De pereveca a cachaça de jaca, conheça sabores curiosos da Feira dos Municípios

Já comeu uma pereveca? Caldo de mocotó, muito provavelmente você já provou. Mas e geléia de mocotó? Ou então, que tal experimentar o brot pomerano? Para quem gosta de uma bebida aperitiva, uma dose de cachaça de jaca pode descer bem. Todos esses sabores e muitos outros que marcam a cultura do Espírito Santo podem ser degustados durante a Feira dos Municípios, que vai até domingo (31) no Pavilhão de Carapina, na Serra.





O evento reúne os 78 municípios capixabas para mostrar o que as terras capixabas têm de melhor: culinária, belezas naturais e a cultura de cada região. Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a feira tem entrada gratuita e conta com mais de 20 atrações musicais e culturais confirmadas, como a escola de samba MUG, a banda Casaca, entre outras.





A culinária é um dos pontos altos da feira. Ao longo dos estandes, produtores de diferentes regiões do Estado apresentam produtos artesanais e combinações inusitadas ao público.





Esse é o caso da pereveca, que desperta a curiosidade de quem passa pelo evento. O pão de origem alemã é o carro-chefe de Colatina, no Noroeste do Estado. A produtora Caroline Radaelli conta que, ao chegar à cidade, não só o nome do quitute, mas também os ingredientes sofreram alterações.