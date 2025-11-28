Clima de Natal

Veja a decoração do Parque Moscoso com Papai Noel gigante e jardim encantado

E tem mais! Programação inclui também trenzinhos, Sagrada Família, estação ferroviária e casa do Papai Noel

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:29

NATAL PARQUE MOSCOSO 1 de 10

A Vila de Natal do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, já é tradição e todos os anos encanta o público com luzes e atrações especiais. Na última sexta-feira (21), ocorreu a abertura do Natal de Encantos, que reúne casa do Papai Noel, estação ferroviária, espaço Sagrada Família, um Papai Noel gigante e, claro, toda a iluminação natalina. Veja, acima, as fotos feitas pelo fotógrafo Carlos Alberto Silva.



Neste ano, uma novidade chama a atenção: o “Jardim Encantado”, com borboletas e abelhas coloridas em movimento, além de plantas iluminadas que se espalham pelo chão. Também haverá dois trenzinhos circulando pelo parque todas as noites, para a alegria da criançada.

A programação segue até o dia 5 de janeiro, sempre a partir das 18h.

ANOTA AÍ

NATAL DE ENCANTOS

Início das atrações natalinas e da iluminação cênica: 18h

18h Casa do Papai Noel: das 18h às 22h

das 18h às 22h Fechamento do parque: 23h

23h Data: até 5 de janeiro

até 5 de janeiro Local: Parque Moscoso

Parque Moscoso Endereço: Avenida Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória

