Brilho de Natal 2025 terá até carretão da alegria em Domingos Martins

Brilho chega com um palco cultural criado para concentrar apresentações artísticas durante todo o período natalino; veja as novidades

Felipe Khoury

Repórter / fkhoury@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:52

Brilho de Natal de Domingos Martins
Brilho de Natal de Domingos Martins Crédito: @giovanipolli

O espírito natalino já começou a ganhar forma em Domingos Martins! E quem passa pela cidade percebe que a magia está no ar. A programação oficial do Brilho de Natal 2025, um dos eventos mais queridos do calendário capixaba, foi divulgada com diversas atrações.

Neste ano, o Brilho chega com uma novidade que promete marcar a história do evento: um palco cultural especialmente criado para concentrar apresentações artísticas durante todo o período natalino. É a primeira vez que o festival recebe um espaço fixo desse porte, pensado para ser o ponto de encontro da música, da dança e das tradições que fazem Domingos Martins pulsar.

Por lá, o público poderá conferir orquestras, corais, grupos folclóricos, espetáculos infantis e diversas manifestações culturais que valorizam talentos locais e regionais. A proposta é simples e poderosa: aproximar a arte das pessoas, celebrar a identidade martinense e proporcionar momentos que aquecem o coração.

Brilho de Natal de Domingos Martins
Brilho de Natal terá um palco cultural em 2025 Crédito: @giovanipolli

A Prefeitura de Domingos Martins ressalta que a programação pode sofrer alterações, mas garante que o Brilho de Natal 2025 será inesquecível, costurado por luzes, tradições e pela magia que só as montanhas capixabas sabem oferecer.

Confira a programação completa

  • 28/11 - Sexta-feira
  • 19h — Abertura Oficial
  • 19h30 — Vídeo Mapping
  • 20h — Acender das Luzes
  • 20h30 — Orquestra Música na Rede

  • 29/11 - Sábado
  • 16h — Grupo de Dança Rheinland
  • 18h — Coro Jovem Música na Rede
  • 19h — Coro Renov’Art (FAMES)
  • 20h — Coro de Regentes Música na Rede
  • 21h — Carretão Iluminado Oi Frango

  • 30/11 - Domingo
  • 14h — Orquestra de Violões – Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde
  • 16h — Grupo Folclórico Blutenbläter Tal Volkstanzgruppe
  • 18h — Coro Jovem das Montanhas – Instituto Cultural das Montanhas
  • 19h — Espetáculo Infantil Ranshow
  • 20h30 — Banda de Música de Santa Leopoldina

  • 04/12 - Quinta-feira
  • 19h — Caminhada de Advento – Igreja Evangélica de Confissão Luterana

  • 05/12 - Sexta-feira
  • 18h — Coral da Igreja Presbiteriana
  • 20h — Coral São José e Quarteto Levi

  • 06/12 - Sábado
  • 16h — Coral Med Sênior
  • 17h — Projeto de Música da Escola Augusto Peter Berthold Pagung
  • 18h — Coral Infantojuvenil da FAFI
  • 19h30 — Coral Viva Você – SEDU
  • 20h30 — Coral da UFES

  • 07/12 - Domingo
  • 16h — Escola de Música Clave
  • 18h — Coral Infantil – Helena Gerhardt Brickwedde
  • 19h — Grupo Folclórico Bergfreunde Master
  • 20h — Banda Sinfônica – Helena Gerhardt Brickwedde
  • 21h — DM Jazz Band

  • 11/12 - Quinta-feira
  • 19h — Caminhada de Advento – Igreja Luterana

  • 12/12 - Sexta-feira
  • 18h30 — Cantata de Natal – Escola Impacto
  • 20h — Orquestra Amigos do Violão – SEDU

  • 13/12 - Sábado
  • 16h — Grupo Folclórico Pomerano Fauhan – Pomerish Wijnachte
  • 17h — Banda Escolar EMEF Eugênio P. Sant’anna
  • 18h — Coro Juvenil Geraldo Vargas Nogueira – Música na Rede
  • 19h — Grupo Folclórico Tanzfreunde
  • 20h30 — Obra Acordai Capixaba

  • 14/12 - Domingo
  • 16h — Grupo Folclórico Blumen der Erde
  • 18h — Grupo Folclórico Bergfreunde
  • 19h30 — Cantata de Natal – Paróquia Concórdia
  • 21h30 — Grupo Folclórico Der Fröhliche Kreis

  • 19/12 - Sexta-feira
  • 18h30 — Grupo de Cordas Friccionadas – Helena Gerhardt Brickwedde
  • 19h30 — Coral Municipal Cidade do Verde
  • 20h30 — Recital de Piano – Helena Gerhardt Brickwedde

  • 20/12 - Sábado
  • 14h — Grupo Folclórico Pietra Azzurra
  • 16h — Grupo Folclórico Hügelmänner Plattler
  • 18h — Coral Infantil – Helena Gerhardt Brickwedde (Cantata na Janela)
  • 19h — Reapresentação do Vídeo Mapping
  • 19h30 — Coral IFES
  • 20h30 — Orquestra de Sopros – Instituto Cultural das Montanhas

  • 21/12 - Domingo
  • 14h — Grupo Cultural Martinense
  • 16h — Trio Hebron
  • 17h — Eduardo Santa Clara e Orquestra
  • 20h — Caravana Iluminada da Coroa

  • 26/12 - Sexta-feira
  • 18h às 22h — Carretão da Alegria pelas ruas

  • 27/12 - Sábado
  • 17h — Grupo Folclórico Pietra Azzurra
  • 18h — Carretão da Alegria pelas ruas

  • 28/12 - Domingo
  • 16h — Encenação do Casamento Pomerano
  • 19h — Grupo Folclórico Bergfreunde Master 
  • 18h — Carretão da Alegria
  • 20h — Grupo de Dança de Afonso Cláudio

  • 04/01 - Domingo
  • 16h — Grupo Folclórico Hügelmänner Plattler
  • 18h — Grupo Folclórico Blutenbläter Tal Volkstanzgruppe

  • 06/01 - Terça-feira
  • Folia de Reis pelas ruas
  • 18h30 — Sorteio da ACE de Domingos Martins
  • 19h30 — Anúncio do vencedor do Concurso de Vitrines e Fachadas

  • Brilho nos Distritos
  • 05/12 — Ponto Alto
  • 06/12 — Santa Isabel
  • 12/12 — Pedra Azul

