Dica!

Onde tem samba na Grande Vitória? Saiba onde curtir

Lista de HZ inclui 16 opções espalhadas por diferentes cidades. Confira e escolha seu preferido

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 17:22

O Mar e Terra leva muito samba há anos nas segundas-feiras de Vitória Crédito: Samy Ferreira

Tem semana que pede samba, né? E a pergunta que não quer calar é: onde tem samba na Grande Vitória? Seja para embalar o fim de tarde, espantar o cansaço depois do trabalho ou simplesmente celebrar a vida, o ritmo é a cara do Brasil e o Espírito Santo.

Pensando nisso, HZ reuniu uma agenda de sambas pelas cidades da Grande Vitória para ajudar na sua programação. É só escolher o dia, chamar os amigos e deixar o samba conduzir.

Segunda-feira

Mar e Terra - a tradicional Segunda no samba acontece sempre a partir das 19h30, no Clube de Pesca Mar e Terra.

Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 1131-1299 - Santo Antônio, Vitória.

Entrada: valores dependem do dia.

Samba e Resenha - Acontece a partir das 19h, na Chopperia Nova Extrela.

Endereço: Rua Francisco Alves, 354 - Campo Grande, Cariacica.

Entrada: gratuita.

Terça-feira

Cola que é sucesso - roda de samba na Associação Comunitária de Ilha dos Bentos, em Vila Velha.

Horário: a partir das 19h.

Entrada: gratuita.

Terça Original - a partir das 19h30, no Bar do Gordão.

Endereço: Avenida Adolfo Cassoli, 280 - ao lado do Cemitério de Maruípe.

Entrada: gratuita.

Migué Botequim - o local recebe um samba todas as terças, sextas e domingos, das 18h às 00h.

Endereço: Rodovia Governador José Sette, 6898, Tucum - Cariacica.

Entrada: valores depende do dia.

Quarta-feira

Resenha do Jaca - acontece no Botequim da Novo Império, sempre das 18h às 00h.

Endereço: Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.

Entrada: valores dependem do dia.

Quinta-feira

Grill Espeteria - o local possui música ao vivo de terça a sábado.

Endereço: Rua José Cassiano dos Santos, 96 - Fradinhos.

Entrada: gratuita.

Misturadinho - samba e pagode no Gordinho Praia do Canto

O local funciona também aos finais de semana.

Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

Entrada: gratuita até às 22h, a depender do dia.

Gordinho Sambão, em Vitória Crédito: Reprodução @gordinhosambao

Sexta-feira

Garrafeiros Botequim - o local funciona das 15h30 às 23h59, de quarta a domingo.

Endereço: Rua Dr. Gilson Santos, 3 - Praia de Itaparica, Vila Velha.

Entrada: valores dependem do dia.

Pagode do Encontro, com Andin Soares - a partir das 19h, no Mãe Joana Botequim.

Endereço: Av Dante Michelini, 4740 Jardim camburi, Vitória.

Entrada: valores dependem do dia.

Gordinho Sambão - o local funciona de sexta a domingo, com programação diversa.

Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.

Entrada: valores dependem do dia.

Sábado

Samba da Xepa - a partir das 13h, no Bar do Nei

Endereço: Rua Sete de Setembro, 251 - Centro de Vitória.

Entrada: gratuita.

Bar da Zilda - o samba acontece em todos os sábados e domingos, a partir das 20h30

Endereço: Rua Maria Saraiva, 30 - Centro de Vitória.

Entrada: gratuita.

Pimenta Carioca - o samba acontece de quarta à sábado, e as atrações são divulgadas no Instagram do local.

Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215 - Pontal de Camburi.

Entrada: gratuita.

Domingo

Defume's Bar e Botequim - todos os domingos, das 12h às 21h.

Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28 - Jardim Marilândia, Vila Velha.

Entrada: valores dependem do dia.

Bar do Paulista - todos os domingo, a partir das 15h.

Endereço: Rua Amaranto, Yahoo Residence - Manguinhos.

Entrada: valores de couvert dependem do dia.

Para conferir essas e outras opções de evento todo fim de semana, acesse a Agenda Cultural de HZ, disponível de quinta a domingo.

Conhece outro samba tradicional na Grande Vitória? Envie para HZ através do nosso Whatsapp (27) 99941-3712 ou do Instagram @hz.entrete

Este vídeo pode te interessar