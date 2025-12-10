Natal de Encantos

Mestrinho fará apresentação especial em evento natalino no ES; veja detalhes

Show faz parte do evento Natal de Encantos, que também terá Clube Big Beatles, espetáculo infantil e apresentações gratuitas no Centro da capital

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:05

Mestrinho fará apresentação especial em evento natalino no ES Crédito: Globo/ Manoella Mello

Começa nesta semana as celebrações do Natal de Encantos, do Sesc Glória, que movimenta o Centro de Vitória nos dias 13, 16, 17, 18 e 19 de dezembro. A programação reúne shows, concertos, atrações culturais e espetáculo infantil, com atividades gratuitas na Praça Costa Pereira e no entorno, além de sessões com ingressos no Teatro e no Centro Cultural Sesc Glória.

A programação musical nos teatros começa no dia 16 de dezembro, quando o palco do Teatro Glória recebe o cantor e multi-instrumentista Mestrinho, um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea. Os ingressos já estão sendo vendidos através da plataforma Lets Events ou na bilheteria do teatro. Há ingressos a partir de R$ 50 (balcão, comerciário).

Com repertório que dialoga com o legado de Dominguinhos e Luiz Gonzaga, o artista vive fase especial: em 2024, venceu ao lado de Mariana Aydar o Grammy Latino de Melhor Álbum de Raízes, e neste ano celebra o sucesso do projeto “Dominguinho” ao lado de João Gomes e Jota.pê.

No Prêmio Multishow 2025 Mestrinho ganhou três prêmios ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê Crédito: Globo/ Manoella Mello

A sequência de atrações no Teatro Glória segue no dia 17, com apresentação da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES), única orquestra feminina com temporada regular na América Latina. No dia 18, é a vez do renomado grupo capixaba Clube Big Beatles, conhecido internacionalmente pelo tributo aos Beatles.

A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação direto de um telhado em Vitória Crédito: Matheus Soares

O Teatro Virgínia Tamanini recebe, no dia 19, o espetáculo infantil “As Fantásticas Histórias Mágicas”, que mistura números de ilusionismo, humor, interação com o público e um quadro lúdico sobre educação alimentar.



PROGRAMAÇÃO GRATUITA

A programação gratuita começa no dia 13 de dezembro e valoriza artistas capixabas com estilos variados. Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula, o Quarteto Zuri, a cantora Elaine Augusta e o grupo SambaJu são alguns dos destaques que animam a praça.

Cantora Elaine Augusta Crédito: Meuri Ribeiro

O evento também se estende ao espaço Janelas do Sebrae, na mesma praça, sempre às 19h. Lá, o público poderá conferir o Coro Vox Vitória (16), a Orquestra Brasileira de Cantores Cegos (17) e a Orquestra da Quebrada (18), que mistura música de concerto, rap e ritmos urbanos.

ILUMINAÇÃO ESPECIAL

Para marcar a chegada do período festivo, o edifício histórico ganhou uma nova iluminação cênica, colorindo a fachada e reforçando o clima de Natal no coração da cidade. O início oficial do Natal de Encantos acontece no dia 13 de dezembro, sábado, com o Palco Sesc montado na Praça Costa Pereira.

Programação

13 de dezembro (sábado)





Palco Sesc | Ekaterina Bessmertnova e Léo de Paula

Local: Praça Costa Pereira

Praça Costa Pereira Horário: 12h às 13h

12h às 13h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Palco Sesc | Quarteto Zuri

Local: Praça Costa Pereira

Praça Costa Pereira Horário: 13h30 às 14h30

13h30 às 14h30 Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Palco Sesc | Elaine Augusta

Local: Praça Costa Pereira

Praça Costa Pereira Horário: 17h30 às 18h30

17h30 às 18h30 Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Palco Sesc | SambaJu

Local: Praça Costa Pereira

Praça Costa Pereira Horário: 20h às 21h

20h às 21h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito 16 de dezembro (terça-feira)





Coro Vox Vitória

Local: Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira

Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira Horário: 19h às 20h

19h às 20h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Mestrinho

Local: Teatro Glória, no Sesc Glória

Teatro Glória, no Sesc Glória Horário: 20h

20h Classificação: Livre

Livre Duração: 90 min

90 min Ingressos: https://lets.events/e/palco-sesc-mestrinho e bilheteria do Sesc Glória

https://lets.events/e/palco-sesc-mestrinho e bilheteria do Sesc Glória Valores: Inteira R$100 | Meia/meia solidária/trabalhador do comércio R$50 | Conveniado/Comerciante R$ 55





Inteira R$100 | Meia/meia solidária/trabalhador do comércio R$50 | Conveniado/Comerciante R$ 55 17 de dezembro (quarta-feira)





Orquestra Brasileira de Cantores Cegos

Local: Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira

Janelas do Sebrae, na Praça Costa Pereira Horário: 19h às 20h

19h às 20h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Filarmônica de Mulheres do Espíritos Santo (FEMES)

Local: Teatro Glória, Sesc Glória

Teatro Glória, Sesc Glória Horário: 20h às 21h

20h às 21h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória

lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória Valores: Gratuito





Gratuito 18 de dezembro (quinta-feira)





Orquestra da Quebrada

Local: Janelas do Sebrae

Janelas do Sebrae Horário: 19h às 20h

19h às 20h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Valores: Gratuito





Gratuito Clube Big Beatles

Local: Teatro Glória, no Sesc Glória

Teatro Glória, no Sesc Glória Horário: 20h

20h Classificação: Livre

Livre Duração: 90 min

90 min Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória

lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória Valores: Gratuito





Gratuito 19 de dezembro (sexta-feira)





As Fantásticas Histórias Mágicas

Local: Teatro Virgínia Tamanini, no Sesc Glória

Teatro Virgínia Tamanini, no Sesc Glória Horário : 19h às 20h

: 19h às 20h Classificação: Livre

Livre Duração: 60 min

60 min Ingressos: lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória

lets.events/organizer/sescgloria e bilheteria do Sesc Glória Valores: Gratuito

Serviço

Data: 13, 16, 17, 18 e 19 de dezembro

13, 16, 17, 18 e 19 de dezembro Ingressos: Centro Cultural Sesc Glória disponíveis na plataforma Lets https://lets.events/organizer/sescgloria e na bilheteria do Sesc Glória.

Centro Cultural Sesc Glória disponíveis na plataforma Lets https://lets.events/organizer/sescgloria e na bilheteria do Sesc Glória. Gratuito: Praça Costa Pereira e Janelas do Sebrae.

Este vídeo pode te interessar