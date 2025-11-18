Tradição

Brilho de Natal 2025 terá até carretão da alegria em Domingos Martins

Brilho chega com um palco cultural criado para concentrar apresentações artísticas durante todo o período natalino; veja as novidades

Felipe Khoury Repórter / fkhoury@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:52

Brilho de Natal de Domingos Martins Crédito: @giovanipolli

O espírito natalino já começou a ganhar forma em Domingos Martins! E quem passa pela cidade percebe que a magia está no ar. A programação oficial do Brilho de Natal 2025, um dos eventos mais queridos do calendário capixaba, foi divulgada com diversas atrações.

Neste ano, o Brilho chega com uma novidade que promete marcar a história do evento: um palco cultural especialmente criado para concentrar apresentações artísticas durante todo o período natalino. É a primeira vez que o festival recebe um espaço fixo desse porte, pensado para ser o ponto de encontro da música, da dança e das tradições que fazem Domingos Martins pulsar.

Por lá, o público poderá conferir orquestras, corais, grupos folclóricos, espetáculos infantis e diversas manifestações culturais que valorizam talentos locais e regionais. A proposta é simples e poderosa: aproximar a arte das pessoas, celebrar a identidade martinense e proporcionar momentos que aquecem o coração.

Brilho de Natal terá um palco cultural em 2025 Crédito: @giovanipolli

A Prefeitura de Domingos Martins ressalta que a programação pode sofrer alterações, mas garante que o Brilho de Natal 2025 será inesquecível, costurado por luzes, tradições e pela magia que só as montanhas capixabas sabem oferecer.

Confira a programação completa

28/11 - Sexta-feira

19h — Abertura Oficial

19h30 — Vídeo Mapping

20h — Acender das Luzes

20h30 — Orquestra Música na Rede





29/11 - Sábado

16h — Grupo de Dança Rheinland

18h — Coro Jovem Música na Rede

19h — Coro Renov’Art (FAMES)

20h — Coro de Regentes Música na Rede

21h — Carretão Iluminado Oi Frango





30/11 - Domingo

14h — Orquestra de Violões – Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde

16h — Grupo Folclórico Blutenbläter Tal Volkstanzgruppe

18h — Coro Jovem das Montanhas – Instituto Cultural das Montanhas

19h — Espetáculo Infantil Ranshow

20h30 — Banda de Música de Santa Leopoldina





04/12 - Quinta-feira

19h — Caminhada de Advento – Igreja Evangélica de Confissão Luterana





05/12 - Sexta-feira

18h — Coral da Igreja Presbiteriana

20h — Coral São José e Quarteto Levi





06/12 - Sábado

16h — Coral Med Sênior

17h — Projeto de Música da Escola Augusto Peter Berthold Pagung

18h — Coral Infantojuvenil da FAFI

19h30 — Coral Viva Você – SEDU

20h30 — Coral da UFES





07/12 - Domingo

16h — Escola de Música Clave

18h — Coral Infantil – Helena Gerhardt Brickwedde

19h — Grupo Folclórico Bergfreunde Master

20h — Banda Sinfônica – Helena Gerhardt Brickwedde

21h — DM Jazz Band





11/12 - Quinta-feira

19h — Caminhada de Advento – Igreja Luterana





12/12 - Sexta-feira

18h30 — Cantata de Natal – Escola Impacto

20h — Orquestra Amigos do Violão – SEDU





13/12 - Sábado

16h — Grupo Folclórico Pomerano Fauhan – Pomerish Wijnachte

17h — Banda Escolar EMEF Eugênio P. Sant’anna

18h — Coro Juvenil Geraldo Vargas Nogueira – Música na Rede

19h — Grupo Folclórico Tanzfreunde

20h30 — Obra Acordai Capixaba





14/12 - Domingo

16h — Grupo Folclórico Blumen der Erde

18h — Grupo Folclórico Bergfreunde

19h30 — Cantata de Natal – Paróquia Concórdia

21h30 — Grupo Folclórico Der Fröhliche Kreis





19/12 - Sexta-feira

18h30 — Grupo de Cordas Friccionadas – Helena Gerhardt Brickwedde

19h30 — Coral Municipal Cidade do Verde

20h30 — Recital de Piano – Helena Gerhardt Brickwedde





20/12 - Sábado

14h — Grupo Folclórico Pietra Azzurra

16h — Grupo Folclórico Hügelmänner Plattler

18h — Coral Infantil – Helena Gerhardt Brickwedde (Cantata na Janela)

19h — Reapresentação do Vídeo Mapping

19h30 — Coral IFES

20h30 — Orquestra de Sopros – Instituto Cultural das Montanhas





21/12 - Domingo

14h — Grupo Cultural Martinense

16h — Trio Hebron

17h — Eduardo Santa Clara e Orquestra

20h — Caravana Iluminada da Coroa





26/12 - Sexta-feira

18h às 22h — Carretão da Alegria pelas ruas





27/12 - Sábado

17h — Grupo Folclórico Pietra Azzurra

18h — Carretão da Alegria pelas ruas





28/12 - Domingo

16h — Encenação do Casamento Pomerano

19h — Grupo Folclórico Bergfreunde Master

18h — Carretão da Alegria

20h — Grupo de Dança de Afonso Cláudio





04/01 - Domingo

16h — Grupo Folclórico Hügelmänner Plattler

18h — Grupo Folclórico Blutenbläter Tal Volkstanzgruppe





06/01 - Terça-feira

Folia de Reis pelas ruas

18h30 — Sorteio da ACE de Domingos Martins

19h30 — Anúncio do vencedor do Concurso de Vitrines e Fachadas





Brilho nos Distritos

05/12 — Ponto Alto

06/12 — Santa Isabel

12/12 — Pedra Azul

