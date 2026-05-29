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Tradição capixaba

De pereveca a cachaça de jaca, conheça sabores curiosos da Feira dos Municípios

Feira que vai até domingo (31), no Pavilhão de Carapina, reúne sabores diferentes e tradicionais dos 78 municípios capixabas

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 18:55

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

29 mai 2026 às 18:55

Já comeu uma pereveca? Caldo de mocotó, muito provavelmente você já provou. Mas e geléia de mocotó? Ou então, que tal experimentar o brot pomerano? Para quem gosta de uma bebida aperitiva, uma dose de cachaça de jaca pode descer bem. Todos esses sabores e muitos outros que marcam a cultura do Espírito Santo podem ser degustados durante a Feira dos Municípios, que vai até domingo (31) no Pavilhão de Carapina, na Serra. 


O evento reúne os 78 municípios capixabas para mostrar o que as terras capixabas têm de melhor: culinária, belezas naturais e a cultura de cada região. Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a feira tem entrada gratuita e conta com mais de 20 atrações musicais e culturais confirmadas, como a escola de samba MUG, a banda Casaca, entre outras.


A culinária é um dos pontos altos da feira. Ao longo dos estandes, produtores de diferentes regiões do Estado apresentam produtos artesanais e combinações inusitadas ao público.


Esse é o caso da pereveca, que desperta a curiosidade de quem passa pelo evento. O pão de origem alemã é o carro-chefe de Colatina, no Noroeste do Estado. A produtora Caroline Radaelli conta que, ao chegar à cidade, não só o nome do quitute, mas também os ingredientes sofreram alterações.

Caroline Radaelli e Eliane Borgui apresentam a tradicional pereveca no estande de Colatina. João Guimarães

Antigamente, na Alemanha, era panveca. Quando os alemães chegaram ao Brasil, acabou dando aquele 'jeitinho brasileiro' e se tornou pereveca. Inicialmente era feito com pera, nozes e rum. Porém, quando os imigrantes chegaram, não encontraram esses ingredientes e acabaram adaptando para banana, amendoim, cachaça e outras especiarias.

Caroline Radaelli Expositora

Outra opção que também chama a atenção na feira é a geleia de mocotó, de Ponto Belo, com cerca de 6 mil habitantes, no Norte capixaba O subsecretário municipal de Agricultura, Arthur Tavares, conta que a cidade é uma das maiores produtoras de carnes bovinas do Estado e também tem grande influência da culinária baiana. A mistura de culturas fez a geleia de mocotó se tornar um dos símbolos da região. "É uma geleia feita da cartilagem bovina, a partir do tutano do boi."

Arthur Tavares destaca que a geleia de mocotó, típica de Ponto Belo, faz sucesso na feira. João Guimarães

O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cachaça do Brasil, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Na Feira dos Municípios, os visitantes conseguem encontrar a bebida vinda em diferentes sabores e de diversas partes do Estado. 


No estande de Rio Bananal, do Norte do Estado, o destaque é a cachaça de jaca. O gerente de produção Cristiano Borges destaca que a bebida foi premiada no Spirits Selection, evento realizado no México. Segundo ele, o processo de fabricação é longo e influencia no sabor:  a cachaça é envelhecida por cerca de oito anos em barris de jaca, uma madeira de origem tropical, o que dá um sabor especial à "pinga".

Cristiano Borges apresenta a cachaça envelhecida em barris de jaca, um dos destaques do estande de Rio Bananal
Cristiano Borges apresenta a cachaça envelhecida em barris de jaca, destaque do estande de Rio Bananal. João Guimarães

Considerada a capital estadual da cachaça, São Roque do Canaã traz a bebida em diferentes versões, em especial as envelhecidas, que fazem bastante sucesso como explica a expositora Joyce Zanetti. Também é possível encontrar no estande da cidade, localizada na região Serrana, diversos tipos de biscoitos feitos com a bebida.

Joyce Zanetti mostra os biscoitos preparados com cachaça e outros produtos tradicionais de São Roque do Canaã
Joyce Zanetti mostra cachaça produzida em São Roque do Canaã. João Guimarães

Entre os sabores apresentados na feira, a jabuticaba também ganha espaço em diferentes versões. Nos estandes, os visitantes encontram produtos artesanais feitos com a fruta, como geleias, licores, doces e até iogurte, que se destacam pelo sabor marcante e pela valorização da produção local.

Fabrício de Jesus Santos, de Mucurici, apresentou o licor de jabuticaba na Feira dos Municípios, enquanto Daniela Hollunder apresentou o iogurte artesanal de jabuticaba de Marechal Floriano
Fabrício Santos, de Mucurici, apresenta licor, e Daniela Hollunder, de Marechal Floriano, exibe o iogurte, ambos de jabuticaba João Guimarães

O brot pomerano, de Pancas, é uma das compras favoritas de quem passa pelo estande da cidade do Noroeste capixaba. O produto é uma espécie de pão à base de fubá, podendo ser no sabor tradicional ou banana, sendo consumido com geleias especiais. 


As opções no estande variam e incluem também geleia de jaca, cebola caramelizada e manga com pimenta. “É uma questão cultural. É a preservação. É a valorização desse povo, que emigrou e ajudou a construir o Espírito Santo”, conta a expositora Camila Dettmann. 

Camila Dettmann e Karla Tomazini levam o brot pomerano e geleias artesanais ao estande de Pancas e destaca a preservação das tradições da região
Camila Dettmann e Karla Tomazini levam o brot pomerano e geleias artesanais ao estande de Pancas. João Guimarães

A feira também emociona quem visita e reencontra pratos consumidos na infância. A maquiadora Mariana Muniz, que cresceu em Pancas, destaca a importância do evento para se reconectar às origens, ao lado do filho Matteo. "Sou apaixonada por Pancas. A minha família é de lá. Toda vez que eu venho, visito o estande e me apaixono. Sempre lembro da minha infância. É cheirinho de casa, sabe", declara. 

Mariana Muniz visita o estande de Pancas com o filho e relembra memórias da infância ao reencontrar sabores típicos da cidade.
Mariana Muniz visita o estande de Pancas com o filho para relembrar as memórias da infância na cidade. João Guimarães

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