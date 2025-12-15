Editorias do Site
Onde tem samba na Grande Vitória? Saiba onde curtir

Lista de HZ inclui 16 opções espalhadas por diferentes cidades. Confira e escolha seu preferido

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:22

O Mar e Terra leva muito samba há 18 anos nas segundas-feiras de Vitória
O Mar e Terra leva muito samba há anos nas segundas-feiras de Vitória Crédito: Samy Ferreira

Tem semana que pede samba, né? E a pergunta que não quer calar é: onde tem samba na Grande Vitória? Seja para embalar o fim de tarde, espantar o cansaço depois do trabalho ou simplesmente celebrar a vida, o ritmo é a cara do Brasil e o Espírito Santo. 

Pensando nisso, HZ reuniu uma agenda de sambas pelas cidades da Grande Vitória para ajudar na sua programação. É só escolher o dia, chamar os amigos e deixar o samba conduzir.

Segunda-feira

  • Mar e Terra - a tradicional Segunda no samba acontece sempre a partir das 19h30, no Clube de Pesca Mar e Terra.
    Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299 - Santo Antônio, Vitória.
    Entrada: valores dependem do dia.

  • Samba e Resenha - Acontece a partir das 19h, na Chopperia Nova Extrela.
    Endereço: Rua Francisco Alves, 354 - Campo Grande, Cariacica.
    Entrada: gratuita.

Terça-feira

  • Cola que é sucesso - roda de samba na Associação Comunitária de Ilha dos Bentos, em Vila Velha.
    Horário: a partir das 19h. 
    Entrada: gratuita.

  • Terça Original - a partir das 19h30, no Bar do Gordão.
    Endereço: Avenida Adolfo Cassoli, 280 - ao lado do Cemitério de Maruípe. 
    Entrada: gratuita.

  • Migué Botequim - o local recebe um samba todas as terças, sextas e domingos, das 18h às 00h.
    Endereço: Rodovia Governador José Sette, 6898, Tucum - Cariacica.
    Entrada: valores depende do dia.

Quarta-feira

  • Resenha do Jaca - acontece no Botequim da Novo Império, sempre das 18h às 00h.
    Endereço: Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.
    Entrada: valores dependem do dia.

Quinta-feira

  • Grill Espeteria - o local possui música ao vivo de terça a sábado.
    Endereço: Rua José Cassiano dos Santos, 96 - Fradinhos.
    Entrada: gratuita.

  • Misturadinho - samba e pagode no Gordinho Praia do Canto
    O local funciona também aos finais de semana.
    Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
    Entrada: gratuita até às 22h, a depender do dia.
Gordinho sambão
Gordinho Sambão, em Vitória Crédito: Reprodução @gordinhosambao

Sexta-feira

  • Garrafeiros Botequim - o local funciona das 15h30 às 23h59, de quarta a domingo.
    Endereço: Rua Dr. Gilson Santos, 3 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
    Entrada: valores dependem do dia.

  • Pagode do Encontro, com Andin Soares - a partir das 19h, no Mãe Joana Botequim.
    Endereço: Av Dante Michelini, 4740 Jardim camburi, Vitória.
    Entrada: valores dependem do dia.

  • Gordinho Sambão - o local funciona de sexta a domingo, com programação diversa. 
    Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.
    Entrada: valores dependem do dia.

Sábado

  • Samba da Xepa - a partir das 13h, no Bar do Nei
    Endereço: Rua Sete de Setembro, 251 - Centro de Vitória.
    Entrada: gratuita.

  • Bar da Zilda - o samba acontece em todos os sábados e domingos, a partir das 20h30 
    Endereço: Rua Maria Saraiva, 30 - Centro de Vitória.
    Entrada: gratuita.

  • Pimenta Carioca - o samba acontece de quarta à sábado, e as atrações são divulgadas no Instagram do local.
    Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215 - Pontal de Camburi.
    Entrada: gratuita.

Domingo

  • Defume's Bar e Botequim - todos os domingos, das 12h às 21h. 
    Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28 - Jardim Marilândia, Vila Velha.
    Entrada: valores dependem do dia.

  • Bar do Paulista - todos os domingo, a partir das 15h.
    Endereço: Rua Amaranto, Yahoo Residence - Manguinhos.
    Entrada: valores de couvert dependem do dia.

Para conferir essas e outras opções de evento todo fim de semana, acesse a Agenda Cultural de HZ, disponível de quinta a domingo.

Conhece outro samba tradicional na Grande Vitória?

Envie para HZ através do nosso Whatsapp (27) 99941-3712 ou do Instagram @hz.entrete

