Brilho de Natal 2025 terá até carretão da alegria em Domingos Martins

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:52
O espírito natalino já começou a ganhar forma em Domingos Martins! E quem passa pela cidade percebe que a magia está no ar. A programação oficial do Brilho de Natal 2025, um dos eventos mais queridos do calendário capixaba, foi divulgada com diversas atrações.
Neste ano, o Brilho chega com uma novidade que promete marcar a história do evento: um palco cultural especialmente criado para concentrar apresentações artísticas durante todo o período natalino. É a primeira vez que o festival recebe um espaço fixo desse porte, pensado para ser o ponto de encontro da música, da dança e das tradições que fazem Domingos Martins pulsar.
Por lá, o público poderá conferir orquestras, corais, grupos folclóricos, espetáculos infantis e diversas manifestações culturais que valorizam talentos locais e regionais. A proposta é simples e poderosa: aproximar a arte das pessoas, celebrar a identidade martinense e proporcionar momentos que aquecem o coração.
A Prefeitura de Domingos Martins ressalta que a programação pode sofrer alterações, mas garante que o Brilho de Natal 2025 será inesquecível, costurado por luzes, tradições e pela magia que só as montanhas capixabas sabem oferecer.
