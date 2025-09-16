Polêmica

Prefeito diz que vai cancelar show de Jorge e Mateus: “Cariacica não é subúrbio”

Euclério Sampaio critica erro em divulgação que colocou Vitória como sede do show e ameaça barrar o evento em Cariacica

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:17

Prefeito Euclério Sampaio diz que pretende não expedir o alvará do evento Crédito: Vitor Jubini | Reprodução Instagram @jorgeemateus

Um show da dupla Jorge & Mateus está previsto para acontecer no dia 18 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como parte da turnê de 20 anos. Mas um erro na comunicação pode colocar o evento em risco.



Nas peças de divulgação, Vitória aparece como a cidade onde acontecerá o show, o que desagradou o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Ele prometeu que não expedirá o alvará caso não haja uma retratação por parte da organização.



Peça de divulgação do show da dupla Jorge & Mateus Crédito: Divulgação

“Eles têm que se retratar pelo desrespeito que fizeram com a cidade. Cariacica não é subúrbio de lugar nenhum. Se querem fazer show em Cariacica, precisam respeitar a cidade e o povo. Cariacica tem história”, afirmou.



E acrescentou. “Eles foram desrespeitosos com a cidade. Então que façam o show em Vitória, se conseguirem um estádio como o que Cariacica tem.”

O prefeito também questionou a venda antecipada de ingressos sem a autorização municipal. “Não vou liberar. Não vai ter nenhum show na ilegalidade na cidade. Como é que vendem ingressos sem ter o alvará da prefeitura? Já começa por aí a primeira ilegalidade. Pode vender se não tem autorização para realizar? Primeiro, tem que cumprir a legislação para depois vender ingresso.”



Produção do evento promete retratação

Nelinho Miranda, produtor do show, disse que a situação está controlada. “Já está tudo resolvido. Tudo que o prefeito falar para fazer, nós iremos fazer. Eu sou muito grato pela cidade de Cariacica, que sempre me acolheu muito.”

E completou. "Não temos vaidade nenhuma. Eu tenho muita gratidão pelo povo de Cariacica."

