Euclério Sampaio volta atrás e vai liberar show de Jorge e Mateus em Cariacica

Após um pedido de desculpas da produção do evento, o prefeito decidiu autorizar a realização do show

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:06

Prefeito volta atrás e diz que vai liberar show de Jorge e Mateus Crédito: Jorge e Mateus (Reprodução | Instagram | @jorgeemateus. Euclério Sampaio (Reprudução | Instagram | @euclerio_sampaio). Estádio Kleber Andrade (TV Gazeta)

O prefeito Euclério Sampaio (MDB) liberou o show de 20 anos da dupla Jorge e Mateus no Estádio Kleber Andrade, localizado em Cariacica. Na última terça-feira (16), ele declarou que cancelaria o evento, após um erro na divulgação apontar Vitória como a cidade onde o show aconteceria, e exigiu retratação.

No mesmo dia, a produção declarou à reportagem que faria "tudo o que o prefeito quisesse", e que iriam pessoalmente à prefeitura resolver a situação. Em entrevista para HZ, Euclério declarou que a produção do evento foi até a prefeitura no dia de hoje (17), pediram desculpa e informaram que fariam uma retratação ainda hoje nas redes sociais.



O evento é parte da turnê de despedida da dupla sertaneja e está previsto para acontecer no dia 18 de outubro.

