Show de Joelma é cancelado no ES e fãs demonstram indignação

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15:25
O show da cantora Joelma, que aconteceria neste sábado (20), em uma casa de shows de Vila Velha, foi cancelado.
De acordo com a assessoria da artista, a apresentação foi cancelada por problemas contratuais atribuídos à organização do evento. Segue a nota:
A casa de shows, por outro lado, informa que cumpriu todas suas obrigações contratuais.
Ainda segundo o Território Rancho do Cowboy, os ingressos adquiridos serão totalmente devolvidos, pelos mesmos meios utilizados na compra. Os detalhes serão divulgados por canais oficiais.
Fãs se mostram indignados pela reincidência de cancelamentos. Isso porque, no ano passado, o cruzeiro "Isso é Calypso em Alto Mar" também foi cancelado por um motivo parecido. Nos comentários da publicação, muitos ainda lamentam prejuízos financeiros.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta