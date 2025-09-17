Euclério Sampaio volta atrás e vai liberar show de Jorge e Mateus em Cariacica

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:06
O prefeito Euclério Sampaio (MDB) liberou o show de 20 anos da dupla Jorge e Mateus no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica. Na última terça-feira (16), ele declarou que cancelaria o evento, após um erro na divulgação apontar Vitória como a cidade onde o show aconteceria, e exigiu retratação.
No mesmo dia, a produção declarou à reportagem que faria "tudo o que o prefeito quisesse", e que iriam pessoalmente à prefeitura resolver a situação. Em entrevista para HZ, Euclério declarou que a produção do evento foi até a prefeitura no dia de hoje (17), pediram desculpa e informaram que fariam uma retratação ainda hoje nas redes sociais.
O evento é parte da turnê de despedida da dupla sertaneja e está previsto para acontecer no dia 18 de outubro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta