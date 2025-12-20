Nostalgia

Festa com Double You relembra boate que marcou vida noturna do ES

Ícone da vida noturna capixaba, a casa embalou gerações ao som de hits internacionais, luzes coloridas e pistas sempre cheias

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:21

Festa em Vitória traz Double You Crédito: Reprodução/Instagram/@doubleyoureal

Quem viveu as noites mais agitadas de Vila Velha nas décadas de 1980 e 1990 certamente tem uma história ligada à boate Blow Up. Ícone da vida noturna capixaba, a casa embalou gerações ao som de hits internacionais, luzes coloridas e pistas sempre cheias.

Essa memória afetiva volta à tona com a terceira edição da festa Remember Blow Up, marcada para o dia 16 de maio de 2026, no Na Vista, na Enseada do Suá.

A proposta do evento, segundo a organização, é transportar o público de volta ao clima que marcou época, celebrando não apenas a música, mas o espírito de uma boate que virou referência no Espírito Santo. Assim como nas edições anteriores, a promessa é de pista lotada, energia contagiante e uma trilha sonora que atravessa gerações.

A grande atração da noite será novamente o grupo internacional Double You, um dos maiores nomes da dance music dos anos 1990. De volta a Vitória a pedido do público, a banda traz sucessos que dominaram rádios e pistas de dança, como “Please Don’t Go”, “Run to Me” e “Dancing With an Angel”, em um show que dialoga diretamente com a memória afetiva dos frequentadores da antiga casa noturna.

Além do Double You, a programação conta com a banda Pic Nic Dogs e o DJ Gordinho, nomes que ajudam a completar a atmosfera retrô e garantem uma viagem musical pelos grandes hits que marcaram época.

A organização promete ainda estrutura de ponta, som de alta qualidade e detalhes cenográficos inspirados na estética original da Blow Up. Os ingressos estão sendo vendidos através do site Blueticket, com valores a partir de R$ 99.

