Pretinho da Serrinha é atração confirmada no Festival TendaLab 2025

Evento gratuito já anunciou Liniker, Ney Matogrosso, Josyara, Joabe Reis e Casaca

Publicado em 30 de abril de 2025 às 16:10

Pretinho da Serrinha é atração confirmada no line up do 10º TendaLab Crédito: Daniela Dacorso

O samba vai embalar a festa da 10ª edição do Festival TendaLab. O evento multicultural confirmou a participação especial de Pretinho da Serrinha, que apresenta o espetáculo “Roda de Samba do Pretinho da Serrinha”, acompanhado de sua banda. >

O artista carioca - autor de canções de sucesso na música brasileira como “Reza”, interpretada por Maria Rita, e diversos sucessos interpretados por Seu Jorge, como “Burguesinha” e “Mina do Condomínio” – sobe ao palco com um repertório que mistura composições próprias e clássicos do gênero. >

Vamos comemorar os 10 anos do TendaLab com samba da melhor qualidade, muita alegria e alto astral. Estou feliz em levar minha equipe e o nosso samba para o Espírito Santo

O evento é gratuito e acontece nos dias 25 e 26 de julho, com local a ser divulgado em breve. Além de Pretinho da Serrinha, o TendaLab também terá Liniker, com o show do aclamado álbum "CAJU", Ney Matogrosso, ícone da MPB, com o espetáculo "Bloco na Rua", Josyara, apresentando seu novo trabalho "AVIA", Joabe Reis, e a banda capixaba Casaca, lançando o disco "Celebração".>

Ney Matogrosso estará no ES Crédito: Marcos Hermes

Raízes no samba e trajetória internacional

Nascido e criado no Morro da Serrinha, no bairro de Madureira (RJ), Pretinho da Serrinha se envolveu com o samba desde criança. Aos 10 anos, já era diretor de bateria da tradicional Império Serrano. Multi-instrumentista e referência no cavaquinho, percussão e produção musical, coleciona colaborações com grandes nomes da música brasileira e internacional.>

Reconhecimentos e prêmios

Pretinho da Serrinha é vencedor do Grammy Latino em diversas ocasiões. Em 2018, levou o prêmio de “Melhor Álbum de Samba/Pagode” pela produção do disco Amor e Música, de Maria Rita – que também traz a faixa Reza, composta por Pretinho ao lado de Nego Álvaro e Vinícius Feijão. Em 2023, venceu novamente com Negra Ópera, de Martinho da Vila, e em 2024, com Xande Canta Caetano, de Xande de Pilares, ambos com produção musical assinada por ele.>

