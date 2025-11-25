Leonel Ximenes
Cachorro entra na igreja, fica manso e participa de missa no ES

Animal entrou no templo católico histórico, postou-se em frente ao púlpito e ficou muito atento à liturgia

Vitória
Publicado em 25/11/2025 às 16h17
O cachorro comunitário ficou ao lado do púlpito e atento à leitura da Palavra de Deus
O cachorro comunitário ficou ao lado do púlpito e atento à leitura da Palavra de Deus. Crédito: Foto do leitor

A Bíblia, livro sagrado dos cristãos, descreve Deus criando os animais no sexto dia da criação, juntamente com os humanos, e os considera bons. Mas bom mesmo foi o comportamento do simpático cachorro vira-lata que “assistiu” à missa deste domingo (23) à noite no Santuário Nacional de São José de Anchieta.

O cão, bem conhecido nas redondezas da igreja, tem um irmão caramelo, segundo informações de moradores de Anchieta, no Sul do Estado. Ele entrou no templo católico histórico, postou-se em frente ao púlpito e ficou muito atento à liturgia da missa dominical das 19h, especialmente no momento da leitura da Palavra de Deus.

O padre que presidiu a celebração em momento algum pareceu ficar incomodado com a presença do animal e seguiu normalmente o rito da missa até o final.

O Reino de Deus é para todos.

