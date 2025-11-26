Brilho de Natal

Vila de Natal na Praça do Papa terá show de Fat Family e pista de patinação no gelo

Programação inclui oficinas, brinquedos, iluminação temática e experiências imersivas que reforçam o espírito natalino em Vitória

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:37

Natal na Praça do Papa terá show de Fat Family e pista de patinação no gelo Crédito: Jansen Lube; Globo/ Evelyn Kosta

A magia do Natal toma conta da Praça do Papa nesta sexta-feira (28) com duas grandes atrações que prometem movimentar Vitória: o show da Fat Family e a pista de patinação no gelo gratuita, aberta ao público pela primeira vez no espaço. A programação começa às 18h30 e integra a abertura oficial da Vila de Natal da capital capixaba.

Localizado na Enseada do Suá, o espaço ganhará um cenário especial com experiências pensadas para toda a família. Entre os destaques estão a casa do Papai Noel, oficina de brinquedos, espaço sagrada família, trenó, igrejinha, tobogã, locomotiva, trenzinho do Papai Noel, além do tradicional carrossel e da roda-gigante.

Fat Family fará show gratuito na Vila de Natal na Praça do Papa Crédito: Globo/ Evelyn Kosta

A grande novidade de 2025 é a pista de patinação no gelo, montada sob um domo e com capacidade para até 20 pessoas simultaneamente. A atração será totalmente gratuita.

Na música, a noite ganha brilho especial com a apresentação da Fat Family, que promete emocionar o público com sucessos do pop e R&B que marcaram gerações. A estreia da Vila de Natal da Praça do Papa integra o circuito de celebrações que já começou na capital, com as inaugurações das Vilas do Parque Moscoso e da Ilha das Caieiras na última semana.

Natal de Encantos na Praça do Papa

Data: Sexta-feira (28)

Sexta-feira (28) Horário: 18h30

18h30 Local: Praça do Papa – Enseada do Suá, Vitória

Praça do Papa – Enseada do Suá, Vitória Atrações: Show da Fat Family, pista de patinação no gelo gratuita, Casa do Papai Noel, Oficina de Brinquedos, Espaço Sagrada Família, Trenó, Igrejinha, Tobogã, Locomotiva, Trenzinho, Carrossel e Roda-Gigante

Show da Fat Family, pista de patinação no gelo gratuita, Casa do Papai Noel, Oficina de Brinquedos, Espaço Sagrada Família, Trenó, Igrejinha, Tobogã, Locomotiva, Trenzinho, Carrossel e Roda-Gigante Entrada: Gratuita

