Já é Natal

Mas já? Chegada do Papai Noel em outubro abre a temporada de Natal no ES

Programação acontece em um shopping da Grande Vitória e terá Cantatas de Natal, desfile pelos corredores, fanfarra e personagens

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:52

Chegada do Papai Noel agita shopping de Vila Velha neste mês Crédito: João Lima/RC Films

Não, você não leu errado. O Natal vai começar mais cedo no Espírito Santo! No dia 31 de outubro, o Boulevard Shopping Vila Velha recebe o Papai Noel para a abertura oficial da temporada. A chegada será às 19h30, e terá desfile pelos corredores, acompanhada por fanfarra e personagens.

O desfile percorrerá até a entrada C, onde fica a nova decoração com o tema “Fábrica de Brinquedos”. No espaço, o bom velhinho fará fotos com o público e a cenografia ganha ares de parque: palco para os Soldadinhos de Chumbo, Oficina de Cartinhas, Trenzinho Escorrega e a Casa do Noel, pontos pensados para envolver as famílias e render bons registros.

A programação musical segue com as tradicionais Cantatas de Natal, na Praça de Alimentação, entre 3 de novembro e 20 de dezembro. As apresentações são gratuitas.

Programe-se

Chegada do Papai Noel

Data: 31 de outubro (sexta-feira)

31 de outubro (sexta-feira) Horário: 19h30

19h30 Local: Boulevard Shopping Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar