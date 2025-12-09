Vilas de Natal do ES: confira fotos e vídeo da Praça do Papa em clima natalino

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:04
Vila de Natal Praça do Papa
A Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória, está fazendo o maior sucesso! No último dia 28 de novembro, o show da Fat Family agitou o público, e a pista de patinação no gelo segue fazendo a alegria da garotada até janeiro. Confira a decoração da Praça do Papa no vídeo abaixo:
Localizado na Enseada do Suá, o local é para a família toda. Entre os destaques estão a casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, espaço sagrada família, trenó, igrejinha, tobogã, locomotiva, trenzinho do Papai Noel, além do tradicional carrossel e da roda-gigante.
A pista de patinação no gelo, montada sob um domo e com capacidade para até 20 pessoas simultaneamente, é totalmente gratuita e ficará disponível até 5 de janeiro de 2026.
