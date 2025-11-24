Euclério ameaça não liberar show do Guns N’ Roses: “Desrespeito”

Euclério Sampaio: "Isso é um desrespeito com Cariacica". Crédito: Vitor Jubini

O Guns N’ Roses confirmou nesta segunda-feira (24), em seus canais oficiais, que fará um show no Espírito Santo no dia 12 de abril de 2026. O problema: a banda norte-americana informa que o show será no Estádio Kleber Andrade, em… Vitória!



O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), não gostou nada da gafe: “O Estádio Kleber Andrade é do governo do Estado, mas é a prefeitura que emite o alvará de autorização do show. Isso é um desrespeito com Cariacica”, afirmou.

Demonstrando revolta por ter sua cidade omitida pela organização do show, Euclério sugeriu a “solução” para a banda: “Se quiserem fazer o show na Capital, que façam no estádio do Vitória, em Bento Ferreira, e não em Cariacica”.

Euclério Sampaio Prefeito de Cariacica “Quem desrespeita a cidade de Cariacica não vai ter o nosso apoio. E não é porque é uma banda dos Estados Unidos que vamos recuar. Se quiserem confronto, vão ter. Se precisar, mando a Guarda Municipal cercar o estádio para que o show não seja realizado”





Como todo mundo sabe, Euclério costuma ficar muito irritado, até publicamente, quando algum evento que é realizado no Kleber Andrade omite o nome da sua cidade e diz que o palco será a Capital.

O último caso envolvendo a confusão em torno da cidade ocorreu em setembro passado, quando o prefeito também ameaçou não liberar o alvará do show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. É que o material de divulgação do espetáculo dizia que o show no Kleber Andrade seria em Vitória.

Depois da polêmica, a dupla sertaneja pediu desculpas ao prefeito e confirmou que a apresentação seria no Kleber Andrade, em Cariacica.

“Se o show for realmente no Kleber Andrade, eles vão ter que divulgar que é Cariacica. Também conversei com o Nunes, nosso secretário de Estado de Esporte e Lazer, para a Sesport não agendar shows no Kleber Andrade sem antes conversar com a Prefeitura, visto que é a Prefeitura que libera o alvará”, disse Euclério.

O prefeito também alertou que vender ingressos de eventos sem a devida autorização dos órgãos legais é extremamente temerário.

