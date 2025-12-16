Rainha do Calypso

Show de Joelma é cancelado no ES e fãs demonstram indignação

Apresentação da cantora aconteceria neste fim de semana, em uma casa de shows de Vila Velha

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:25

Joelma volta ao Espírito Santo em 2026 Crédito: @fervoentretenimento

O show da cantora Joelma, que aconteceria neste sábado (20), em uma casa de shows de Vila Velha, foi cancelado.

De acordo com a assessoria da artista, a apresentação foi cancelada por problemas contratuais atribuídos à organização do evento. Segue a nota:

A J. Music informa que o show em Vila Velha (ES), previsto para 20 de dezembro de 2025, foi cancelado em razão do não cumprimento contratual por parte do organizador do evento, o que inviabilizou a realização da apresentação nos termos previamente acordados

A casa de shows, por outro lado, informa que cumpriu todas suas obrigações contratuais.

Ainda segundo o Território Rancho do Cowboy, os ingressos adquiridos serão totalmente devolvidos, pelos mesmos meios utilizados na compra. Os detalhes serão divulgados por canais oficiais.

Fãs se mostram indignados pela reincidência de cancelamentos. Isso porque, no ano passado, o cruzeiro "Isso é Calypso em Alto Mar" também foi cancelado por um motivo parecido. Nos comentários da publicação, muitos ainda lamentam prejuízos financeiros.

