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 99261-4866 e @bardosmeninosvix.
Maho Gastrobar
Mistura Arretada - Carne-seca desfiada, feijão fradinho, feijão moyashi, creme de Catupiry, brócolis, brotos de coentro e pedaços de castanha. Avenida Dante Michelini, 1600, Quiosque 5, Mata da Praia, Orla de Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99962-3251 e @mahogastrobar.
Misturas Bar
Rolinho do Chefe - rolinho de queijo recheado com costela desfiada e bacon crocante, coberto com creme de aipim, queijo e creme de leite, finalizado com parmesão gratinado e crocante de bacon. Avenida Presidente Castelo Branco, 180, Bairro República, Vitória. Mais informações: (27) 99913-0862 e (27) 3327-2688.
Mandacaru Gastrobar (Vitória)
Segura o Bode - bolinho de bode recheado com queijo coalho e maionese de hortelã. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1301, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: (27) 99753-6321 e @mandacarugastrobar.
Pitoresco Gastrobar
Mariscada Pitoresco - lagosta, camarão médio, lula, polvo, brócolis e arroz roxo. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 50, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: (27) 99576-5333 e @pitorescogastrobar.
Recanto Gastrobar
Medalhão Caipira - creme de milho com Catupiry acompanhado por medalhões de frango. O petisco é finalizado com pipoquinha de quiabo e acompanhado por molho especial de cachaça. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. Mais informações: (27) 99802-9282 e @recanto.gastrobar.
Seu Quinto
Dadinho de Porco com Picles e Missô - dadinhos empanados de lombo suíno marinado servidos sobre pasta de missô, geleia picante de goiabada e picles de cebola roxa. Rua Joaquim Lírio, 438, Loja B-2, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3024-1340 e @seuquinto.
Tarrafa's
Pulled Pork - carne suína marinada e defumada, recheada com queijo, empanada com farinha panko e servida com delicioso barbecue de goiabada. Avenida Dante Michelini, 1080, Quiosque 03, Jardim da Penha, Orla de Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99582-6034 e @tarrafasrestaurante.
Tia Vitória Bar de Estufa
Sol, Fumaça & Feijão - carne de sol Angus defumada, com salada de feijão fradinho e farofinha de alho. Rua Júlia Lacourt Penna, 620, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99643-9757 e @tiavitoria.bar.
Bares do Roda de Boteco em Serra
Bar do Mineiro
Porca Atolada - creme de batata com muçarela e pernil suíno mergulhado em molho barbecue e bacon, finalizado com queijo maçaricado e batata-palha extrafina. Avenida Abdo Saad, 262, Parque Jacaraípe, Serra (ao lado do supermercado Extrabom). Mais informações: (27) 99759-6041 e @bar_do_mineirojc.
Buteco Tô no Trabalho
Pé no Rabo - rabada marinada na cerveja preta, pé de porco no feijão vermelho e agrião fresco. Rua Belém, 845, Parque Jacaraípe, Serra, próximo ao colégio Dom Helder. Mais informações: (27) 99720-5198 e @buteco_tonotrabalho.
Dona Dalva Botequim
Porca Charmosa - carne suína desfiada ao molho barbecue sobre cama de purê de batata cremoso. O petisco é coberto com muçarela, Catupiry e finalizado com farofa de torresmo. Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Mais informações: (27) 99698-4302 e @donadalvabotequim.
Petisco das Meninas
Tilápia em 2 Tempos - peixe marinado em leite de tigre cítrico com vinagrete tropical de manga, cebola roxa, tomate e pimenta dedo-de-moça e torresmo feito com a pele do peixe finalizado com geleia artesanal de abacaxi e pimenta. Rua Ocidente, Manguinhos, Serra. Mais informações: (27) 99992-3223.
Bares do Roda de Boteco em Cariacica
Boteco da Vila
Pirulito de Costela - pirulito de costela bovina desossada e assada com recheio à base de bacon e linguiça caseira, servido sobre creme de legumes e queijo e acompanhado por farofa de torresmo. Rua Alegre, 4442, Vila Capixaba, Cariacica. Mais informações: (27) 99925-8532 e @botecodavilacariacica.
Maria Bonita Botequim
Tesouro do Sertão - bolinhos de carne de sol servidos sobre aipim amanteigado e finalizados com creme especial de queijo. Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, 280, Orla De Cariacica. Mais informações: (27) 99875-8416 e @mariabonita.botequim.
XanDeco na Garagem
X-Maravilha - baguete de 20 cm recheada com molho de alho-poró, costela de boi, vinagrete, farofa e muçarela. Rua Rui Barbosa, 82, Alto Lage, Cariacica. Mais informações: (27) 99204-4664 e @xandeconagaragem.
FESTIVAL RODA DE BOTECO
Quando: de 3 de junho a 5 de julho de 2026
Onde: em 40 bares da Grande Vitória (Vila Velha, Cariacica, Vitória e Serra)
Preço dos petiscos: R$ 64,90, com direito a uma cerveja de 600ml de cortesia
Botecão 2026 (festa de encerramento): 10 e 11 de julho, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Mais informações: @rodadeboteco.