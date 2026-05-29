Roda de Boteco 2026: veja lista com todos os petiscos do festival

No tradicional concurso que elege os melhores petiscos do festival, a votação passa a ser online. O público continuará avaliando os critérios de sempre: sabor e criatividade do petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, mas o processo desta vez será totalmente digital, com QR Code e código diário disponibilizados pelos garçons.





Dos 40 bares e botecos inscritos este ano, 15 concorrem pela primeira vez aos troféus, entre eles Mandacaru, Pitoresco, Tia Vitória, Maria Bonita e Seu Quinto.





A festa de encerramento, o aguardado Botecão, acontecerá nos dias 10 e 11 de julho, na Prainha, em Vila Velha. Como em todas as edições, o evento reunirá os participantes em um só espaço, permitindo que o público experimente versões reduzidas dos petiscos, e contará com uma programação de shows e atrações culturais.