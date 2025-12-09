Editorias do Site
Vilas de Natal do ES: confira fotos e vídeo da Praça do Papa em clima natalino

Decoração possui espaço sagrada família, trenzinho do Papai Noel, carrossel, roda-gigante e até pista de patinação

Redação de A Gazeta

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:04

Vila de Natal Praça do Papa

A Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória, está fazendo o maior sucesso! No último dia 28 de novembro, o show da Fat Family agitou o público, e a pista de patinação no gelo segue fazendo a alegria da garotada até janeiro. Confira a decoração da Praça do Papa no vídeo abaixo:

A vila natalina invadiu a Praça do Papa. A decoração foi montada no dia 28 de novembro de 2025.

Localizado na Enseada do Suá, o local é para a família toda. Entre os destaques estão a casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, espaço sagrada família, trenó, igrejinha, tobogã, locomotiva, trenzinho do Papai Noel, além do tradicional carrossel e da roda-gigante.

A pista de patinação no gelo, montada sob um domo e com capacidade para até 20 pessoas simultaneamente, é totalmente gratuita e ficará disponível até 5 de janeiro de 2026.

SERVIÇO

  • Natal de Encantos na Praça do Papa
  • Horário: a partir das 18h30
  • Local: Praça do Papa – Enseada do Suá, Vitória
  • Atrações: pista de patinação no gelo gratuita, casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, espaço sagrada família, trenó, igrejinha, tobogã, locomotiva, trenzinho, carrossel e roda-gigante
  • Entrada: Gratuita

