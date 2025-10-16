Mas já? Chegada do Papai Noel em outubro abre a temporada de Natal no ES

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:52
Não, você não leu errado. O Natal vai começar mais cedo no Espírito Santo! No dia 31 de outubro, o Boulevard Shopping Vila Velha recebe o Papai Noel para a abertura oficial da temporada. A chegada será às 19h30, e terá desfile pelos corredores, acompanhada por fanfarra e personagens.
O desfile percorrerá até a entrada C, onde fica a nova decoração com o tema “Fábrica de Brinquedos”. No espaço, o bom velhinho fará fotos com o público e a cenografia ganha ares de parque: palco para os Soldadinhos de Chumbo, Oficina de Cartinhas, Trenzinho Escorrega e a Casa do Noel, pontos pensados para envolver as famílias e render bons registros.
A programação musical segue com as tradicionais Cantatas de Natal, na Praça de Alimentação, entre 3 de novembro e 20 de dezembro. As apresentações são gratuitas.
