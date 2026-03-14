Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Cidade do ES oferece curso grátis de culinária com sabor de história

Alunos vão aprender técnicas e receitas que atravessaram gerações e chegaram aos nossos dias

Vitória
Publicado em 14/03/2026 às 03h11
Soteco de banana, uma das iguarias açorianas
Soteco de banana, prato tradicional da comunidade quilombola de Araçatiba, feito com banana e pirão e servido com peixe. Crédito: Prefeitura de Viana

As mãos que moldaram a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e trouxeram a tradição da Festa do Divino para o solo capixaba agora encontram um novo ponto de encontro: a cozinha.

Prefeitura de Viana anuncia a abertura do curso gratuito de culinária tradicional, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), com o objetivo de resgatar tanto a herança açoriana quanto a culinária de raiz africana presente na comunidade quilombola na região de Araçatiba.

Com previsão de início para abril ( (veja datas abaixo), o curso oferecerá 25 vagas gratuitas para uma única turma inicial. Durante 24 horas de formação, os alunos farão uma imersão nas tradições que ajudaram a formar a identidade cultural de Viana, aprendendo técnicas e receitas que atravessaram gerações - dos colonizadores açorianos aos saberes preservados pelas comunidades quilombolas.

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Os alunos aprenderão técnicas e receitas que refletem a diversidade cultural de Viana. O conteúdo inclui pratos da tradição açoriana, como caldos de peixe, sopas de pão, cozidos e preparados com milho, além de receitas da culinária quilombola, como angu, feijão de corda, galinha com quiabo, soteco de banana, pirão, bolos e doces tradicionais.

Alcatra à Ilha Terceira, prato central no século XIX, sobretudo em festas religiosas açorianas
Alcatra à Ilha Terceira, prato central no século XIX, sobretudo em festas religiosas açorianas. Crédito: Prefeitura de Viana

Os participantes também terão contato com técnicas ancestrais, como o uso de panelas de barro e métodos tradicionais de preparo e conservação dos alimentos.

HERANÇA COLONIAL

A colonização de Viana começou em 1813, com a chegada de imigrantes açorianos, cujo legado permanece presente na arquitetura, nas tradições religiosas e na cultura alimentar.

Ao mesmo tempo, as comunidades quilombolas contribuíram de forma decisiva para a formação cultural do território, preservando saberes culinários de matriz africana que resistem até os dias atuais e constituem parte essencial da identidade local.

SERVIÇO

  • Curso: Culinária Tradicional de Raiz – Sabores Açorianos e Quilombolas
  • Vagas: 25 para cada um dos dois cursos (gratuitas)
  • Carga Horária: 24 horas
  • Datas: 18 e 25 de abril e 2 de maio (cozinha açoriana) / 23 e 30 de maio e 6 de junho (cozinha quilombola)
  • Local: Auditório da Câmara de Viana – Viana Sede – Rua Aspázia Varejão, s/n.

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