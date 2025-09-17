Confusão

Organização se retrata, cita Cariacica e anuncia lote extra para Jorge e Mateus

Correção atende à exigência do prefeito Euclério Sampaio, que havia ameaçado não liberar o alvará para a realização do show

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:29

Euclério Sampaio quis barrar show de Jorge e Mateus no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros, Bernardo Bracony e Instagram/jorgeemateus

Após polêmica envolvendo a divulgação equivocada da cidade do show de 20 anos da dupla Jorge & Mateus, a organização do evento se retratou oficialmente e confirmou a realização da apresentação em Cariacica - e não em Vitória. A correção atende à exigência do prefeito Euclério Sampaio (MDB), que havia ameaçado não liberar o alvará caso a cidade continuasse sendo ignorada na divulgação.

"A produtora vem a público se desculpar do mal-entendido e afirmar que o show será na cidade de Cariacica", diz parte da nota. Veja a correção completa no final da reportagem.

Inicialmente, o material promocional do show informava que a apresentação ocorreria em Vitória, o que gerou revolta por parte do prefeito de Cariacica. “Eles têm que se retratar pelo desrespeito que fizeram com a cidade. Cariacica não é subúrbio de lugar nenhum”, declarou Euclério para HZ. Ele também criticou a venda antecipada de ingressos sem a devida autorização da prefeitura.

Os organizadores procuraram a prefeitura e se comprometeram a corrigir a informação. “Tudo que o prefeito falar para fazer, nós iremos fazer. Eu sou muito grato pela cidade de Cariacica”, afirmou o produtor do evento, Nelinho Miranda.

Prefeito ameaçou cancelar show de Jorge e Mateus Crédito: Vitor Jubini | Reprodução Instagram @jorgeemateus

Lote extra de ingressos

Na manhã desta quarta (17), representantes da produção estiveram pessoalmente na prefeitura para pedir desculpas e oficializar a retratação. Como parte do acordo e reconhecimento da importância da cidade, a organização não só corrigiu o nome de Cariacica nas peças de divulgação como também anunciou a liberação de um lote extra de ingressos. A venda começa nesta quinta (18).

O show segue confirmado para o dia 18 de outubro, como parte da turnê de despedida da dupla sertaneja, que celebra duas décadas de carreira. A expectativa é de casa cheia no Estádio Kleber Andrade.

Organização se retrata e cita Cariacica em show de Jorge e Mateus Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar