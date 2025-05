"As Antigas"

Local confirmado: Sorriso Maroto se apresenta no Kleber Andrade, em Cariacica

Grupo de pagode trará a nova turnê para o Espírito Santo em setembro, prometendo uma noite grandiosa e especial para os fãs

Agora é oficial: o show da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” no Espírito Santo já tem local definido. O grupo de pagode se apresenta no dia 20 de setembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15), para alegria dos fãs capixabas que aguardavam os detalhes da apresentação. >