Veja a decoração do Parque Moscoso com Papai Noel gigante e jardim encantado

E tem mais! Programação inclui também trenzinhos, Sagrada Família, estação ferroviária e casa do Papai Noel

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:29

NATAL PARQUE MOSCOSO

Iluminação de Natal no Parque Moscoso por Carlos Alberto Silva

A Vila de Natal do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, já é tradição e todos os anos encanta o público com luzes e atrações especiais. Na última sexta-feira (21), ocorreu a abertura do Natal de Encantos, que reúne casa do Papai Noel, estação ferroviária, espaço Sagrada Família, um Papai Noel gigante e, claro, toda a iluminação natalina. Veja, acima, as fotos feitas pelo fotógrafo Carlos Alberto Silva.

Neste ano, uma novidade chama a atenção: o “Jardim Encantado”, com borboletas e abelhas coloridas em movimento, além de plantas iluminadas que se espalham pelo chão. Também haverá dois trenzinhos circulando pelo parque todas as noites, para a alegria da criançada.

A programação segue até o dia 5 de janeiro, sempre a partir das 18h.

ANOTA AÍ

  • NATAL DE ENCANTOS
  • Início das atrações natalinas e da iluminação cênica: 18h
  • Casa do Papai Noel: das 18h às 22h
  • Fechamento do parque: 23h
  • Data: até 5 de janeiro
  • Local: Parque Moscoso
  • Endereço: Avenida Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória

