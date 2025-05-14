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Evento gratuito

TendaLab anuncia novo local: Álvares Cabral será o palco da edição 2025

Soltos e Prensados com Jefinho Faraó, Akilla e Cidinho estão entre as novas atrações anunciadas para o festival que também terá Liniker e Ney Matogrosso
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 13:03

As cantoras Josyara e Liniker e os cantores Pretinho da Serrinha e Ney Matogrosso
As cantoras Josyara e Liniker e os cantores Pretinho da Serrinha e Ney Matogrosso Crédito: Juh Almeida / Caroline Lima / Daniela Dacorso / Marcos Hermes
O Festival TendaLab está de volta para celebrar sua 10ª edição em grande estilo. O evento, que será realizado nos dias 25 e 26 de julho, ocupará a Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, na tradicional Avenida Beira-Mar. A entrada é gratuita.
Com direção e curadoria da produtora cultural Lucia Caus, o festival é conhecido por reunir diferentes gerações e gêneros da música brasileira. Neste ano, o palco vai receber nomes como Liniker, com a turnê do álbum CAJU, e o ícone da MPB Ney Matogrosso. Também estão confirmados a baiana Josyara, o trombonista capixaba Joabe Reis, e a banda Casaca, que apresentará seu novo álbum Celebração.
Banda Soltos e Prensados
Banda Soltos e Prensados Crédito: Melina Furlan / Divulgação
A programação inclui ainda a roda de samba de Pretinho da Serrinha, os sets da DJ Negana e do DJ Maholic, além da presença de Soltos e Prensados, que levará ao palco uma fusão de gêneros com Jefinho Faraó nos vocais, e as participações de Akilla e Cidinho (da dupla Cidinho e Doca).
Completando 10 anos em 2025, o TendaLab reforça seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, a valorização da música brasileira autoral e o fortalecimento da cena musical capixaba. A produção é da Galpão Produções em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com promoção do HZ e da Rede Gazeta.

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