Bispos no ES anunciam criação de paróquia e mudança de padres

A exemplo da Diocese de Colatina, que promoveu transferências e nomeações de sacerdotes em meados de novembro, os bispos de São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim anunciaram mudanças em suas respectivas áreas de atuação.



A mudança maior ocorreu em Cachoeiro, onde o bispo dom Luiz Fernando Lisboa, além de anunciar transferências e nomeações de sacerdotes, criou uma nova paróquia - Santa Bárbara, em Ibitirama, na região do Caparaó. A nova paróquia ficará sob a gestão dos padres

Dom Luiz explicou que a decisão de criar a nova paróquia surgiu de uma demanda antiga da população de Ibitirama. “É importante dizer: é o único município do Espírito Santo que ainda não tinha uma paróquia”, observou. Segundo o prelado, desde sua chegada à diocese, há quatro anos e meio, ouvia repetidamente o pedido dos fiéis: 1“Sempre tem alguém que diz uma palavrinha: ‘E nós, quando vamos ser paróquia?’”.

Os missionários passionistas, congregação do próprio bispo, continuarão guiando o trabalho pastoral em Ibitirama. O padre Adilson Santana do Carmo assumirá como primeiro pároco, tendo acompanhado todo o processo de criação da nova paróquia. Já o padre Roberto Luis Ferreira (padre Beto) será administrador paroquial em Divino de São Lourenço.

A Diocese de Cachoeiro tem em seus quadros 86 sacerdotes - entre diocesanos e religiosos, distribuídos em 43 paróquias.

AS MUDANÇAS NA DIOCESE DE CACHOEIRO

Futura Paróquia Santa Bárbara : nomeado o padre Adilson Santana do Carmo, CP, como pároco, em Ibitirama; ele foi transferido da função de pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Divino de São Lourenço

: nomeado o padre Adilson Santana do Carmo, CP, como pároco, em Ibitirama; ele foi transferido da função de pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Divino de São Lourenço Paróquia Sagrado Coração de Jesus : nomeado o padre Roberto Luis Ferreira, CP (Pe. Beto), administrador paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Divino de São Lourenço

: nomeado o padre Roberto Luis Ferreira, CP (Pe. Beto), administrador paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Divino de São Lourenço Paróquia Santíssima Trindade : nomeado o padre Gracione Augusto Alves como pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes; ele foi transferido da função de pároco da Paróquia São José, em Mimoso do Sul. O diácono Taylor Menini Ferrari foi nomeado colaborador pastoral da mesma paróquia

: nomeado o padre Gracione Augusto Alves como pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes; ele foi transferido da função de pároco da Paróquia São José, em Mimoso do Sul. O diácono Taylor Menini Ferrari foi nomeado colaborador pastoral da mesma paróquia Paróquia São José : nomeado o padre Antonio Marcos Moura da Silva como pároco da Paróquia São José, em Mimoso do Sul , transferido da função de pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes. O padre Alci Monteiro Dias foi nomeado vigário paroquial da mesma paróquia

: nomeado o padre Antonio Marcos Moura da Silva como pároco da Paróquia São José, em Mimoso do Sul , transferido da função de pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes. O padre Alci Monteiro Dias foi nomeado vigário paroquial da mesma paróquia Paróquia Nossa Senhora de Lourdes : nomeado o padre Clébson de Souza Rodrigues como pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Celina, Alegre, sendo transferido da função de vigário paroquial da Paróquia São José, em Mimoso do Sul

: nomeado o padre Clébson de Souza Rodrigues como pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Celina, Alegre, sendo transferido da função de vigário paroquial da Paróquia São José, em Mimoso do Sul Paróquia São Miguel Arcanjo : nomeado o padre Clébson de Souza Rodrigues como colaborador pastoral da Paróquia São Miguel Arcanjo, em Guaçuí

: nomeado o padre Clébson de Souza Rodrigues como colaborador pastoral da Paróquia São Miguel Arcanjo, em Guaçuí Paróquia Nosso Senhor dos Passos : nomeado o padre João Vitor Nogueira Preato como vigário paroquial da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim, sendo transferido da função de vigário paroquial da Paróquia São Miguel Arcanjo, em Guaçuí

: nomeado o padre João Vitor Nogueira Preato como vigário paroquial da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim, sendo transferido da função de vigário paroquial da Paróquia São Miguel Arcanjo, em Guaçuí Paróquia Nossa Senhora da Penha : nomeado o padre Sebastião Lopes da Silva como colaborador pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim

: nomeado o padre Sebastião Lopes da Silva como colaborador pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim Seminário Maior São João Maria Vianney: o padre Rogério Guimarães de Almeida Cunha foi nomeado reitor do seminário, em Cariacica; ele foi transferido da função de pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Celina, Alegre.

NECESSIDADES PASTORAIS EM SÃO MATEUS

Em São Mateus, o bispo Paulo Bosi Dal'Bó justificou as movimentações na sua diocese, que geralmente ocorrem na reta final do ano: “Tendo em vista as necessidades pastorais de nossas paróquias e comunidades e auxiliados pelo Espírito Santo, achamos por bem, depois de ouvir os membros do Conselho Presbiteral, realizar as transferências”.

As nomeações e transferências, assinadas pelo bispo mateense no dia 29 de novembro e divulgadas um dia depois, envolvem párocos e vigários paroquiais.

A Diocese de São Mateus tem 41 sacerdotes - todos diocesanos (ou seculares) distribuídos em 28 paróquias e 19 municípios: - Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vila Pavão e Vila Valério.

AS MUDANÇAS NA DIOCESE DE SÃO MATEUS

Paróquia São João Evangelista, em Pinheiros : nomeado como pároco o padre. Elder Malovini Miossi, que foi transferido da Paróquia São Francisco de Assis, em Barra de São Francisco;

: nomeado como pároco o padre. Elder Malovini Miossi, que foi transferido da Paróquia São Francisco de Assis, em Barra de São Francisco; Paróquia São Francisco de Assis, em Barra de São Francisco : nomeado como vigário paroquial o padre Valdinei Soares;

: nomeado como vigário paroquial o padre Valdinei Soares; Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Vila Valério e Paróquia São José, em Águia Branca : nomeado como vigário paroquial o padre Evanderson Medeiros;

: nomeado como vigário paroquial o padre Evanderson Medeiros; Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Montanha, e Paróquia São João Evangelista, em Pinheiros: após a ordenação presbiteral, foi nomeado como vigário paroquial o diácono Fabrício Soares Pardim.

