Mestrinho fará apresentação especial em evento natalino no ES; veja detalhes

Show faz parte do evento Natal de Encantos, que também terá Clube Big Beatles, espetáculo infantil e apresentações gratuitas no Centro da capital

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:05

Mestrinho fará apresentação especial em evento natalino no ES Crédito: Globo/ Manoella Mello

Começa nesta semana as celebrações do Natal de Encantos, do Sesc Glória, que movimenta o Centro de Vitória nos dias 13, 16, 17, 18 e 19 de dezembro. A programação reúne shows, concertos, atrações culturais e espetáculo infantil, com atividades gratuitas na Praça Costa Pereira e no entorno, além de sessões com ingressos no Teatro e no Centro Cultural Sesc Glória.

A programação musical nos teatros começa no dia 16 de dezembro, quando o palco do Teatro Glória recebe o cantor e multi-instrumentista Mestrinho, um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea. Os ingressos já estão sendo vendidos através da plataforma Lets Events ou na bilheteria do teatro. Há ingressos a partir de R$ 50 (balcão, comerciário).

Com repertório que dialoga com o legado de Dominguinhos e Luiz Gonzaga, o artista vive fase especial: em 2024, venceu ao lado de Mariana Aydar o Grammy Latino de Melhor Álbum de Raízes, e neste ano celebra o sucesso do projeto “Dominguinho” ao lado de João Gomes e Jota.pê.

No Prêmio Multishow 2025 Mestrinho ganhou três prêmios ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê
No Prêmio Multishow 2025 Mestrinho ganhou três prêmios ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê Crédito: Globo/ Manoella Mello

A sequência de atrações no Teatro Glória segue no dia 17, com apresentação da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES), única orquestra feminina com temporada regular na América Latina. No dia 18, é a vez do renomado grupo capixaba Clube Big Beatles, conhecido internacionalmente pelo tributo aos Beatles.

A banda
A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação direto de um telhado em Vitória Crédito: Matheus Soares

O Teatro Virgínia Tamanini recebe, no dia 19, o espetáculo infantil “As Fantásticas Histórias Mágicas”, que mistura números de ilusionismo, humor, interação com o público e um quadro lúdico sobre educação alimentar.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

A programação gratuita começa no dia 13 de dezembro e valoriza artistas capixabas com estilos variados. Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula, o Quarteto Zuri, a cantora Elaine Augusta e o grupo SambaJu são alguns dos destaques que animam a praça.

Cantora Elaine Augusta
Cantora Elaine Augusta Crédito: Meuri Ribeiro

O evento também se estende ao espaço Janelas do Sebrae, na mesma praça, sempre às 19h. Lá, o público poderá conferir o Coro Vox Vitória (16), a Orquestra Brasileira de Cantores Cegos (17) e a Orquestra da Quebrada (18), que mistura música de concerto, rap e ritmos urbanos.

ILUMINAÇÃO ESPECIAL

Para marcar a chegada do período festivo, o edifício histórico ganhou uma nova iluminação cênica, colorindo a fachada e reforçando o clima de Natal no coração da cidade. O início oficial do Natal de Encantos acontece no dia 13 de dezembro, sábado, com o Palco Sesc montado na Praça Costa Pereira.

Programação

  • 13 de dezembro (sábado)

  • Palco Sesc | Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Horário: 12h às 13h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Palco Sesc | Quarteto Zuri
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Horário: 13h30 às 14h30
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Palco Sesc | Elaine Augusta
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Horário: 17h30 às 18h30
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Palco Sesc | SambaJu
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Horário: 20h às 21h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • 16 de dezembro (terça-feira)

  • Coro Vox Vitória
  • Local: Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira
  • Horário: 19h às 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Mestrinho
  • Local: Teatro Glória, no Sesc Glória
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 90 min
  • Ingressos: https://lets.events/e/palco-sesc-mestrinho e bilheteria do Sesc Glória
  • Valores: Inteira R$100 | Meia/meia solidária/trabalhador do comércio R$50 | Conveniado/Comerciante R$ 55

  • 17 de dezembro (quarta-feira)

  • Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
  • Local: Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira
  • Horário: 19h às 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Filarmônica de Mulheres do Espíritos Santo (FEMES)
  • Local: Teatro Glória, Sesc Glória
  • Horário: 20h às 21h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória
  • Valores: Gratuito

  • 18 de dezembro (quinta-feira)

  • Orquestra da Quebrada
  • Local: Janelas do Sebrae
  • Horário: 19h às 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Valores: Gratuito

  • Clube Big Beatles
  • Local: Teatro Glória, no Sesc Glória
  • Horário: 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 90 min
  • Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória
  • Valores: Gratuito

  • 19 de dezembro (sexta-feira)

  • As Fantásticas Histórias Mágicas
  • Local: Teatro Virgínia Tamanini, no Sesc Glória
  • Horário: 19h às 20h
  • Classificação: Livre
  • Duração: 60 min
  • Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória
  • Valores: Gratuito

Serviço

  • Data: 13, 16, 17, 18 e 19 de dezembro
  • Ingressos: Centro Cultural Sesc Glória disponíveis na plataforma Lets https://lets.events/organizer/sescgloria e na bilheteria do Sesc Glória.
  • Gratuito: Praça Costa Pereira e Janelas do Sebrae.

