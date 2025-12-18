Arcebispo de Vitória faz sua 1ª mudança de padres e cria nova paróquia

Dom Ângelo Ademir Mezzari, arcebispo de Vitória . Crédito: Arquivo pessoal

O arcebispo dom Ângelo Mezzari, anunciou as transferências de padres para as diversas áreas pastorais e paróquias da Arquidiocese de Vitória. É a primeira grande mudança promovida pelo arcebispo, que tomou posse em fevereiro deste ano, sucedendo dom Dario Campos, que se tornou emérito (aposentado).



Mas a grande novidade anunciada não foram as transferências, que são realizadas anualmente em todas as dioceses, mas sim a criação de uma nova paróquia: é a Sagrado Coração de Jesus, em Santos Dumont, em Vila Velha. A nova paróquia foi desmembrada da Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes.

Segundo a arquidiocese, os párocos e administradores paroquiais deverão tomar posse a partir do final de janeiro até 15 de fevereiro de 2026, de acordo com as necessidades de cada local.

“Nas transferências do clero se expressa uma das mais belas virtudes, que é um fundamental valor evangélico, a obediência, que contribui para a própria santificação e o bem do povo de Deus. Assim, com alegria se realiza o serviço generoso e feliz do próprio ministério presbiteral, para onde e quando a Igreja chamar e enviar, como prometido no dia da ordenação sacerdotal”, disse dom Ângelo.

ÁREA PASTORAL BENEVENTE

O padre Anderson Teixeira foi nomeado pároco na Paróquia Bem-aventurado Padre Eustáquio – Olaria, Guarapari

O padre Lucas Folador Muniz Pina foi nomeado pároco na Paróquia Sagrada Família – Praia do Morro, Guarapari

O padre Arthur F. Juliatti dos Santos foi nomeado pároco na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição – Centro, Guarapari

O padre Luiz Antônio Oggioni foi nomeado pároco na Paróquia São Francisco Xavier – Iriri

O padre Amarílio Luiz Corradi foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Pedro – Muquiçaba, Guarapari

ÁREA PASTORAL CARIACICA/VIANA

O padre João Batista da Silva foi nomeado pároco na Paróquia São João Batista – Cariacica, Sede

O padre Artur Cristo da Silva foi nomeado administrador paroquial na Paróquia Cristo Rei – Campo Verde, Cariacica

O padre João Luiz Caçandre foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São João Batista – Cariacica, Sede

O padre Marwin Amaral Martins foi nomeado vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Viana, Sede

ÁREA PASTORAL SERRANA

O padre Lúcio Lameira Bravim foi nomeado pároco na Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Brejetuba

O padre César Augusto F. Delarmelina foi nomeado pároco na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pontões, Afonso Cláudio

O padre Edmilson Boechat de Castro foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Sebastião, Alto Guandu, Afonso Cláudio

ÁREA PASTORAL SERRA/FUNDÃO

Padre Roberto Francisco S. Natal foi nomeado pároco na Paróquia São Pedro – Jacaraípe, Serra

Padre José Geraldo Costa Soares foi nomeado pároco na Paróquia Santa Luzia – Laranjeiras, Serra

Padre Alexandre de Souza foi nomeado pároco na Paróquia São José – Fundão

Padre Pedro Camilo foi nomeado pároco na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Serra

Padre Bruce Willis Moura de Oliveira foi nomeado pároco na Paróquia São Paulo Apóstolo – Porto Canoa, Serra

Padre Rodrigo Almeida Simões foi nomeado administrador paroquial na Paróquia São Benedito – São Marcos I, Serra

Padre Jacob Mariano Pimentel Firme foi nomeado administrador paroquial na Paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria – Barcelona, Serra

ÁREA PASTORAL VILA VELHA

Padre Paulo Régis Silvestre foi nomeado pároco na Paróquia Santa Mãe de Deus – Ibes, Vila Velha

Padre Jairo Antônio de Souza foi nomeado pároco na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Praia de Itaparica, Vila Velha

Padre Pedro Henrique Silva do Nascimento foi nomeado pároco na Paróquia Santa Rita de Cássia – Bairro Santa Rita, Vila Velha

Padre Vítor V. Placidino do Nascimento foi nomeado pároco na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Ponta da Fruta, Vila Velha

Padre José Paulino Francisco Neto foi nomeado administrador paroquial – Paróquia Nossa Senhora da Glória – Vila Velha

Padre Robson Lemos foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Francisco de Assis – Itapuã, Vila Velha

ÁREA PASTORAL VITÓRIA

Padre Antônio Peroni Filho foi nomeado pároco na Paróquia da Ressurreição – Goiabeiras, Vitória

Padre Diego Carvalho foi nomeado pároco na Paróquia São Camilo de Lélis – Mata da Praia, Vitória

Padre Teodósio César de Aquino foi nomeado pároco na Paróquia São Pedro – Praia do Suá, Vitória

Padre Eduardo de Oliveira Rodrigues foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Pedro – Praia do Suá, Vitória

Padre Robson Prati Neves de Oliveira foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Vitória

Padre Antônio Vitor Fávero foi nomeado vigário paroquial na Paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha, Vitória

