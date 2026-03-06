Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Padre da Arquidiocese de Vitória morre aos 65 anos em Guarapari

Arquidiocese informou que a morte do sacerdote foi repentina

Vitória
Publicado em 06/03/2026 às 12h49
Atualizado em 06/03/2026 às 13h18
Padre Amarílio tinha quase 27 anos de experiência pastoral. Crédito: Arquidiocese de Vitória

Morreu na manhã desta sexta-feira (6) o padre Amarilio Luiz Corradi, vigário da Paróquia São Pedro, em Muquiçaba, Guarapari. Segundo informou a Arquidiocese de Vitória, a morte do sacerdote foi repentina.

A coluna apurou, junto a uma fonte da arquidiocese, que padre Amarílio passou mal no seu quarto na casa paroquial, antes do café da manhã. Existe a suspeita de que ela tenha sido vítima de um infarto fulminante.

Nesta sexta, às 19h, será celebrada uma missa com corpo presente na igreja matriz da paróquia em Muquiçaba, o mesmo local da missa exequial que será celebrada neste sábado (7), às 10h. o sepultamento será realizado em seguida no cemitério da Comunidade São João de Jabuti, também em Guarapari.

Natural da comunidade São João Batista da Paróquia São José, na Cidade-Saúde, padre Amarilio foi ordenado sacerdote em 29 de agosto de 1999, pelas mãos do então arcebispo de Vitória, dom Silvestre Luiz Scandian.

Presidiu sua primeira missa na comunidade de origem São João Batista em Jaboti e sua primeira paróquia foi a Sagrada Família, em Cariacica, Em 2024, ele comemorou seu jubileu sacerdotal de 25 anos de ordenação. Padre Amarílio trabalhou em muitas paróquias da arquidiocese, inclusive em Cariacica.

“Com fé, esperança e confiança, rezemos para que Deus acolha pe. Amarílio. Agradecemos por sua vida e dedicação à Igreja e nos solidarizamos com os irmãos no sacerdócio, parentes e amigos”, escreveu a Arquidiocese de Vitória.

