Cidade do ES oferece curso grátis de culinária com sabor de história

Soteco de banana, prato tradicional da comunidade quilombola de Araçatiba, feito com banana e pirão e servido com peixe. Crédito: Prefeitura de Viana

As mãos que moldaram a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e trouxeram a tradição da Festa do Divino para o solo capixaba agora encontram um novo ponto de encontro: a cozinha.



A Prefeitura de Viana anuncia a abertura do curso gratuito de culinária tradicional, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), com o objetivo de resgatar tanto a herança açoriana quanto a culinária de raiz africana presente na comunidade quilombola na região de Araçatiba.

Com previsão de início para abril ( (veja datas abaixo), o curso oferecerá 25 vagas gratuitas para uma única turma inicial. Durante 24 horas de formação, os alunos farão uma imersão nas tradições que ajudaram a formar a identidade cultural de Viana, aprendendo técnicas e receitas que atravessaram gerações - dos colonizadores açorianos aos saberes preservados pelas comunidades quilombolas.

Os alunos aprenderão técnicas e receitas que refletem a diversidade cultural de Viana. O conteúdo inclui pratos da tradição açoriana, como caldos de peixe, sopas de pão, cozidos e preparados com milho, além de receitas da culinária quilombola, como angu, feijão de corda, galinha com quiabo, soteco de banana, pirão, bolos e doces tradicionais.

Alcatra à Ilha Terceira, prato central no século XIX, sobretudo em festas religiosas açorianas. Crédito: Prefeitura de Viana

Os participantes também terão contato com técnicas ancestrais, como o uso de panelas de barro e métodos tradicionais de preparo e conservação dos alimentos.

HERANÇA COLONIAL

A colonização de Viana começou em 1813, com a chegada de imigrantes açorianos, cujo legado permanece presente na arquitetura, nas tradições religiosas e na cultura alimentar.

Ao mesmo tempo, as comunidades quilombolas contribuíram de forma decisiva para a formação cultural do território, preservando saberes culinários de matriz africana que resistem até os dias atuais e constituem parte essencial da identidade local.

SERVIÇO

Curso : Culinária Tradicional de Raiz – Sabores Açorianos e Quilombolas



: Culinária Tradicional de Raiz – Sabores Açorianos e Quilombolas Vagas : 25 para cada um dos dois cursos (gratuitas)



: 25 para cada um dos dois cursos (gratuitas) Carga Horária : 24 horas



: 24 horas Datas : 18 e 25 de abril e 2 de maio (cozinha açoriana) / 23 e 30 de maio e 6 de junho (cozinha quilombola)



: 18 e 25 de abril e 2 de maio (cozinha açoriana) / 23 e 30 de maio e 6 de junho (cozinha quilombola) Local: Auditório da Câmara de Viana – Viana Sede – Rua Aspázia Varejão, s/n.

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